Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Открытие ФК
Номос-банк
Публикаций - 98, упоминаний - 172
Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 5
|Золотая Корона 339 1
|Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 1
|ВТБ24 622 5
|Qiwi 795 4
|РСХБ - Россельхозбанк 199 3
|Северсталь ПАО 277 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru