Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Viasat
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 135
Viasat упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кроль Алексей 8 6
|Путин Владимир 1828 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Волин Алексей 113 1
|Косарим Александр 6 1
|Гродзенский Яков 9 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Холодов Алексей 11 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
|Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
|Русский язык 991 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767431, в очереди разбора - 671116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767431, в очереди разбора - 671116.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru