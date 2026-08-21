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МегаФон Fontel МегаФон FT
Fontel – собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи были запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.
СОБЫТИЯ
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МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
|Борзилов Давид 77 6
|Зимин Вадим 20 2
|Минич Елена 1 1
|Ивашев Кирилл 4 1
|Авдонин Игорь 1 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 156 1
|АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 99 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
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