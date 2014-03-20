Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Cloud Games MMORPG Massively multiplayer online role-playing game Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра ММОРПГ



20.03.2014 «Орден магии»: редкая российская MMORPG от разработчиков «Механоидов».
02.04.2013 "Драконы Вечности" - кроссплатформенная MMORPG
07.10.2011 Началось открытое бета-тестирование MMORPG King of Kings 3 в России
18.05.2011 Nikita.Online начала бета-тестирование MMORPG «Соул»
24.03.2011 Belver и Trion Worlds выпустят MMORPG RIFT в России
07.12.2010 "Драконы" - новая браузерная MMORPG
13.04.2010 Nikita.Online выкупила у ТНТ права на MMORPG «Дом 3»
05.03.2010 Mail.Ru будет издавать MMORPG GodsWar Online в России
16.06.2009 Началось бета-тестирование MMORPG Nova Online
10.09.2008 "Властелин Колец Онлайн: Тени Ангмара" в печати
28.08.2008 Warhammer Online ушла на золото
20.08.2008 MMORPG помогают быстро соображать?
17.01.2008 Образовательная MMORPG от NASA
21.11.2007 Подросток убил старушку, чтобы поиграть в MMORPG
30.05.2007 История развития жанра MMORPG. От MUD до WoW и дальше
04.12.2006 ИгроWeek № 32. Relic сделает MMORPG?

Публикаций - 792, упоминаний - 799

Cloud Games MMORPG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3185 15
Blizzard Entertainment 324 11
6927 10
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 168 10
1С-ИжТиСи 6248 9
1С-СофтКлаб - SoftClub 1127 6
NCsoft 102 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 5
Астрал ГК - Калуга Астрал 71 5
EA - Electronic Arts 1273 5
Katauri Interactive 44 5
Astrum Online Entertainment 44 3
Руссобит-М 255 3
Funcom 105 3
Акелла 847 3
Nvidia Corp 3203 3
Crytek 143 3
Microsoft Corporation 23395 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 2
Новый диск 954 2
Atari 153 2
Бука - Buka Entertaiment 480 2
Sony 6468 2
Pixonic 20 2
EVGA 13 2
Amazon Games - Amazon Game Studios - Amazon Game Tech 3 2
SoftClub - СофтКлуб 86 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
THQ 295 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 74 1
Microsoft Games 21 1
Square Enix 204 1
Relic Entertainment 51 1
EA DICE 160 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 32 1
Polaroid 65 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
Obsidian Entertainment 78 1
Game Insight 35 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
Warner Bros. International Television Distribution 270 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 29 1
Warner 553 1
BonAngels 2 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 1 1
Intel Capital 149 1
Northrop Grumman - Scaled Composites 31 1
Метрополис ТРК 40 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Block - Square 198 1
Runa Capital 156 1
Возрождение - Коммерческий банк 326 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 49 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 143 1
VK Delivery club 217 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 1
HeadHunter Group - HH Group 281 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 4
Президент Российской Федерации 3492 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 849 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 621 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 80 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15830 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 20
PvP - Player versus Player 230 18
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 12
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 10
Cloud Games MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 187 10
RPG - Role-playing game - Ролевая игра 616 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12470 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8786 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 6
Gameplay - Геймплей - игровой процесс 1024 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 5
MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 16 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4236 3
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 3
Data monetization - Монетизация данных 1306 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2851 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2370 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2176 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 3
RIFT - Протокол масштабируемости блокчейна 30 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 302 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Вентилятор - Fan 892 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео 648 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 2
Часы - Watch 897 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 103
Blizzard - World of Warcraft 332 21
NCSoft Lineage 90 9
Allods Team - Аллоды 49 7
Katauri Royal Quest 13 5
Fallout 140 5
Epic Games - Unreal Engine 277 5
Turbine Lord of the Rings 67 4
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 115 4
ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 48 4
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 79 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1468 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 312 4
Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 4
Apple iOS 6722 4
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 49 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 4
Google Android 12432 4
EA The Sims - компьютерная игра 153 3
VK - Mail.Ru myTarget 136 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1578 3
VK - Mail.ru Облако - Mail.ru Облачное хранилище 112 3
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 8 3
Blizzard - Battle.net 30 2
VK - Mail.ru Maps.me 48 2
LG 75SM99 7892 2
My.Games 54 2
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 17 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 691 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 95 2
Pixonic War Robots 19 2
ВГТРК Смотрим 510 2
Microsoft Windows XP 2357 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1270 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 218 2
AMD Radeon RX 43 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 2
Google YouTube - Видеохостинг 2406 2
Games Workshop - Warhammer Online 51 2
Гришин Дмитрий 190 7
Орловский Сергей 33 3
Добродеев Борис 95 2
Зотов Степан 5 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Лукьяненко Сергей 44 2
Дмитриев Ярослав 2 2
Raymond Eric - Эрик Реймонд 7 1
Исаев Владислав 2 1
Хатенков Сергей 1 1
Гордевский Дмитрий 2 1
Акулов Антон 5 1
Девишев Дмитрий 6 1
Ващенко Александр 10 1
Исаев Владимир 15 1
Зорич Александр 16 1
Мацанюк Игорь 20 1
Азаров Максим 6 1
Магурян Василий 12 1
Рябенький Игорь 16 1
Архипов Дмитрий 10 1
Изотов Алексей 2 1
Степуро Алексей 4 1
Чачава Александр 79 1
Зайцев Михаил 180 1
Нуралиев Борис 267 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 52
Франция - Французская Республика 7068 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 12
Германия - Федеративная Республика 11760 12
Испания - Королевство 3594 10
Европа 21235 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 9
Америка Северная 2827 8
Южная Корея - Республика 6251 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 8
Китай - Тайвань 3659 5
Европа Восточная 2989 5
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы 268 5
Италия - Итальянская Республика 4211 4
Азия - Азиатский регион 4633 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 4
Украина 7213 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1332 3
Польша - Республика 1770 3
Америка 2151 3
Япония 12847 3
Бразилия - Федеративная Республика 2082 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 852 2
Турция - Турецкая республика 2045 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1011 2
Нидерланды 3287 2
Швеция - Королевство 3449 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Сингапур - Республика 1618 2
США - Техас - Хьюстон 244 1
Греция - Афины 119 1
США - Кентукки 75 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 724 1
Филиппины - Республика 537 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 14
Английский язык 6143 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3280 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1069 4
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 504 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6818 4
NPC - non-player character - неигровой персонаж 121 4
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 49 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
F2P - Free-to-play 87 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 3
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 3
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 204 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 2
Физика - Physics - область естествознания 2423 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2442 2
Зоология - наука о животных 2299 2
Финансовые показатели 2060 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4072 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5626 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1635 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1280 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3421 1
Египет Древний 21 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 69 1
Wikipedia - Википедия 439 2
РИА Новости 800 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
Korea Times 129 2
Reddit 238 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 1
WCCFTech - Издание 39 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
TechRadar 88 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 99 1
Vnunet 226 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
MMORPG.com 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
500 Startups 14224 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 6
GeekBrains 76 1
Capture the Flag - CTF 27 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
iF Design Awards 25 1
День космонавтики - 12 апреля 40 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще