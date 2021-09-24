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Rackspace Technology


24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
03.12.2020 Виталий Грицай, ITGLOBAL.COM: Каким окажется будущее managed IT на российском рынке 2
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 1
24.03.2020 VMware представила продукты и сервисы для модернизации приложений и инфраструктуры 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 1
11.11.2019 Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений 1
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
11.07.2017 Microsoft представила новый набор бизнес-решений Microsoft 365 и платформу Azure Stack 1
08.06.2017 Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности 1
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
23.05.2016 Gemalto присоединяется к Cloud Foundry Foundation 1
08.04.2016 Google и IBM решили уничтожить монополию Intel 2
02.03.2016 Brocade представил коммутатор стандарта Fibre Channel шестого поколения 1
19.11.2014 OpenStack: как получить надежное облачное решение 2
01.10.2014 Rackspace вынуждена перезагружать серверы из-за уязвимости гипервизора Xen 3
08.07.2014 Платная электронная почта: зачем она нужна и какой сервис выбрать? 1
12.05.2014 Опубликована программа конференции PyCon Russia 2014 2
25.04.2014 Lunacloud выходит на российский рынок 1
21.05.2013 Dell отказалась от собственного облака 1
08.05.2013 Dell покупает поставщика ПО для управления «облаками» Enstratius 1
19.04.2013 Серверы SeaMicro SM15000 помогают ученым UTSA проводить исследования в области вычислительной биологии 1
20.03.2013 Windows Azure запустил поддержку кластеров Hadoop 1
27.02.2013 Облака экономят бюджет и увеличивают прибыль 1
21.02.2013 Seagate будет развивать открытую облачную архитектуру вместе с OpenStack Foundation и Open Compute Project 1
12.02.2013 Veeam Software выпустила решение для резервного копирования в «облако» 1
05.02.2013 AMD SeaMicro SM15000 получил сертификат для Rackspace Private Cloud, действительный в OpenStack 2
21.12.2012 Dell выбрала для "облаков" открытое ПО 1
24.07.2012 VMware купила разработчика сетей будущего 1
24.02.2012 CloudStack 3 от Citrix позволяет создавать «облака», подобные Amazon 1
24.01.2012 Как стать специалистом по облачным вычислениям? 2
14.12.2011 Facebook, Google и Apple - лучшие работодатели 2012 года 1
24.10.2011 Открытое ПО Hadoop станет частью MS SQL Server и Azure 1
20.10.2011 «Облака» не станут концом Open Source 1
13.07.2011 Citrix приобретает Cloud.com 1
12.07.2011 Стартап получил $4,5 млн на облака с открытым кодом 4
28.06.2011 Глава Citrix: мы не будем конкурировать с Cisco и Microsoft на рынке приложений 1
17.06.2011 Американский хостер GoDaddy готовит облачное предложение 1
30.05.2011 Citrix предлагает собственную облачную инфраструктуру на базе OpenStack 1

Публикаций - 67, упоминаний - 87

Rackspace Technology упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 20
IBM 3554 7
Google LLC 7168 6
Cisco Systems 2054 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Lenovo Group 1641 3
SAP SE 3218 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Oracle Corporation 3360 2
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Pivotal Software 45 1
OVH 11 1
ITglobal.com - ИТглобалком Рус 8 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
3770 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Fortinet 287 1
Brocade Communications Systems 143 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Axiomatika - Аксиоматика 8 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
VMware 1829 1
Dell EMC 2418 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Alibaba Group 298 1
Huawei 2733 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
HP Inc. 2930 1
Alibaba Cloud 26 1
Крок 1221 1
Red Hat 668 1
Selectel - Селектел 137 1
Canonical 168 1
SUSE 168 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
DXC Technology 17 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Coca-Cola Company 112 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Медскан 12 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OpenStack 347 36
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
Kubernetes 307 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
DevOps - Development и Operations 297 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Managed DevOps - DevOps as a Service 1 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
O-RAN - Open RAN - OpenRAN - Open Radio Access Network - Открытые сети радиодоступа 14 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Cloud Native 19 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Microsoft Azure 1171 6
AWS - Amazon Web Services 569 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 3
Java - Язык программирования 1179 3
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft Office 365 769 2
JavaScript - Язык программирования 633 1
Microsoft Azure Virtual Machines 4 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Linux OS 4272 1
Nvidia Clara 6 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
Google Android 10751 1
VMware Tanzu Application Catalog 1 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 1
Canonical Charmed OpenStack 2 1
Pivotal Application Service - PAS 10 1
VMware Project Pacific 3 1
VMware Tanzu Service Mesh 2 1
Deutsche Telekom Open Telekom Cloud 7 1
OpenStack Cinder 13 1
Brocade G Fibre Channel - серия коммутаторов 5 1
Brocade SAN Fabric 7 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Apache HTTP Server 223 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft Exchange 684 1
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 1
VMware vSphere 281 1
VMware Tanzu Mission Control 18 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
VMware NSX Intelligence 103 1
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 1
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
Свиридов Владимир 10 1
Бородачев Дмитрий 5 1
Белов Виктор 26 1
Грицай Виталий 3 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Европа Западная 618 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Северная Америка 1414 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Европа 3781 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Казахстан - Республика 2646 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Русский язык 991 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2196 1
Research and Markets 17 1
451 Research Group 44 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767230, в очереди разбора - 670915.
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