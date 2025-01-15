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Astrum Entertainment Astrum Online Entertainment Astrum Nival



15.01.2025 Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора

назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора. Сергей Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. До прихода в Astrum Entertainment он много лет работал в компании Sony главой подразделения Playstation в России и странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Astrum Entertainment. В Astrum

20.11.2023 Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества

Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment сообщает о начале сотрудничества с Московским физико-техническим институтом для подготовки квалифицированных кадров игровой индустрии. В рамках партнерства будут проводитьс
15.12.2022 My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов

нейшее оперирование и издательство этих продуктов будет осуществляться новым российским издателем Astrum Entertainment. Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в
07.04.2010 Онлайн-игры в России выросли на 66%

щем рынке. В России наиболее крупными участниками рынка клиентских онлайн-проектов являются холдинг Astrum Online Entertainment, принадлежащий компании Mail.ru, Blizzard Entertainment и Innova

01.03.2010 Nikita.Online: мы не принадлежим холдингу Astrum Online

ita.Online опубликовала новое официальное заявление, в котором объяснила свои отношения с холдингом Astrum Online Entertainment. «Существует ошибочное мнение о том, что компания Nikita.Online п
24.02.2010 Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival

Компания Mail.Ru объявила о выкупе доли Сергея Орловского в Astrum Nival. Теперь компании принадлежит 100% студии, которая продолжит работу на рынке под брендом Mail.Ru. Возглавлявший студию Дмитрий Девишев назначен вице-президентом по разработке клиент
01.12.2009 Mail.Ru купила холдинг Astrum Online Entertainment

Компания Mail.Ru объявила о приобретении холдинга Astrum Online Entertainment (AOE) с целью создания крупнейшей в России компании в сфере онлай
01.12.2009 Mail.ru купила лидера рынка онлайн-игр

По условиям сделки компания Mail.ru стала владельцем 100% Astrum Online Entertainment, сообщили в Mail.ru. Акции Astrum будут частично оплачены акциями
24.11.2009 Российского разработчика игр продают в ЮАР

компании MIH Internet BV, зарегистрированной в Нидерландах) 100% акций в уставном капитале компании Astrum Online Entertainment. Также было удовлетворено ходатайство о покупке 38% акций Astrum

23.10.2009 ZT Online скоро в России

Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование

25.08.2009 Клиент "Властелин Колец Онлайн: Копи Мории" + Книга 8 - на дисках

ором игры выступает компания 1C. Издатель игры в России - компания IT Territory, входящая в холдинг Astrum Online Entertainment.Новое издание игры включает два DVD-диска, содержащих самую после
06.08.2009 "Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2

и разработчик клиентских онлайн игр, входящий в состав крупнейшего на игровом рынке России холдинга Astrum Online Entertainment. Группа компаний Nival Group владеет миноритарным пакетом акций A
15.07.2009 Mail.Ru инвестирует в новую MMORPG

финансирует проект. «Реликты» появятся на портале в результате соглашения, заключенного с холдингом Astrum Online Entertainment. «Реликты» - уже шестой совместный проект компаний Mail.Ru и A
10.07.2009 Награды Astrum Nival

В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Domin
07.07.2009 Nival и Astrum объединились

дации четырех крупнейших игроков онлайн-рынка России в холдинг», – говорит Игорь Мацанюк, президент Astrum Online Entertainment. – «К моменту выхода «Аллодов Онлайн» Astrum Nival соединит в себ
03.04.2009 Astrum Online внедряет систему микротранзакций в новые сферы жизни

Холдинг Astrum Online Entertainment, работающий на рынке интерактивных онлайн-развлечений в Восточной
31.03.2009 Mail.Ru и Astrum Online заключили стратегическое соглашение

Компания Mail.Ru и холдинг Astrum Online Entertainment объявили о начале сотрудничества. С 26 марта 2009 г. любой пользо
26.03.2009 Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology

Холдинг Astrum Online Entertainment и компания BigWorld объявили о заключении лицензионного соглашени
05.12.2008 Astrum Online Entertainment – год спустя

5 декабря 2008 года холдингу Astrum Online Entertainment исполнился ровно один год. За истекшие 365 дней компании холдинга
06.11.2008 Холдинг Astrum Online вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии

Холдинг Astrum Online Entertainment объявил о том, что вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии. В

10.10.2008 Совместный проект Astrum Online и Rambler

Москва, 9 октября 2008 г. - Холдинг Astrum Online Entertainment, крупнейший игрок на рынке интерактивных онлайн развлечений в Рос
05.12.2007 Россия: игровой рынок породил «монстра»

пании Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA.Online — объявили об объединении в холдинг Astrum Online Entertainment. На сегодняшний день, по собственным оценкам участников холдинга,
05.12.2007 Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг

Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в холдинг Astrum Online Entertainment, ставший по факту создания самым крупным игроком на рынке интерак
05.12.2007 Образован холдинг Astrum Online Entertainment

Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в холдинг Astrum Online Entertainment, ставший по факту создания самым крупным игроком на рынке интерак

Публикаций - 70, упоминаний - 106

Astrum Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:

Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 25
VK - Mail.ru Group 3455 24
8213 6
Blizzard Entertainment 328 5
Yandex - Яндекс 7339 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Microsoft Corporation 24624 2
Google LLC 11775 2
Alawar - Алавар 57 2
Playfon - Плэйфон 37 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Dell EMC 5027 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Webmoney 542 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
SPB Software 54 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 273 1
Softkey - Софткей 210 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
Game Insight 37 1
Adobe Macromedia 218 1
Myriad 17 1
Цифра ГК 2426 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Naspers 83 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
Unsplash 762 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
eBay Inc 1619 1
LinkedIn 635 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Metallica - американская метал-группа 35 1
Евросеть 1404 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
iTech Capital 14 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 58 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Tiger Global Management 44 1
Union Square Ventures 13 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
Institutional Venture Partners 21 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 11 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 46
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 31
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 796 14
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 9
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PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 222 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 2
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
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PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 52 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
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VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
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Apple iTunes Store 1068 2
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 109 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 2
Apple iOS 7809 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft Skype 2067 1
Last.fm 52 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Яндекс.Пробки 66 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 127 1
1С Кодекс войны - компьютерная игра 40 1
Daybreak EverQuest - онлайн-игра 83 1
Nokia N-Gage 73 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 41 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Google Android 13994 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Hustle Castle 12 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Мацанюк Игорь 22 10
Гришин Дмитрий 208 9
Орловский Сергей 33 7
Мильнер Юрий 134 5
Никольский Владимир 11 5
Девишев Дмитрий 6 5
Усманов Алишер 301 4
Крылова Елена 27 4
Чумаченко Алиса 8 4
Фингер Григорий 17 4
Менькова Татьяна 62 3
Ситников Николай 14 2
Бородин Владимир 20 2
Федотов Олег 4 2
Демидов Михаил 133 2
Леонов Всеволод 14 2
Ващенко Александр 10 2
Стариков Андрей 4 2
Чачава Александр 101 2
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Михеев Александр 14 2
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Козырев Алексей 321 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Захаров Дмитрий 46 1
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Казаков Александр 52 1
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Кузьмин Алексей 38 1
Прянишников Николай 292 1
Шалина Мария 14 1
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Бруковская Ольга 11 1
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Знаменская Анна 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 13
Европа 21767 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Азия - Азиатский регион 5528 7
Германия - Федеративная Республика 12682 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Европа Восточная 3075 5
Франция - Французская Республика 7845 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Южная Корея - Республика 6646 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Америка - Американский регион 2160 3
Испания - Королевство 3706 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 3
Турция - Турецкая республика 2351 2
Нидерланды 3517 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 2
Индия - Bharat 5432 2
Индонезия - Республика 956 2
Америка Латинская 1812 2
Япония 13282 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Канада 4881 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Бразилия - Федеративная Республика 2361 1
Новая Зеландия 719 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 77 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 280 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Китай - Тайвань 3984 1
Сингапур - Республика 1849 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Малайзия 865 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 6
F2P - Free-to-play 93 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Английский язык 6634 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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