Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Viasat


24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
20.10.2020 Microsoft заключила партнерство со SpaceX по созданию облачной сети на основе космических спутников 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
27.08.2018 «Системный софт» провел аудит информационной безопасности у оператора спутникового ТВ Viasat 6
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
07.12.2017 ГК «Орион» вышла на международный рынок услуг телевещателям 1
26.10.2017 Viasat объединила пакет премиальных телеканалов и онлайн-кино под брендом ViP 6
07.02.2017 Orange Business Services обеспечит Viasat глобальным IoT-роумингом 9
16.12.2016 Viasat впервые запускает голливудские сериалы 9
13.10.2016 «Акадо Телеком» стал одним из лидеров рынка по числу HD каналов 1
29.08.2016 Абоненты «Акадо Телеком» первыми подключат расширенный премиальный HD пакет Viasat 3
15.08.2016 Телеканалы Viasat возвращаются в «Акадо Телеком» 5
02.06.2016 «Ростелеком» покажет все телеканалы семейства Viasat в HD-качестве 3
30.05.2016 «Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии 1
13.05.2016 Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD 4
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
15.03.2016 Впервые за последние годы российский контент обогнал по популярности западный в сети МГТС 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
11.12.2015 Каналы Viasat пополнили базовый пакет домашнего телевидения МГТС 2
27.10.2015 Телеканалы Viasat проданы выходцу из российских спецслужб 5
20.10.2015 «Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным 1
07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» 9
09.09.2015 «Ростелеком» представил ТВ-пакет «Твой премьерный» 1
28.01.2015 «Билайн ТВ» запустил услугу «Прайм-тайм» 1
10.07.2014 AltegroSky купил «Московский телепорт» 1
12.03.2014 Украинских кабельных операторов заставляют отключить российские каналы 1
14.11.2013 «Радуга ТВ» запускает новый пакет телеканалов 1
03.10.2013 ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Якутске 1
04.09.2013 «НТВ-Плюс» запускает новую систему пакетирования каналов 1
30.04.2013 Абонентам цифрового ТВ от МТС станет доступен пакет каналов Viasat Premium HD 3
18.04.2013 Топ-менеджер «Вымпелкома» возглавил «Радугу ТВ» 1
14.01.2013 Украинский рынок спутникового телевидения: все только начинается 1
03.12.2012 «Ростелеком» запустил новый пакет HD-каналов 2
29.10.2012 Canal Digital продолжает терять абонентов, но увеличивает выручку 1
12.10.2012 Количество телеканалов в формате HD в Европе увеличилось на 54 % за последний год 1
27.09.2012 На Украине появилась спутниковая платформа без абонентской платы 4
28.08.2012 «Акадо» представит два тематических телеканала в свободном доступе для своих абонентов в сентябре 1
28.08.2012 На спутнике SES-5 проведены первые тесты 1
31.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов кабельного ТВ в Заринске 1
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке 1

Публикаций - 60, упоминаний - 135

Viasat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
Акадо Телеком - Комкор 609 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
SES 30 3
Eutelsat 65 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
CDNvideo 21 1
Irdeto 22 1
Синтерра - Synterra 569 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
SAP SE 3218 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Медиа-Телеком 3 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Microsoft Corporation 11143 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Банк Россия 56 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
Sony Pictures Entertainment 79 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Shopping Live 4 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 1
Viasat Premium HD 17 6
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Microsoft Azure 1171 1
SpaceX 34 1
Apple iTunes Store 577 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Amedia Premium HD 28 1
Microsoft Azure Space 1 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Кроль Алексей 8 6
Путин Владимир 1828 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Волин Алексей 113 1
Косарим Александр 6 1
Гродзенский Яков 9 1
Ковальчук Юрий 30 1
Холодов Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
Украина 3389 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Индия - Республика 2181 3
Европа 3781 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 3
Европа Северная - Скандинавия 275 3
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - Амурская область 321 1
Казахстан - Республика 2646 1
Япония 2808 1
Малайзия 344 1
Восточная Европа 1688 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - Свободный 35 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Русский язык 991 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
Рен ТВ - телеканал 48 2
Ведомости 259 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Известия ИД 59 1
Discovery Channel 26 1
TelecomDaily ИАА 112 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767431, в очереди разбора - 671116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще