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Veeam Backup&Replication
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 247
Veeam Backup&Replication упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Veeam Software 250 29
|Microsoft Corporation 11127 20
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 13
|VMware 1829 9
|Cisco Systems 2049 8
|NetApp 486 7
|Lenovo Group 1639 6
|Microsoft Media and Edge 3 3
|SAP SE 3216 3
|N2WS 4 3
|Google LLC 7161 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1472 3
|HP - Hewlett-Packard 895 2
|Kasten 5 2
|ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
|Stack Group - Стек Групп 109 2
|1С 3761 2
|Nutanix 70 2
|IBM 3551 2
|Pure Storage 43 2
|LanCloud - ЛанКлауд 36 1
|ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
|Alfa Technologies 5 1
|Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
|Equinix 32 1
|SolarWinds 30 1
|SimbirSoft.Mobile 5 1
|Dell EMC 2413 1
|Macroscop - Сателлит Инновация 14 1
|Sopra Steria 2 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
|Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
|PERCo 10 1
|Evaluator Group 5 1
|De Novo - Де Ново 39 1
|SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
|Крок 1221 1
|Infinidat 24 1
|Системный софт - SysSoft 124 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
|Forbes - Форбс 442 1
|N+1 - Издание 94 1
|IDC - International Data Corporation 2724 7
|Veeam Cloud Data Management Report 3 2
|CNews Analytics 1991 1
|Fortune Global 500 162 1
|Forrester Research 386 1
|451 Research Group 44 1
|IDC Semiannual Software Tracker 1 1
|Forbes Cloud 100 4 1
|JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 1 1
|ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
|VeeamON Forum 9 5
|Microsoft Ignite 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765290, в очереди разбора - 668977.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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