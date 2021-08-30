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Cisco TelePresence MCU
Multipoint Control Unit
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Публикаций - 45, упоминаний - 81
Cisco TelePresence MCU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 3
|Гузаиров Айдар 21 3
|Евтушенко Олег 125 2
|Симис Борис 11 2
|Сабанов Алексей 16 2
|Лукацкий Алексей 68 2
|Макаров Станислав 111 1
|Самойлов Роман 3 1
|Попов Борис 6 1
|Собянин Сергей 211 1
|Починок Николай 8 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Брытков Олег 4 1
|Королев Алексей 20 1
|Никифоров Михаил 12 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|ABI Research 184 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770338, в очереди разбора - 674020.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770338, в очереди разбора - 674020.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru