Индексная книга CNews*
Cloud Games MMORPG Massively multiplayer online role-playing game Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра ММОРПГ
|20.03.2014
|«Орден магии»: редкая российская MMORPG от разработчиков «Механоидов».
|02.04.2013
|"Драконы Вечности" - кроссплатформенная MMORPG
|07.10.2011
|Началось открытое бета-тестирование MMORPG King of Kings 3 в России
|18.05.2011
|Nikita.Online начала бета-тестирование MMORPG «Соул»
|24.03.2011
|Belver и Trion Worlds выпустят MMORPG RIFT в России
|07.12.2010
|"Драконы" - новая браузерная MMORPG
|13.04.2010
|Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3»
|05.03.2010
|Mail.Ru будет издавать MMORPG GodsWar Online в России
|16.06.2009
|Началось бета-тестирование MMORPG Nova Online
|10.09.2008
|"Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара" в печати
|28.08.2008
|Warhammer Online ушла на золото
|20.08.2008
|MMORPG помогают быстро соображать?
|17.01.2008
|Образовательная MMORPG от NASA
|21.11.2007
|Подросток убил старушку, чтобы поиграть в MMORPG
|30.05.2007
|История развития жанра MMORPG. От MUD до WoW и дальше
|04.12.2006
|ИгроWeek № 32. Relic сделает MMORPG?
Публикаций - 792, упоминаний - 799
Cloud Games MMORPG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 190 7
|Орловский Сергей 33 3
|Добродеев Борис 95 2
|Зотов Степан 5 2
|Медведев Дмитрий 1626 2
|Лукьяненко Сергей 44 2
|Дмитриев Ярослав 2 2
|Raymond Eric - Эрик Реймонд 7 1
|Исаев Владислав 2 1
|Хатенков Сергей 1 1
|Гордевский Дмитрий 2 1
|Акулов Антон 5 1
|Девишев Дмитрий 6 1
|Ващенко Александр 10 1
|Исаев Владимир 15 1
|Зорич Александр 16 1
|Мацанюк Игорь 20 1
|Азаров Максим 6 1
|Магурян Василий 12 1
|Рябенький Игорь 16 1
|Архипов Дмитрий 10 1
|Изотов Алексей 2 1
|Степуро Алексей 4 1
|Чачава Александр 79 1
|Зайцев Михаил 180 1
|Нуралиев Борис 267 1
|Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|500 Startups 14224 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
|Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 10
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.