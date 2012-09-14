Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Thales Alenia Space
Alcatel Alenia Space
Telespazio
Публикаций - 72, упоминаний - 116
Thales Alenia Space упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 937 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 39 1
|Марченко Игорь 12 1
|Лукин Александр 4 1
|ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 6
|НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 75 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005774, в очереди разбора - 907987.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005774, в очереди разбора - 907987.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru