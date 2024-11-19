Автоматизация позволила Records Trading Group ускорить отгрузку товаров клиентам

Axelot WMS позволила Records Trading Group реализовать на складе новую систему хранения, оптимизировать управление складскими остатками и снизить влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Records Trading Group – дистрибьютор автомобильных запасных частей, масел и аккумуляторов. Компания стремится к высокому уровню сервиса, она предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и имеет свой интернет-магазин. Масштабы деятельности предполагают высокие требования к эффективности складского хозяйства, и компания видела «слабые звенья» в работе склада, которые могли бы стать «точками роста». Так, например, необходимо было повысить прозрачность управления складскими операциями, а также наладить точную и своевременную отгрузку товаров клиентам. Потому руководствоRecords Trading Group приняло решение автоматизировать управление складом в Ташкенте. Его площадь составляет семь тыс. кв. м.

Records Trading Group выбрало для работы над проектом компанию Axelot, для которой это был уже не первый проект в Узбекистане, а с решением Axelot WMS, которое было выбрано для внедрения, знаком ряд крупных местных компаний.

Перед проектной командой стояла задача добиться эффективного использования складских площадей и ресурсов, а также автоматизировать процессы приемки, размещения, отбора, контроля отгрузки и отгрузки товаров.

До автоматизации размещение товаров происходило по указанию начальника склада, зачастую товар ставился просто на пол, как можно ближе к статической ячейке отбора, для того, чтобы его не потерять, в то время как на верхних ярусах стеллажного хранения всегда оставались свободные места. В результате складские процессы сильно зависели от решений конкретных сотрудников, а объем склада использовался не в полной мере, никаких решений по оптимизации товарных потоков не принималось.

После внедрения Axelot WMS у персонала склада появилась возможность производить приемку, размещение, раскладку и перемещение товаров с помощью ТСД. Теперь каждый сотрудник не только имеет доступ к данным о расположении необходимой позиции, но и выполняет сформированные системой управления складом задания, что значительно ускорило все складские процессы и исключило влияние человеческого фактора. Кроме того, автоматизирован процесс инвентаризации складских остатков с возможностью проведения точечной инвентаризации по конкретной номенклатуре или группе товаров склада без остановки отгрузок клиентам. Автоматизирован процесс пополнения зон отбора с верхних стеллажей зон хранения, таким образом в ячейках зон отбора всегда присутствует товар в нужном количестве для выполнения непрерывного процесса отбора.

Обмен информацией между базами данных Axelot WMS и КИС был реализован с помощью интеграционного решения Datareon.

На складе увеличена прозрачность выполнения операций сотрудниками, снижена роль оператора как ключевого сотрудника смены. Благодаря внедрению WMS для товаров, учитываемых по срокам годности, теперь есть возможность отслеживать остаточные сроки хранения, а при отборе теперь точно соблюдаются принципы FEFO.

Одним из значимых эффектов автоматизации стало повышение эффективности использования имеющихся площадей и ресурсов.

При выдаче заданий на отбор заказов на отгрузку клиентам одним из критериев, определяющим его состав, является количество товаров на одного сборщика. Таким образом крупные заказы отбираются значительно быстрее, так как одновременно заказ могут обрабатывать несколько человек.

Благодаря автоматическому пополнению в зонах отбора находится столько товара, сколько необходимо для одного рабочего дня. Благодаря этому ячейки зон отбора не завалены лишним количеством товара.

Качественные улучшения работы выражаются в полном исключении участия сотрудников в выборе места размещения принятой палеты – система сама подбирает свободную ячейку. В алгоритме автоматического планирования учитываются, например, следующие параметры: тип товара – мелкоштучный, в упаковках, в палетах; наличие или отсутствие заводской маркировки; принадлежность к различным группам товаров товарного классификатора; различные классы опасности.