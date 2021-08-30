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Cisco TelePresence MCU
Multipoint Control Unit


30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 1
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны 1
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России 1
07.12.2015 18 мимических мышц лица обеспечили популяризацию ВКС 1
20.02.2015 Видеоконференции ускоряют информационные потоки 1
03.04.2012 Cisco представила новые решения для совместной работы 6
06.02.2012 Cisco оснастит системой видеосвязи многофункциональный молодежный центр в Москве 1
15.12.2011 Telepresence-заказчики BT и Orange Business Services cмогут общаться между собой 1
05.12.2011 Cisco TelePresence Synch теперь интегрируется с решениями Smart для совместной работы 7
13.09.2011 «АМТ-груп» модернизировала систему аудио- и видеоконференцсвязи для «Газпром нефти» 1
05.09.2011 Moscow Business School организует удаленное обучение на базе Cisco TelePresence 5
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1
01.06.2011 На пятый IT&Security Forum в Казани соберутся более 300 участников 1
25.04.2011 К 2015 г. компании удвоят расходы на покупку решений ВКС и телеприсутствия 2
06.04.2011 Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М» 1
03.03.2011 Cisco и «Инком» оснастили системами ВКС предприятия «Днепроэнерго» 2
14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы» 4
09.11.2010 Cisco и «Арсенал+» модернизировали сеть видеоконференцсвязи ТюмГАСУ 2
11.10.2010 Cisco представила домашнюю версию корпоративной технологии Cisco TelePresence 3
04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области 2
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 1
30.06.2010 Cisco разработала бизнес-планшет на Android OS 1
20.04.2010 Cisco завершает сделку по приобретению Tandberg 1
29.01.2010 Tandberg продемонстрировала совместимость трехэкранных систем иммерсивного телеприсутствия с Cisco TelePresence 2
20.10.2009 Cisco готовится к буму видео в бизнесе 1
28.07.2009 IBS построила систему видеоконференцсвязи для РосОЭЗ 1
20.04.2009 Технологии Cisco помогут MTV Networks сократить расходы 1
16.12.2008 EMC открыла экспертный центр по аналитическим системам и хранилищам данных 1
10.12.2008 ВКС с переводом речи появится в 2009 г. 1
31.10.2008 ВКС на подъеме, что дальше? 1
23.10.2008 «Микротест» предложила решение для защиты Cisco TelePresence 6
20.10.2008 Cisco предлагает решения TelePresence для общего пользования 2
15.10.2008 Cisco инвестировала $10 млн в русскую семью 1
26.09.2008 Cisco представила новый портфель решений для совместной работы 3
09.09.2008 HSBC открыла глобальную сеть виртуальных переговорных комнат 1
23.07.2008 «ОГК-4» модернизировал телефонную сеть 1
27.06.2008 Cisco будет сотрудничать с China Mobile 1
06.06.2008 Круглый стол CNews: «Видеоконференцсвязь в России» 1
02.06.2008 Cisco трансформирует международную сеть Orange Business Services 1

Публикаций - 45, упоминаний - 81

Cisco TelePresence MCU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2056 10
Cisco Systems - Tandberg 94 9
Microsoft Corporation 11168 5
Polycom - Поликом Раша 301 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 3
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 3
ХайТэк - Hi-Tech 66 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
Крок 1221 2
Yandex - Яндекс 4103 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Синтерра - Synterra 570 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 1
Panduit 31 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 79 1
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
ICL ГК 69 1
Vinteo 13 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 1
Orange S.A. 451 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Citrix Systems 571 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Oracle Corporation 3363 1
Check Point Software Technologies 447 1
HP Inc. 2937 1
NortonLifeLock (Symantec) 790 1
Dell EMC 2419 1
Google LLC 7177 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
Qiwi 783 1
Ингосстрах СПАО 210 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 1
Зарубежнефть 27 1
Газпром нефть 382 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Зарубежнефть–добыча Харьяга 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Администрация Президента РФ 269 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МКС - Международная космическая станция 99 1
Союз машиностроителей России 26 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 7
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 497 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 4
Polycom RMX 4 3
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 3
IVA Largo - Видеотерминал 14 2
Google Android 10751 2
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 2
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 2
Apple iPad 3263 2
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 2
Cisco Systems - Tandberg Telepresence 2 1
Cisco Systems - Tandberg Codec 8 1
Cisco Systems - Tandberg Gatekeeper 1 1
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 7 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 1 1
Cisco Unified Video Advantage 2 1
Cisco Cius 11 1
Яндекс.Телемост 36 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller 4 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
HPE ArcSight 50 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 1 1
Cisco Jabber - Мессенджер 102 1
Microsoft Outlook 650 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Skype 1477 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 1
Opera - Браузер 637 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Microsoft Lync 272 1
Apple Mac 1461 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Cisco Aironet 13 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Apple iOS 5742 1
Кабанов Владимир 174 3
Гузаиров Айдар 21 3
Евтушенко Олег 125 2
Симис Борис 11 2
Сабанов Алексей 16 2
Лукацкий Алексей 68 2
Макаров Станислав 111 1
Самойлов Роман 3 1
Попов Борис 6 1
Собянин Сергей 211 1
Починок Николай 8 1
Семенихин Кирилл 11 1
Горбачевский Никита 3 1
Брытков Олег 4 1
Королев Алексей 20 1
Никифоров Михаил 12 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Украина 3398 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Харьягинское нефтяное месторождение (Харьяга) 1 1
Россия - Нарьян-Мар 13 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа 3788 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - Смоленская область 231 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Красноярск 853 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Великобритания - Лондон 828 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Заполярье 38 1
Северный полярный круг 25 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ABI Research 184 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
IT&Security Forum 10 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770338, в очереди разбора - 674020.
Создано именных указателей - 46354.
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