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Freshtel


10.06.2021 В российском метро включили бесплатное 5G 1
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 5
12.12.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G 1
07.10.2019 «Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов 1
06.09.2019 «Ростелеком» заплатил 250 миллионов за 5G-частоты в Санкт-Петербурге 2
11.07.2019 «Мегафон» выложил 300 миллионов за 5G-частоты в Северной столице 1
03.06.2019 Как освободить в России частоты для 5G. Сколько миллиардов это будет стоить. Расчеты 1
15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 3
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие 1
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 2
03.10.2018 «Билайн», МТС и Tele2 оказались в шаге от получения частот для 5G 1
27.09.2018 Практика 5G: «Билайн» запустил голографическую связь, «Ростелеком» — полигон для беспилотных КАМАЗов 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
28.04.2018 «Мегафон» заплатил за 5G-частоты в Москве 720 миллионов 2
03.04.2018 «Мегафон» купил в Москве частоты для 5G 2
22.03.2018 «Ростелеком» и «Мегафон» впервые в Росиии запустили 5G 1
17.01.2018 Власти не дали МТС частот для тестирования 5G 1
29.12.2017 Тестирование сетей 5G в России откладывается: они мешают Роскосмосу и ФСО 1
18.08.2016 Компания Александра Мамута поставит в Россию подержанные WiMAX-модемы из Бангладеш 5
31.03.2016 «Ростелеком» ищет, кому отдать на аутсорсинг деревенские сети 1
12.11.2015 Цифровое неравенство в России уничтожат с помощью старых телефонных линий 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 2
20.07.2015 Россияне берут под контроль итальянский интернет 1
30.04.2015 «Ростелеком» купил WiMAX-оператора без доплаты за LTE 5
06.10.2014 «Ростелеком» превратит мобильный интернет в фиксированный 2
04.08.2014 ВЭБ приобрел 4G-частоты для «Ростелекома» 2
29.01.2013 К 2015 г. на долю WiMAX придется только около 1% рынка мобильного ШПД 1
30.10.2012 Зять Кучмы заработал на акциях «Билайна» $116 млн 1
24.02.2012 Сергей Миронов возглавит Beeline в Казахстане 1
30.01.2012 Власти не признали WiMax от Yota и МТС перспективным 1
11.01.2012 Таинственным новогодним покупателем «Билайна» оказался зять Кучмы 1
16.12.2011 Мамут строит международный WiMAX-холдинг на частотах Yota 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
13.05.2011 Экс-глава «НТВ-Интернет» строит 4G-сети по всему миру 1
10.03.2011 Сергей Миронов назначен генеральным директором Beeline в Таджикистане 1
23.12.2010 «Укртелеком» оказался никому не нужен 1
02.09.2010 Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина» 2
01.04.2010 Freshtel запускает в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в четырех городах России 2

Публикаций - 49, упоминаний - 75

Freshtel упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 16
Синтерра - Synterra 570 4
Неоспринт 4 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 3
Ростелеком Связьинвест 706 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
АйКомИнвест 15 2
Антарес 25 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Yota - Скартел 623 2
Nokia Corporation 2453 2
Google LLC 7177 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
Facebook 3768 1
Неоспринт СПБ 1 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Huawei 2733 1
Twitter 2204 1
AriaDSL 4 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Tiscali 5 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Киевстар 261 1
Укртелеком 131 1
Крымтелеком 41 1
Башинформсвязь 79 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 4
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 14 3
Открытие ФК 538 2
РКС - Российские космические системы 100 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Парк Легенд ЖК 2 1
Жемчужина - Санаторий 5 1
Мисхор - клинический санаторий 3 1
Дюльбер - Санаторий 3 1
Amiscora 1 1
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Фин-Партнер УК 3 1
Стройтрансгаз 15 1
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 4 1
Мособлбанк 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Sova Capital 4 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Северсталь ПАО 204 1
Альфа-Банк 1127 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1579 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Президент Российской Федерации 1442 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2208 1
Счётная палата РФ 461 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 29
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 4
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
Голограмма - Голография - Объёмное изображение, воспроизведённое интерференцией волн с некоторой поверхности - Голографическая связь 4 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
LSA - Latent semantic analysis - ЛСА - Латентно-семантический анализ 4 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Huawei Balong - Многорежимный чип с поддержкой автомобильных коммуникаций V2X (vehicle-to-everything) 16 1
Microsoft Hololens 63 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
SafeData ЦОД 1 1
Калугин Сергей 162 4
Иванов Олег 124 4
Путин Владимир 1828 4
Кобзарь Виталий 3 3
Акимов Максим 167 3
Юсуфов Виталий 24 3
Никифоров Николай 1126 3
Косачев Андрей 3 3
Павлишин Мирон 3 3
Кобец Юрий 3 3
Осеевский Михаил 221 2
Лацанич Василь 92 2
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 2
Теплых Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ковальчук Юрий 30 1
Болотницкий Дмитрий 1 1
Шульга Антон 2 1
Морсин Владимир 1 1
Осинцев Владимир 1 1
Григорьев Владимир 7 1
Гусинский Владимир 7 1
Щеголев Евгений 1 1
Недорослев Сергей 2 1
Богданов Сергей 4 1
Глухов Андрей 3 1
Ротенберг Борис 5 1
Сторожевая Валерия 1 1
Trondoli Alberto - Трондоли Альберто 1 1
Семенов Вадим 51 1
Soru Renato - Сору Ренато 2 1
Cotamagna Claudio - Костамагна Клаудио 1 1
Morocco Manila - Марокко Манило 1 1
Хромова Оксана 1 1
Бажаев Муса 6 1
Авдеев Роман 1 1
Шойгу Сергей 59 1
Рейман Леонид 422 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 13
Украина 3398 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - ПФО - Казань 1522 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Россия - Калининградская область 542 3
Россия - Иннополис 292 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - Ивановская область - Шуя 29 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - Ростовская область 864 2
Япония 2811 2
Россия - Белгород 245 2
Россия - Московская область - Королёв 84 2
Россия - Иваново 194 2
Россия - Калининград 675 2
Россия - Светлогорск 15 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Железногорск 52 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Гусь-Хрустальный Владимирской области 1 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив 13 1
Россия - Щёлково 33 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Вторая мировая война 270 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 24 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Антитеррор 62 1
Ведомости 259 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
НТВ - Телекомпания 164 1
CNews Analytics 1991 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 7
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