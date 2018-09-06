Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ECI Telecom
Публикаций - 39, упоминаний - 142
ECI Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1673 2
|Газпром ПАО 587 1
|Гипросвязь ПАО 57 1
|Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
|Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 97 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 532 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 236 1
|Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 94 1
|Ericsson Router 1 1
|NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 28 1
|Медведев Дмитрий 1475 4
|Мардер Наум 100 3
|Щеголев Игорь 676 2
|Миньковский Михаил 23 2
|Рейман Леонид 668 1
|Борисов Юрий 92 1
|Слизень Виталий 183 1
|Тарасов Арсений 36 1
|Соколов Андрей 15 1
|Балаценко Андрей 30 1
|Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 1
|Марченко Игорь 11 1
|ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 227 2
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4384 1
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 235 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4345 1
|The Wall Street Journal 737 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 208 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 539 1
|Juniper Research 299 2
|Current Analysis 15 2
|CNews Analytics 2319 1
|IHS Markit 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 868412, в очереди разбора - 771588.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 868412, в очереди разбора - 771588.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru