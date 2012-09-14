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Thales Alenia Space
Alcatel Alenia Space
Telespazio



14.09.2012 Сирийский телеканал начал вещание с российского спутника 1
04.12.2006 Зарубежным оборудованием оснастят российские спутники связи 3
29.11.2006 "Экспресс-МД": первый малый спутник связи для России 2
17.07.2006 Турцию захлестнула "космическая шпиономания" 1
07.07.2006 Французский военный спутник Syracuse 3B запустят в августе 1
30.06.2006 Шаттл Discovery доставит на МКС европейский грузовой модуль 4
23.06.2006 Из Куру стартуют не совсем российские "Союзы" 1
07.06.2006 Казахстан будет создавать научные спутники совместно с Францией и Россией 1
31.05.2006 Развитие мирового рынка спутниковых геоданных: прогнозы 1
10.05.2006 Два новых исследовательских спутника пополнили “орбитальный поезд” 1
04.04.2006 "Дон Кихот" сразится с астероидом 1
29.03.2006 Поломка русского спутника: Сибирь без ТВ и интернета 1
29.03.2006 Сибирь лишилась интернета и сотовой связи 1
20.03.2006 Радарные снимки: Германия вырывается в лидеры 1
13.03.2006 Спутники Spainsat и Hot Bird-7A выведены на орбиту 1
10.03.2006 Проект ASTRO+: новый этап в обеспечении европейской безопасности 2
30.01.2006 Европейский метеоспутник MSG-2 сделал первые снимки 1
25.01.2006 Запуск арабского спутника намечен на 1 марта 1
29.12.2005 С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник Worldsat 3 2
26.12.2005 Запуск Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на 29 декабря 2
22.12.2005 Индийский и европейский спутники выведены на орбиту 1
14.12.2005 На Байконур доставлен новый комплект приборов разгонного блока "Бриз-М" для запуска спутника Worldsat 3 2
06.12.2005 Запуск спутника Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" перенесен на более поздний срок 2
05.12.2005 Россия: полноценное IPTV готово к запуску 1
24.11.2005 Запуск Worldsat 3 ракетой "Протон-М" запланирован на 6 декабря 2
12.10.2005 Запуск спутника Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на 1 декабря 2
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
22.08.2005 Правительство РФ создает спутниковую корпорацию 1
01.07.2005 Новая спутниковая сеть покроет всю Африку 1
28.06.2005 Спутник "Экспресс-АМ2" введен в эксплуатацию 1
27.06.2005 "Экспресс-АМ3" выведен на орбиту 1
14.04.2005 Спутник Apstar VI запущен в Китае 1
30.03.2005 Новый российский спутник "Экспресс-АМ2" запущен на орбиту 1
11.02.2005 Alcatel стала координатором проекта "Маугли" 1
21.01.2005 "Боинг" подписал контракт об участии Alcatel в проекте GPS III 2
15.12.2004 Alcatel поставила телескоп для французского спутника 2
04.11.2004 Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения 5
04.10.2004 В Лондоне состоялась презентация спутника "Экспресс-АМ2" перед андеррайтерами 2
30.09.2004 Alcatel поставила оборудование для криологического спутника 1
22.09.2004 Alcatel поставит Syrus комплекс для мониторинга спутников связи 1

Публикаций - 72, упоминаний - 116

Thales Alenia Space упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent 915 23
Космическая связь ФГУП ГПКС 320 21
Eutelsat 100 7
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 62 2
Акадо Телеком - Комкор 733 2
Thales 32 2
Ericsson 1463 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 2
Cisco Systems 3191 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 40 1
Thuraya 45 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 30 1
Микротест 264 1
Globalstar - Глобалстар 75 1
Ростелеком - Связьинвест 1511 1
Прайм Груп 35 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Telstra Corporation Limited 119 1
Orange France Télécom 344 1
Nortel Networks 662 1
Орбита 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1059 1
SES 41 1
Зебра Телеком - Zebra Telecom 115 1
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 32 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 425 1
Siemens AG - Сименс Россия 1669 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 282 1
СМАРТС Компания 475 1
Intel Corporation 7576 1
Toshiba Corporation 2091 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 1
Mitsubishi Electric 186 1
Naumen - Наумен 425 1
Orange S.A. 709 1
Сонет 82 1
Vodafone Group 885 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 416 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 200 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 3
Boeing 336 3
Ингосстрах СПАО 251 1
The Walt Disney Company 251 1
Ford 228 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 1
GM - General Motors 235 1
Ball Aerospace & Technologies 9 1
Arianespace 26 1
Lockheed Martin 164 1
Puma - Пума 28 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 31 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 7
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 14 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 975 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 168 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 713 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 1
Пентагон - Министерство обороны США 640 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 259 1
МКС - Международная космическая станция 360 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 239 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 55 1
Совет Европы 43 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 44 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 5
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 253 1
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 14 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 17 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 43 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 8 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 41 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1549 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 8 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 17 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 405 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 846 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 329 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 647 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 444 1
3G - Стандарт мобильной связи 4558 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1758 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 840 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1058 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 330 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2612 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1351 1
Космодром Байконур 325 17
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 105 10
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 63 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 624 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 179 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 60 1
MasterCard Maestro 127 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 17 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 61 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 1 1
Рейман Леонид 937 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 39 1
Марченко Игорь 12 1
Лукин Александр 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 72937 23
Европа 5654 17
Земля - планета Солнечной системы 2343 17
Франция - Французская Республика 3265 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 11
Азия - Азиатский регион 2385 11
Южная Америка 473 9
Казахстан - Республика 3579 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 8
Ближний Восток 2084 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 6
Африка - Африканский регион 2110 6
Франция - Гвиана 51 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 215 5
Россия - Сибирь 1180 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1687 5
Россия - Железногорск 73 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 5
Япония 5291 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 5
Австралия - Австралийский Союз 1695 4
Индия - Республика 3093 4
Канада 1936 4
Израиль 1067 4
Германия - Федеративная Республика 5630 4
Северная Америка 2006 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1015 3
Южная Корея - Республика 2422 3
Африка Северная 131 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 3
Италия - Итальянская Республика 2051 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 703 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 888 2
Непал - Федеративная Демократическая Республика 107 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 217 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 778 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1086 2
Россия - ЦФО - Костромская область 272 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 75 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1046 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 301 1
Радио Свобода - радиостанция 33 1
Space Daily 189 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 60 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005774, в очереди разбора - 907987.
Создано именных указателей - 47501.
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