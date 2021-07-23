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Veeam Backup&Replication


23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 3
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных 2
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 5
12.05.2021 Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года 4
23.03.2021 Syssoft поставила инфраструктурные ИТ-решения в Tekta Group 2
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 2
24.02.2021 Veeam выпустила платформу для современной защиты данных новой версии V11 1
11.02.2021 Veeam сообщила о 22% росте в 2020 году 8
04.02.2021 Как автоматизировать создание резервных копий 2
03.02.2021 Veeam представила Veeam Backup для Google Cloud 5
21.01.2021 «Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих столов для «Экопэт» 2
22.12.2020 В 2020 году количество клиентов Техносерв Cloud увеличилось на 35% 1
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS 3
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 7
13.11.2020 Veeam представила ключевые операционные показатели за третий квартал 2020 года 1
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 4
19.06.2020 Veeam объявила о выпуске нового Availability Orchestrator v3 и других продуктов 7
20.05.2020 «Техносерв Cloud» внедрил услугу резервного копирования на базе Veeam 4
14.05.2020 Veeam отчиталась о сохраняющемся годовом росте и увеличении доли рынка 3
06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam 1
28.04.2020 Veeam представила новую версию Veeam Backup для Microsoft Azure 8
10.04.2020 Veeam объявила о выпуске Service Provider Console v4 3
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако 2
19.02.2020 Veeam представила новую версию Availability Suite 4
06.12.2019 Veeam запустил новое нативное решение резервного копирования и восстановления для AWS 9
07.11.2019 Veeam представила решения резервного копирования для облачных платформ Microsoft 10
23.10.2019 Почему облачные провайдеры используют бэкап-сервисы с российскими корнями 8
12.08.2019 Dataline запустила услугу резервного копирования Office 365 1
25.07.2019 Квартальная выручка Veeam увеличилась на 26% 2
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 1
24.04.2019 Veeam начала 2019 год двузначным ростом в первом квартале 2
10.04.2019 «Ростелеком» обеспечил резервным копированием клиентов Veeam Backup & Replication 2
03.04.2019 Veeam обновила решение для резервного копирования под Microsoft Office 365 6
21.02.2019 Решение резервного копирования Veeam для SAP HANA сертифицировано SAP 2
14.02.2019 Veeam объявила рекордные результаты по итогам 2018 года 2
23.01.2019 Veeam добавила новые функции по управлению данными в облаке в Availability Suite 9.5 2
11.10.2018 Alfa technologies «с нуля» построила ИТ-инфраструктуру тепличного комплекса «Долина солнца» в Кисловодске 2
04.09.2018 LanCloud запустил облачный сервис аварийного восстановления серверов 3
06.08.2018 Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 2
26.07.2018 Veeam Software объявила результаты второго квартала 2018 3

Публикаций - 90, упоминаний - 247

Veeam Backup&Replication упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Veeam Software 250 29
Microsoft Corporation 11127 20
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 13
VMware 1829 9
Cisco Systems 2049 8
NetApp 486 7
Lenovo Group 1639 6
Microsoft Media and Edge 3 3
SAP SE 3216 3
N2WS 4 3
Google LLC 7161 3
Amazon Inc - Amazon.com 1472 3
HP - Hewlett-Packard 895 2
Kasten 5 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
3761 2
Nutanix 70 2
IBM 3551 2
Pure Storage 43 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Alfa Technologies 5 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
Equinix 32 1
SolarWinds 30 1
SimbirSoft.Mobile 5 1
Dell EMC 2413 1
Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
Sopra Steria 2 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
PERCo 10 1
Evaluator Group 5 1
De Novo - Де Ново 39 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Крок 1221 1
Infinidat 24 1
Системный софт - SysSoft 124 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 3
CPPIB - CPP Investment Board 4 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Insight Partners 6 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
OMD OM Group 13 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Белая Дача ГК 2 1
ING Belgium 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 8
Kubernetes 307 7
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
CDM - Cloud Data Management - Управление облачными данными 4 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Veeam Instance Licensing - VIL - Лицензирование виртуальных машин Veeam 1 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 5 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
BLOB-объект - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
OpenStack 347 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
DevOps - Development и Operations 297 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Microsoft Office 365 769 20
Microsoft Azure 1171 18
AWS - Amazon Web Services 569 15
Veeam Availability Suite 46 14
Linux OS 4267 13
Microsoft Windows 10 6659 11
Veeam Cloud Connect 34 10
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 18 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 9
Microsoft Windows 854 8
Veeam Availability for the Always-On Enterprise 19 8
Veeam Agent 12 6
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 6
Microsoft Exchange 683 6
Microsoft SQL Server 797 5
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 5
Microsoft Office 1946 5
Veeam Availability Platform 15 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 4
Nutanix AHV 8 4
Veeam NAS Backup 3 3
Microsoft Azure Stack 56 3
Microsoft Azure Blob storage 9 3
Veeam Availability Orchestrator - VAO 6 3
Veeam Certified - Veeam Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 5 3
Veeam Availability Console 4 3
Microsoft Teams 214 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 3
Veeam Universal License VUL 11 3
HPE StoreOnce Systems - серия СХД 18 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
Veeam Backup Enterprise Manager 2 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Pure Storage FlashArray 20 2
Apple macOS 930 2
SQL - Язык программирования 434 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 4 2
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 9
Тимашев Ратмир 58 8
McKay Peter - Маккей Питер 20 6
Brockway Tad - Броквей Тед 6 3
Клявин Владимир 26 2
Largent Bill - Ларджент Билл 7 2
Блинов Михаил 73 2
Ленцнер Ирина 2 2
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 2
Baltazar Henry - Бальтазар Генри 1 1
Оленцов Сергей 1 1
Владов Иван 1 1
Bell William - Белл Уильям 1 1
Бочкарев Игорь 2 1
Михина Анна 12 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Strelzick Paul - Стрельцик Пол 1 1
Мягков Денис 1 1
Савенков Денис 5 1
Черных Сергей 8 1
Langner Thomas - Лангнер Томас 1 1
Mike Vencel - Венсел Майкл 1 1
Jackson Jim - Джексон Джим 1 1
Joseph Sabine - Джозеф Сабина 1 1
Macomber Krista - Макомбер Криста 2 1
Venkatraman Archana - Венкатраман Архана 1 1
Никифоров Алексей 16 1
Баронов Андрей 8 1
Карпов Иван 41 1
Кузнецов Сергей 82 1
Батай Илья 14 1
Мальков Антон 26 1
Kruger Jim - Крюгер Джим 5 1
Лукьянов Михаил 6 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Обухов Александр 17 1
Шевяхов Евгений 7 1
Денеко Владимир 3 1
Молин Александр 1 1
Кириков Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Восточная Европа 1682 3
Украина 3378 2
Чехия - Прага 67 2
Грузия 692 2
Европа 3774 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
США - Орландо 46 1
США - Колорадо 55 1
США - Флорида 143 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Америка 464 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Краснодар 1040 1
Австралия - Австралийский Союз 1128 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Forbes - Форбс 442 1
N+1 - Издание 94 1
IDC - International Data Corporation 2724 7
Veeam Cloud Data Management Report 3 2
CNews Analytics 1991 1
Fortune Global 500 162 1
Forrester Research 386 1
451 Research Group 44 1
IDC Semiannual Software Tracker 1 1
Forbes Cloud 100 4 1
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
VeeamON Forum 9 5
Microsoft Ignite 18 1
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