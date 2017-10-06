Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Axelot
Акселот
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Публикаций - 84, упоминаний - 208
Axelot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3753 3
|Zebra Technologies 87 1
|Вертикаль - башенный оператор 43 1
|Microsoft Corporation 11110 1
|Google LLC 7158 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
|SAP SE 3216 1
|1С:WMS Логистика. Управление складом 27 17
|Axelot Datareon ESB 11 11
|1С:ERP Управление предприятием 203 1
|1С:Документооборот КОРП 35 1
|1С:Бухгалтерия 397 1
|Google Android 10751 1
|JavaScript - Язык программирования 631 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764424, в очереди разбора - 668111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764424, в очереди разбора - 668111.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru