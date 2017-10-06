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Axelot
Акселот


06.10.2017 Axelot и «Первый БИТ» объявили о выходе на рынок новой компании Gradum 5
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса» 2
18.07.2017 Axelot представила новую версию ПО Axelot Datareon ESB 1
17.07.2017 «РТ-Информ» будет использовать интеграционное ПО Axelot 1
22.06.2017 Axelot представила новое облачное решение Axelot:TMS 5
05.06.2017 «Трансмашхолдинг» с помощью Axelot Datareon ESB объединит системы своих предприятий в единый контур 1
25.04.2017 WMS-система от Axelot тиражирована на новом складе сети зоомагазинов «Пет Ритейл» 2
24.04.2017 Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB 2
17.04.2017 Axelot внедрил «1С:WMS» на складе лакокрасочных покрытий «Лакра» 2
13.04.2017 «Сладомир» автоматизировал кондитерский склад и процесс доставки в Южно-Сахалинске с помощью Axelot 5
26.12.2016 Бизнес Axelot вырос на 18% по итогам 2015-2016 финансового года 2
19.12.2016 Axelot автоматизировал склад мототехники Formula7 1
12.12.2016 Новый мобильный терминал от Zebra Technologies и «1С:WMS» оптимизируют работу склада 1
28.11.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Цезарь» 2
31.10.2016 Axelot построил ПАК для контроля перемещения оснастки и инструмента на Смоленской АЭС 4
24.10.2016 Axelot предоставил техническое сопровождение «Iron Mountain» 3
19.10.2016 Axelot автоматизировал учет договоров и претензий «Метровагонмаша» на базе конфигурации «1С:УПП» 3
10.10.2016 Axelot автоматизировал склад «Меридиана» 1
26.09.2016 Axelot внедрил «1С:WMS» на складе «Торгового Дома Еврохим» 2
12.09.2016 Axelot автоматизировала работу склада Stynergy на базе «1C:WMS» 2
29.08.2016 Новый российский программный продукт Axelot Datareon ESB теперь доступен через партнерскую сеть 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 2
15.08.2016 Axelot автоматизировала склад «Пет Ритейл» 2
08.08.2016 Axelot помог создать единую систему нормативно-справочной информации в ТПХ «Русклимат» 1
01.08.2016 Axelot внедрил 1С:WMS на складе ответственного хранения компании «СитиЛайн» 2
25.07.2016 Axelot создал интеграционное решение для интернет-магазина «Технониколь» 3
11.07.2016 Пользователи «Axelot: TMS» могут бесплатно подключить облачный сервис Axelot Maps 1
28.06.2016 Axelot разработал базу данных оборудования для «Иркутской нефтяной компании» 3
25.05.2016 Axelot выпустила «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками» для учебных заведений 8
23.05.2016 Новый склад «Тулслогистик» автоматизирован на базе «1С:WMS» 3
25.04.2016 «Саранский телевизионный завод» автоматизировал работу склада на базе системы «1С» 2
18.04.2016 Axelot автоматизировал склад «И-Фарм» 2
14.04.2016 Axelot предложила сервисную модель продаж систем «1С:WMS» и «Axelot: TMS» 4
04.04.2016 Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8» 2
04.04.2016 Axelot автоматизировал процессы оперативного учета в казахстанском и грузинском подразделениях Bosch 2
09.03.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» сертифицирована на совместимость с «1С:Предприятием» 10
29.02.2016 Axelot автоматизировала склад КРЦ «ЭФКО-Каскад» в Белгородской области 5
24.02.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Лихт М» 2
15.02.2016 Axelot автоматизировал склад фирмы «Огнеборец» 2
09.02.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» помогла создать единое информационное пространство на складе «ЭлекКом Логистик» 1

Публикаций - 84, упоминаний - 208

Axelot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3753 3
Zebra Technologies 87 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
Microsoft Corporation 11110 1
Google LLC 7158 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
SAP SE 3216 1
Pony Express 55 2
Базэл - Базовый Элемент 21 1
Техномаш НПО 13 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ЭФКО ГК 10 1
Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 3 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 17
Axelot Datareon ESB 11 11
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Google Android 10751 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Тимашов Алексей 8 6
Россия - Российская федерация - РФ 57483 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
Казахстан - Республика 2637 7
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Украина 3374 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Европа Западная 615 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Иркутская область 546 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764424, в очереди разбора - 668111.
Создано именных указателей - 46354.
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