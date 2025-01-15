Astrum Entertainment Astrum Online Entertainment Astrum Nival
|15.01.2025
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Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора
назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора. Сергей Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. До прихода в Astrum Entertainment он много лет работал в компании Sony главой подразделения Playstation в России и странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Astrum Entertainment. В Astrum
|20.11.2023
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Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества
Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment сообщает о начале сотрудничества с Московским физико-техническим институтом для подготовки квалифицированных кадров игровой индустрии. В рамках партнерства будут проводитьс
|15.12.2022
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My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов
нейшее оперирование и издательство этих продуктов будет осуществляться новым российским издателем Astrum Entertainment. Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в
|07.04.2010
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Онлайн-игры в России выросли на 66%
щем рынке. В России наиболее крупными участниками рынка клиентских онлайн-проектов являются холдинг Astrum Online Entertainment, принадлежащий компании Mail.ru, Blizzard Entertainment и Innova
|01.03.2010
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Nikita.Online: мы не принадлежим холдингу Astrum Online
ita.Online опубликовала новое официальное заявление, в котором объяснила свои отношения с холдингом Astrum Online Entertainment. «Существует ошибочное мнение о том, что компания Nikita.Online п
|24.02.2010
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Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival
Компания Mail.Ru объявила о выкупе доли Сергея Орловского в Astrum Nival. Теперь компании принадлежит 100% студии, которая продолжит работу на рынке под брендом Mail.Ru. Возглавлявший студию Дмитрий Девишев назначен вице-президентом по разработке клиент
|01.12.2009
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Mail.Ru купила холдинг Astrum Online Entertainment
Компания Mail.Ru объявила о приобретении холдинга Astrum Online Entertainment (AOE) с целью создания крупнейшей в России компании в сфере онлай
|01.12.2009
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Mail.ru купила лидера рынка онлайн-игр
По условиям сделки компания Mail.ru стала владельцем 100% Astrum Online Entertainment, сообщили в Mail.ru. Акции Astrum будут частично оплачены акциями
|24.11.2009
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Российского разработчика игр продают в ЮАР
компании MIH Internet BV, зарегистрированной в Нидерландах) 100% акций в уставном капитале компании Astrum Online Entertainment. Также было удовлетворено ходатайство о покупке 38% акций Astrum
|23.10.2009
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ZT Online скоро в России
Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование
|25.08.2009
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Клиент "Властелин Колец Онлайн: Копи Мории" + Книга 8 - на дисках
ором игры выступает компания 1C. Издатель игры в России - компания IT Territory, входящая в холдинг Astrum Online Entertainment.Новое издание игры включает два DVD-диска, содержащих самую после
|06.08.2009
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"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2
и разработчик клиентских онлайн игр, входящий в состав крупнейшего на игровом рынке России холдинга Astrum Online Entertainment. Группа компаний Nival Group владеет миноритарным пакетом акций A
|15.07.2009
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Mail.Ru инвестирует в новую MMORPG
финансирует проект. «Реликты» появятся на портале в результате соглашения, заключенного с холдингом Astrum Online Entertainment. «Реликты» - уже шестой совместный проект компаний Mail.Ru и A
|10.07.2009
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Награды Astrum Nival
В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Domin
|07.07.2009
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Nival и Astrum объединились
дации четырех крупнейших игроков онлайн-рынка России в холдинг», – говорит Игорь Мацанюк, президент Astrum Online Entertainment. – «К моменту выхода «Аллодов Онлайн» Astrum Nival соединит в себ
|03.04.2009
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Astrum Online внедряет систему микротранзакций в новые сферы жизни
Холдинг Astrum Online Entertainment, работающий на рынке интерактивных онлайн-развлечений в Восточной
|31.03.2009
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Mail.Ru и Astrum Online заключили стратегическое соглашение
Компания Mail.Ru и холдинг Astrum Online Entertainment объявили о начале сотрудничества. С 26 марта 2009 г. любой пользо
|26.03.2009
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Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology
Холдинг Astrum Online Entertainment и компания BigWorld объявили о заключении лицензионного соглашени
|05.12.2008
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Astrum Online Entertainment – год спустя
5 декабря 2008 года холдингу Astrum Online Entertainment исполнился ровно один год. За истекшие 365 дней компании холдинга
|06.11.2008
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Холдинг Astrum Online вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии
Холдинг Astrum Online Entertainment объявил о том, что вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии. В
|10.10.2008
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Совместный проект Astrum Online и Rambler
Москва, 9 октября 2008 г. - Холдинг Astrum Online Entertainment, крупнейший игрок на рынке интерактивных онлайн развлечений в Рос
|05.12.2007
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Россия: игровой рынок породил «монстра»
пании Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA.Online — объявили об объединении в холдинг Astrum Online Entertainment. На сегодняшний день, по собственным оценкам участников холдинга,
|05.12.2007
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Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединились в холдинг
Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в холдинг Astrum Online Entertainment, ставший по факту создания самым крупным игроком на рынке интерак
|05.12.2007
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Образован холдинг Astrum Online Entertainment
Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в холдинг Astrum Online Entertainment, ставший по факту создания самым крупным игроком на рынке интерак
Astrum Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацанюк Игорь 22 10
|Гришин Дмитрий 208 9
|Орловский Сергей 33 7
|Мильнер Юрий 134 5
|Никольский Владимир 11 5
|Девишев Дмитрий 6 5
|Усманов Алишер 301 4
|Крылова Елена 27 4
|Чумаченко Алиса 8 4
|Фингер Григорий 17 4
|Менькова Татьяна 62 3
|Ситников Николай 14 2
|Бородин Владимир 20 2
|Федотов Олег 4 2
|Демидов Михаил 133 2
|Леонов Всеволод 14 2
|Ващенко Александр 10 2
|Стариков Андрей 4 2
|Чачава Александр 101 2
|Хрулев Василий 3 2
|Михеев Александр 14 2
|Артамонова Анна 183 1
|Козырев Алексей 321 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Петров Кирилл 34 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Лысковский Александр 12 1
|Казаков Александр 52 1
|Катков Алексей 42 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Прянишников Николай 292 1
|Шалина Мария 14 1
|Филиппов Василий 18 1
|Каплун Герман 55 1
|Зенкин Денис 262 1
|Савватин Максим 64 1
|Бруковская Ольга 11 1
|Герцовский Борис 21 1
|Знаменская Анна 17 1
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