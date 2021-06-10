Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Freshtel
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 75
Freshtel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калугин Сергей 162 4
|Иванов Олег 124 4
|Путин Владимир 1828 4
|Кобзарь Виталий 3 3
|Акимов Максим 167 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Косачев Андрей 3 3
|Павлишин Мирон 3 3
|Кобец Юрий 3 3
|Осеевский Михаил 221 2
|Лацанич Василь 92 2
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 2
|Теплых Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Болотницкий Дмитрий 1 1
|Шульга Антон 2 1
|Морсин Владимир 1 1
|Осинцев Владимир 1 1
|Григорьев Владимир 7 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Щеголев Евгений 1 1
|Недорослев Сергей 2 1
|Богданов Сергей 4 1
|Глухов Андрей 3 1
|Ротенберг Борис 5 1
|Сторожевая Валерия 1 1
|Trondoli Alberto - Трондоли Альберто 1 1
|Семенов Вадим 51 1
|Soru Renato - Сору Ренато 2 1
|Cotamagna Claudio - Костамагна Клаудио 1 1
|Morocco Manila - Марокко Манило 1 1
|Хромова Оксана 1 1
|Бажаев Муса 6 1
|Авдеев Роман 1 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Рейман Леонид 422 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Ведомости 259 2
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|CNews Analytics 1991 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768811, в очереди разбора - 672495.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768811, в очереди разбора - 672495.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru