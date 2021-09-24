Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rackspace Technology
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Публикаций - 67, упоминаний - 87
Rackspace Technology упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
|Coca-Cola Company 112 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|Медскан 12 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Бородачев Дмитрий 5 1
|Белов Виктор 26 1
|Грицай Виталий 3 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2196 1
|Research and Markets 17 1
|451 Research Group 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767230, в очереди разбора - 670915.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767230, в очереди разбора - 670915.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru