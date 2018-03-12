Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AstroSoft
Астрософт
Публикаций - 86, упоминаний - 160
AstroSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
|ComputerWorld 136 1
|IDC - International Data Corporation 4524 1
|Gartner 3182 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
Создано именных указателей - 59214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru