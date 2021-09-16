Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Navitel
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 252, упоминаний - 609
Navitel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
|ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
|Минасян Карине 91 3
|Казаков Александр 36 2
|Казак Максим 95 2
|Меджитов Тимур 56 1
|Лосев Сергей 43 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Громов Иван 96 1
|Лебедев Артемий 41 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Левчик Сергей 1 1
|Прянишников Николай 210 1
|Зацаринный Михаил 1 1
|Попов Алексей 310 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Грибов Владимир 25 1
|Путин Владимир 1821 1
|Трапезин Владимир 11 1
|Березкин Григорий 28 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Сачков Илья 105 1
|Иванов Борис 49 1
|Богачев Игорь 172 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Шадаев Максут 384 1
|Орловский Виктор 229 1
|Носков Константин 201 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 6
|Ведомости 259 2
|Cosmopolitan 16 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757963, в очереди разбора - 661653.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru