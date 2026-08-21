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МегаФон Fontel МегаФон FT

Fontel – собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи были запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.

СОБЫТИЯ

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21.08.2026 «Мегафон» подвел финансовые итоги первого полугодия 2026 года 1
22.10.2025 В салонах «МегаФона» появилась услуга бесплатной зарядки гаджетов 1
01.07.2025 «МегаФон» расширяет линейку устройств под собственной торговой маркой Stellarway 1
17.06.2025 «Билайн»: перед началом каникул продажи умных часов для детей выросли на треть 1
24.04.2025 Кнопочные телефоны — самые популярные устройства под собственными торговыми марками «МегаФона» 1
14.01.2025 «МегаФон» запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM 1
19.12.2024 «МегаФон» запускает продажи планшетов Fontel 3
12.07.2024 В «МегаФоне» зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок 1
29.02.2024 «МегаФон» подвел финансовые итоги 2023 года 1
20.10.2023 «Мегафон» выпустил семь моделей сверхдешевых телефонов. Цена 1
20.10.2023 «Мегафон» начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой 5
12.01.2023 «Мегафон» завалит Россию супердешевыми кнопочными мобильниками под собственным брендом. На подходе восемь моделей 3
12.01.2023 «Мегафон» запустил собственный бренд кнопочных телефонов 2
02.09.2010 Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 23

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 11050 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1599 7
МегаФон - Revo Charge 11 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
Leef 20 1
Samsung Electronics 11176 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3401 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9594 1
Lenovo Motorola 3576 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 77 1
ELARI 46 1
МегаФон Ритейл 86 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Geozon 16 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 298 1
Nar - Azerfon-Vodafone 16 1
Почта России ПАО 2405 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 3
Связной ГК 1406 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 197 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26691 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8638 8
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 646 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5465 6
Наушники - Headphones 4559 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 6
Аксессуары 4344 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6307 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13879 5
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1413 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1763 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8027 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4194 3
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 437 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30000 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2541 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10827 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13412 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3318 3
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USB Type-C - USB-C - USB 3 2461 2
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Фонарик 330 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 1
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Умные платформы 2031 1
МегаФон - Stellarway 13 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 247 2
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 135 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1396 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 207 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 598 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Mini 14 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 366 1
МегаФон - серия смартфонов 23 1
Борзилов Давид 77 6
Зимин Вадим 20 2
Минич Елена 1 1
Ивашев Кирилл 4 1
Авдонин Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1482 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19867 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8724 1
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Украина - Киев 1163 1
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