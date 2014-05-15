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Открытие ФК
Номос-банк



15.05.2014 «Номос-Банк» обновил систему дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц
06.02.2014 «Номос-Банк» предложил корпоративным клиентам систему онлайн-конвертации валют в «Клиент-Банке»
23.12.2013 «Номос-Банк» построил хранилище на базе RS-DataHouse
29.10.2013 «Астерос» создала новый ЦОД для «Номос-Банка»
17.10.2013 «Номос-Банк» подвел итоги использования кредитного конвейера Neoflex FrontOffice
14.10.2013 «Номос-Банк» вместе с Epam выпустил новую версию мобильного «Номос-Линка» для Android и iOS
11.06.2013 «Номос-Банк» выпустил новую версию мобильного банка «Номос-Линк»
27.05.2013 Новый виджет позволит легко найти ближайший офис или банкомат «Номос-Банка»
16.04.2013 «Номос-Банк», банк «Открытие» и «Ханты-Мансийский банк» объединили банкоматные сети по всей России
01.04.2013 Клиенты «Номос-Банка» могут без комиссии пополнить «Кошелек Элекснет» через интернет-банк и банкоматы
28.01.2013 «Номос-Банк» запустил виджет «Номос-Линк. Доступный остаток» для Android-устройств
24.12.2012 Председатель правления банка «Открытие» перейдет в «Номос-Банк» для развития операционного и ИТ-блоков, розничного бизнеса и МСБ
13.12.2012 Пополнять Visa Qiwi Wallet теперь можно через банкоматы и интернет-банк «Номос-Банка»
11.12.2012 «Номос-Банк» внедрил систему по борьбе с кредитным мошенничеством Hunter
05.12.2012 «Номос-Банк» запустил новую англоязычную версию сайта
01.10.2012 Клиенты «Номос-Банка» могут подключить интернет-банк дистанционно
27.06.2012 "Номос-Банк" займется персональным финансовым планированием
22.06.2012 «Номос-Банк» предложил программу персонального финансового планирования
21.06.2012 Пользователям «Номос-Линк» теперь доступны онлайн-переводы с карты на карту «Номос-Банка»
16.05.2012 «Номос-Банк» запустил обновленный мобильный банк для iPhone, iPad и Android-устройств
24.04.2012 Клиенты «Номос-Банка» теперь могут открывать вклады через интернет-банк
20.04.2012 На сайте Номос-Банка появился видеоспикер
11.04.2012 Номос-Банк снизил минимальный размер онлайн-покупок платины и палладия
30.03.2012 «Номос-Банк» внедрил технологию Verifierd by Visa для интернет-покупок по картам Visa
22.03.2012 «Номос-Банк» передаёт шесть подразделений в УрФО «Ханты-Мансийскому банку»
01.03.2012 «Номос-Банк» и «Ханты-Мансийский банк» объединили свои банкоматные сети
09.12.2011 Число пользователей интернет-банка «Номос-Линк» выросло за год в 4,5 раза
26.10.2011 R-Style Softlab приступила к строительству хранилища данных в «Номос-Банке»
18.10.2011 Клиенты «Номос-Банка» смогут управлять интернет-банком с помощью SMS-паролей
30.05.2011 «АМТ-Груп» построила СКС в новом офисе «Номос-Банка»
08.04.2011 Softline перевела «Номос-Банк» на платформу Microsoft Windows Server
07.04.2011 «Номос-Банк» отменил абонентскую плату за пользование интернет-банком
04.04.2011 «Номос-Банк» запустил новую PDA-версию интернет-банка для iPhone и смартфонов
29.03.2011 «Номос-Банк» купил 51% акций платежной системы «Рапида»
24.04.2007 «НОМОС-Банк» переходит на чиповые карты
20.04.2007 "Номос-Банк" перейдет на чиповые карты
12.10.2006 "Промт" поставил переводчик в петербургский филиал "Номос-банка"
29.01.2004 ОТР разработала ИТ-стратегию "Номос-банка"
05.08.2003 CRM SalesLogix внедрили в "НОМОС-БАНКе"

Публикаций - 98, упоминаний - 172

Открытие ФК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 5
Золотая Корона 339 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 1
ВТБ24 622 5
Qiwi 795 4
РСХБ - Россельхозбанк 199 3
Северсталь ПАО 277 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 1
БОСС-Компания 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1030635.
Создано именных указателей - 60991.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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