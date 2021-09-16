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Navitel
Навител Навигатор


16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 4
29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге 3
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
11.02.2020 Премия «Инновация года 2020»: начат отбор номинантов 2
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 3
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux 7
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 2
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана 2
19.02.2019 Премия «Инновация года 2019»: начат отбор номинантов 2
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров 2
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин 2
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана 2
04.10.2018 Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad 4
01.10.2018 CNews продолжает отбор номинантов на премию «Инновация года 2018» 2
03.08.2018 7 самых полезных гаджетов для автомобилистов: выбор ZOOM 1
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE 8
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 2
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» 1
30.05.2018 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2018» 1
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic 5
13.04.2018 Navitel представила навигационную карту Аргентины 4
04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь 6
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 3
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 2
09.10.2017 Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида 4
29.09.2017 «Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad 7
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор» 2
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 2
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии 2
29.08.2017 «Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств 7
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 3
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета 3
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России 2
18.04.2017 Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad 9
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин 3
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017 2

Публикаций - 252, упоминаний - 609

Navitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Explay - Эксплей 165 15
Microsoft Corporation 11039 13
Yandex - Яндекс 4100 10
Google LLC 7135 10
Prology 39 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
АТОЛ ГК 168 5
Prestigio 167 4
Huawei 2727 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
MediaTek 315 3
Wexler 54 3
Facebook 3765 3
E-Ten Information Systems 68 3
Samsung Electronics 5641 3
Apple Inc - Эппл Рус 7685 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
App Annie 73 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Navteq 109 2
Nokia Corporation 2424 2
Hancom 12 2
Gameloft 31 2
Nvidia Corp 2012 2
Wacom 69 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Garmin 125 2
Philips 698 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 2
Lenovo Group 1636 2
Ланит ГК 1155 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 1
Крипто-ПРО 200 1
Vodafone Group 379 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 5
Вертолеты России 114 5
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Технология здоровья 6 3
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
МБА-Москва Банк 7 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Магнит Косметик 13 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Wetherspoons 1 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Мособлбанк 17 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
uBank 21 1
H&M 12 1
Bershka 4 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
World Class - Фитнес-клуб 11 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Правительство РФ 2200 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 67
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 53
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 20
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 16
MP3 629 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 452 15
WMA - Windows Media Audio 291 13
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 12
AVI - Audio Video Interleave 187 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 10
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 75 10
3G - Стандарт мобильной связи 3714 10
WAV - Waveform Audio File Format 181 10
WMV - Windows Media Video 158 9
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 45 9
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 72 8
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 183 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 6
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
2D - 2-Dimensional 295 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 5
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 197 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 4
Wi-Fi Direct 159 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 3
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 54 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
Google Android 10750 65
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 30
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 965 28
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 12
Apple iOS 5741 12
Apple iPad 3263 11
Apple - App Store 2198 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
Microsoft Windows 10 6622 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 9
Symbian OS 767 7
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 134 7
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 6
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 6
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
VK - Mail.ru Одноклассники 856 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 5
МТС Cloud - CloudMTS 125 5
Google Maps - Карты Google 397 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 4
Samsung Galaxy Note 558 4
ASBIS Prestigio 157 4
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 4
Microsoft Skype 1465 4
Navitel E - серия автомобильных навигаторов 4 4
Rakuten Viber 429 3
Linux OS 4249 3
Microsoft Windows 7 1662 3
KasperskyOS 29 3
ЛитРес Читай! 7 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
Яндекс.Маркет 439 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
Wexler Tab 12 3
Corning Gorilla Glass 496 3
Badoo - Социальная сеть 32 2
Минасян Карине 91 3
Казаков Александр 36 2
Казак Максим 95 2
Меджитов Тимур 56 1
Лосев Сергей 43 1
Пирогов Алексей 29 1
Громов Иван 96 1
Лебедев Артемий 41 1
Емельченков Сергей 83 1
Левчик Сергей 1 1
Прянишников Николай 210 1
Зацаринный Михаил 1 1
Попов Алексей 310 1
Кулешов Алексей 27 1
Грибов Владимир 25 1
Путин Владимир 1821 1
Трапезин Владимир 11 1
Березкин Григорий 28 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Сачков Илья 105 1
Иванов Борис 49 1
Богачев Игорь 172 1
Урьяс Вадим 76 1
Матвеева Татьяна 83 1
Шадаев Максут 384 1
Орловский Виктор 229 1
Носков Константин 201 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 115
Беларусь - Белоруссия 2084 48
Украина 3353 44
Казахстан - Республика 2622 39
Европа 3736 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 21
Финляндия - Финляндская Республика 815 19
Польша - Республика 824 18
Латвия - Латвийская Республика 450 16
Германия - Федеративная Республика 3618 16
Эстония - Эстонская Республика 413 16
Литва - Литовская Республика 328 16
Венгрия 292 15
Албания - Республика 55 15
Хорватия - Республика 118 15
Швеция - Королевство 750 15
Норвегия - Королевство 427 15
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 44 15
Дания - Королевство 370 15
Словакия - Словацкая Республика 212 15
Кипр - Республика 247 15
Черногория 86 15
Греция - Греческая Республика 319 15
Северная Македония - Республика 38 15
Италия - Итальянская Республика 1377 14
Испания - Королевство 1250 14
Бельгия - Королевство 396 14
Великое Герцогство Люксембург 216 14
Нидерланды 971 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 14
Мальта - Республика 69 14
Словения - Республика 109 14
Болгария - Республика 306 14
Франция - Французская Республика 2116 14
Румыния 342 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 14
Сербия - Республика 129 14
Португалия - Португальская Республика 316 14
Австрия - Австрийская Республика 525 14
POI - points of interest 60 26
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 3
Русский язык 976 3
Транспорт 62 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 2 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Космодром Байконур 97 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 6
Ведомости 259 2
Cosmopolitan 16 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
CNews Инновация года - награда 26 5
IDC - International Data Corporation 2711 1
Gartner 2189 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
CNews FORUM Кейсы 44 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
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