Axelot разработал концепцию нового склада «Мобил К» – крупнейшего в России дистрибьютера садового оборудования

Благодаря сотрудничеству с Axelot компания «Мобил К» получила концепцию современного складского комплекса, которая позволит максимально эффективно использовать площади помещений и ресурсы склада, чтобы обеспечить перспективные потребности компании в объемах грузообработки. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

ООО «Мобил К» с 1988 г. на рынке России. Изначально компания специализировалась только на производстве навесного оборудования и комплектующих изделий к мотоагротехнике, садовой и коммунальной технике, используемой на небольших площадях, а также изделий общемашиностроительного назначения. С 2011 г. «Мобил К» поставляет на международный рынок высокотехнологичную садовую технику, способную конкурировать с лучшими представителями европейского рынка.

Логистическая инфраструктура «Мобил К» включает в себя склад готовой продукции «Основной», склад запасных частей и аксессуаров для техники «Мезонин» и пятно застройки, предназначенное для нового складского комплекса. Склады расположены в Смоленской области на одной территории вместе с производственными, торговыми, офисными и административно-бытовыми помещениями.

На новый склад, который компания планирует построить, «переедут» готовая продукция и запасные части, предназначенные для продажи. Это потребует реорганизации существующей системы хранения.

Разработку проекта нового склада компания «Мобил К» доверила экспертам Axelot. Они выполнили обследование складского хозяйства: изучили помещения имеющихся складов, оборудование, выявили особенности обработки грузов. Чтобы собрать достоверную информацию о бизнес-процессах на имеющихся складах, были проведены интервью с руководителями и ключевыми сотрудниками. После осмотра пятна застройки эксперты составили первичный план на основе замера площадей и определения базовых товарных потоков на территории. Также сотрудники Axelot проанализировали и верифицировали статистические данные по грузообработке.

На основе результатов проведенного обследования специалисты Axelot сформулировали требования к площади и объему технологических зон с учетом распределения запасов по группам для зон отбора и хранения. Это позволило точно вычислить типоразмеры и количество ячеек для каждой зоны, а также произвести укрупненный расчет вместимости и пропускной способности.

Проектная команда разработала топологию склада и принципы размещения складского оборудования, сформировала схемы грузопотоков, включая маршруты персонала и техники. Также эксперты описали технологию обработки товаров, чтобы систематизировать складские операции и повысить их эффективность, и рассчитали потребность в персонале и подъемно-транспортном оборудовании. Затем была произведена оценка бюджета предложенного проекта, включающая укрупненный расчет стоимости строительства и оснащения складского комплекса.

По итогу проекта Axelot предоставил «Мобил К» архитектурно-строительную концепцию нового складского комплекса, которая позволит максимально эффективно использовать имеющееся пространство и ресурсы. Готовая концепция не только отвечает текущим потребностям компании, но и учитывает ее планы на развитие в будущем.