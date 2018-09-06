Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46783
ИКТ 4563
Организации 3093
Ведомства 1093
Ассоциации 324
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 1007
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

ECI Telecom



06.09.2018 Ericsson усиливает портфель транспортных решений для сетей 5G 1
10.11.2015 «Ростех» опроверг покупку израильских телеком-технологий для нужд российских силовиков 2
04.07.2012 «Ростелеком - Дальний Восток» выбрал оборудование ECI Telecom для расширения пропускной способности своей сети 2
25.04.2012 «Телеком ИнфоПроект» модернизировал систему связи ГПКС 1
10.05.2011 10 мая в Москве открылась международная выставка «Связь-Экспокомм-2011» 1
22.03.2011 «Росатом» может запустить производство телеком-оборудования 5
21.01.2011 Россия отказалась от покупки ECI Telecom 2
06.12.2010 Минкомсвязи сомневается, что России стоит покупать ECI Telecom 8
18.11.2010 Израильский инвестор просит Медведева купить у него известного телеком-вендора 12
21.04.2010 «Комстар» ввел в эксплуатацию сеть зоновой связи в Самарской области 1
02.12.2009 В региональном отделении Huawei по странам СНГ новое назначение 1
11.08.2009 «Синтерра» модернизирует магистральную сеть 1
17.02.2009 Назначение в «Синтерре»: директор по координации регионального развития 1
28.01.2009 ECI Telecom представила новую линейку оборудования Metro Ethernet CESR 3
16.06.2008 «Голден Телеком» выбрал ECI Telecom для развертывания городской сети DWDM/ROADM 5
09.04.2008 «Синтерра» заключила соглашение о сотрудничестве с ECI Telecom 3
29.02.2008 «Гипросвязь» модернизирует сеть связи «ВолгаТелекома» 1
05.12.2007 «Ситроникс» поставит оборудование «МТС-Украине» 1
15.11.2007 ECI Telecom расширит сеть Henan Power в Китае 6
16.08.2007 «Уралсвязьинформ» выбрал оборудование ECI Telecom 4
11.07.2007 ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения 6
06.06.2007 "Дальсвязь" приступила к строительству ВОЛС Яковлевка-Дальнегорск 1
11.04.2007 ECI Telecom: широкополосный доступ атакует регионы 39
04.04.2007 ECI Telecom получила российские сертификаты соответствия на NGN-платформу 4
14.03.2007 ECI Telecom создает региональную волоконно-оптическую сеть для "Укртелекома" 1
07.03.2007 ECI Telecom: новый рекорд скорости передачи данных 4
07.02.2007 ECI Telecom возглавит DSM-консорциум по разработке DSL-технологий 4
25.01.2007 Россия и Израиль: хроника ИТ-контактов 1
12.01.2007 Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой 4
09.11.2006 ECI пополнила свою NGN платформу компактным медиа-шлюзом 3
02.11.2006 ECI Telecom продемонстрировала IPTV-решение 2
11.10.2006 Телефонные линии доведут до скорости оптоволоконных 1
09.10.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006" 1
03.10.2006 18 октября откроется "ИнфоКом-2006" 1
02.10.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006 " 1
25.09.2006 В Москве и в пяти городах России пройдет "ИнфоКом-2006" 1
03.08.2006 "Ростелеком" нашел средство от сетевых мошенников 2
05.07.2006 Вымпелком и ECI: союз ради связи 4
12.05.2006 Вышел майский номер журнала CNews 1

Публикаций - 39, упоминаний - 142

ECI Telecom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 711 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7071 4
СЦС Совинтел - Голден Телеком 261 4
Ростелеком Связьинвест 955 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6070 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 954 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 235 3
Ситроникс - Sitronics 684 3
Siemens AG - Сименс Россия 900 3
Ericsson 993 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7074 3
Cisco Systems 2480 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5137 3
Telefonica - Telefónica España 204 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 290 2
МегаФон ПетерСтар 194 2
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 25 2
Juniper Networks 189 2
Orange France Télécom 154 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 71 1
Связь инжиниринг 14 1
ВолгаТелеком 339 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 38 1
Radware 30 1
Alcatel-Lucent Enterprise 413 1
Nortel Networks 332 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 242 1
Rohde & Schwarz - Роде и Шварц Рус 7 1
Ростелеком Сибирьтелеком 418 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 112 1
Nokia Corporation 2996 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 170 1
Центел - Центральный телеграф 212 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1065 1
АФК Система ПАО 1268 1
Huawei 2840 1
Lenovo Motorola 1374 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 74 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 477 1
Почта России ПАО 1673 2
Газпром ПАО 587 1
Гипросвязь ПАО 57 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 97 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6167 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1076 2
Администрация Президента РФ 279 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 808 1
Президент Российской Федерации 1497 1
Правительство Москвы 703 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 141 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 532 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 236 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 277 4
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 196 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 485 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 832 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 46 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 351 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 97 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 272 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1254 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5410 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 108 1
ИТ-аутсорсинг 722 1
FTTH - Fiber To The Home 112 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 29 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 219 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 260 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 808 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 811 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1670 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10934 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1371 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3997 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1941 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 628 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 94 1
Ericsson Router 1 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 28 1
Медведев Дмитрий 1475 4
Мардер Наум 100 3
Щеголев Игорь 676 2
Миньковский Михаил 23 2
Рейман Леонид 668 1
Борисов Юрий 92 1
Слизень Виталий 183 1
Тарасов Арсений 36 1
Соколов Андрей 15 1
Балаценко Андрей 30 1
Adams Heidi - Адамс Хейди 1 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 8 1
Марченко Игорь 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 64536 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6706 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9117 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20132 5
Израиль 878 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1522 4
Индия - Республика 2555 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8861 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2774 2
Европа Восточная 2005 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1473 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6701 2
Германия - Федеративная Республика 4418 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17392 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 935 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 479 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1014 1
Саудовская Аравия - Королевство 320 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 334 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 336 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 683 1
Россия - ПФО - Пензенская область 387 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 101 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 267 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1339 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 462 1
Украина 4051 1
Россия - ПФО - Самарская область 632 1
Турция - Турецкая республика 1071 1
Китай - Тайвань 712 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1668 1
Россия - СФО - Новосибирск 2262 1
Израиль - Тель-Авив 65 1
Прибалтика - Балтия 739 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1317 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2338 1
Россия - УФО - Свердловская область 870 1
Япония 3635 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 227 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4384 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 235 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4345 1
The Wall Street Journal 737 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 208 1
Коммерсантъ - Издательский дом 539 1
Juniper Research 299 2
Current Analysis 15 2
CNews Analytics 2319 1
IHS Markit 21 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 429 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 98 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 52 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 868412, в очереди разбора - 771588.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM

Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще