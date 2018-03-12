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AstroSoft
Астрософт

AstroSoft - Астрософт


12.03.2018 «Астрософт» и СПбГУ подписали долгосрочный договор о сотрудничестве
04.07.2017 Компилятор UCC от «АстроСофт» включен в Единый реестр российского ПО
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом
19.04.2017 ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО
24.03.2017 Приложение «АстроСофт» для Skype for Business позволяет сохранять историю переписки
01.03.2017 «Астрософт» вошел в Некоммерческое Партнерство «Руссофт»
26.01.2017 «Астрософт» создал собственную ОС реального времени
02.12.2016 «АстроСофт» автоматизировал бизнес-процессы «ЛОЭСК»
07.10.2016 «Астрософт» разработал систему слежения за исполнением документов
22.07.2016 «Астрософт» автоматизировал управление присоединением потребителей к электрическим сетям в «Янтарьэнерго»
20.05.2016 Android-приложение 2Touch от «АстроСофт» упростит использование смартфона
29.01.2016 «АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса
28.10.2010 «Слата» оптимизировала работу с данными в системах SAP с помощью решения «АстроСофт»
26.03.2010 «АстроСофт» построил ИТ-инфраструктуру для STIHL в России
10.07.2008 «АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8»
25.06.2008 «АстроСофт» разработал GrIDsure Logon
26.02.2008 «Астрософт» заключил соглашение с International Business Systems
21.02.2008 «Астрософт» будет внедрять решения на базе Citrix Presentation Server
08.02.2008 «Астрософт» заключил договор о сотрудничестве с Jydacom
03.08.2007 «АстроСофт» поставил ПО для Покровской больницы
04.06.2007 «АстроСофт» стал партнером BitDefender
01.06.2006 "Сургутнефтегаз": аутентификация по отпечатку пальца
30.03.2006 В "АстроСофт: Учет договоров" включили CRM-модуль
07.09.2004 "АстроСофт" выпустила конвертер для компилятора IAR
15.07.2004 "АстроСофт" разработал для Fastrax систему защиты платформы SDK
18.08.2003 "АстроСофт" избавит Windows от паролей
13.01.2003 "АстроСофт" помогает в работе над ошибками
10.10.2002 "АстроСофт" добавляет в "Деловое Досье. Учет оборудования" новую функцию
16.08.2002 "АстроСофт" осуществит поставку ПО шоколадной фабрике
08.08.2002 "АстроСофт" подписал договор на поставку ПО в банк "Россия"
23.07.2002 "АстроСофт" завершил разработку универсальных компиляторов C/C++ для встроенных систем
09.07.2002 "АстроСофт" подвела итоги продаж решения "Деловое Досье. Учет оборудования"
04.07.2002 "Учебный Центр АстроСофт" объявил о создании нового учебного курса
28.06.2002 "АстроСофт" подписал договор на поставку ПО для пивоваренной компании "Вена"
25.06.2002 "АстроСофт" заключила соглашение с консалтинговой фирмой "Арсенал"
21.06.2002 Учебный центр "АстроСофт" заключил соглашение с компанией "Инфочейн"
20.06.2002 "Балтика" подписала с "АстроСофт" договор на поставку ПО
30.05.2002 "АстроСофт переименовала программу "ДЕЛОВОЕ ДОСЬЕ. Оргтехника"
24.01.2002 "АстроСофт" объявила о выпуске серии ПО "Деловое досье"
14.01.2002 "АстроСофт" завершила проект по поставке в ОАО "АБ "Россия" Microsoft SharePoint Portal Server

Публикаций - 86, упоминаний - 160

AstroSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5022 22
Microsoft Corporation 21000 18
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 423 6
Intel Corporation 10791 4
ПроСофт - ProSoft 61 3
IPC2U 13 3
SAP SE 4375 3
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 56 3
Phoenix Contact - Феникс Контакт 41 3
EPLAN 12 3
BioLink Solutions 111 2
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 2
InfoWatch - Инфовотч 818 2
Информзащита 611 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1061 2
Directum - Директум 809 2
STMicroelectronics 274 2
Docsvision - ДоксВижн 945 2
Brother 158 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1507 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1475 2
Softline - Софтлайн 1757 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3748 2
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 7 2
Computer Mechanics 41 1
General Electric - Дженерал электрик 390 1
Россервис 48 1
Поликом Про 33 1
Imperva 30 1
Arbor Networks 50 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT 350 1
ДиалогНаука 169 1
Ivanti - ранее LANDesk 70 1
Fujitsu 1619 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 1
Netwell - Нетвелл 24 1
Эшелон НПО 66 1
HP - Hewlett-Packard 3424 1
ОКБ САПР 32 1
QLogic 67 1
Миландр ПКК 31 4
РАО ЕЭС России ПАО 186 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 84 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 13 1
Мегаполис ТД 2 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
Global CIO 35 1
РЖД - Российские железные дороги 1326 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Возрождение - Коммерческий банк 122 1
ПСБ - Промсвязьбанк 636 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
Lamoda 87 1
Магнит - Сеть магазинов 297 1
LinkedIn 548 1
Норникель - Норильский никель 258 1
Wildberries 150 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2030 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1139 2
Правительство РФ 2648 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1849 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 271 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 82 1
NAB - National Australia Bank - Национальный банк Австралии 6 1
Руссофт - Russoft 342 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 35 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 49 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1207 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4028 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 3
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 54 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2221 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 173 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration 41 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 53 1
HBA - Host Bus Adapter - Хост-адаптер шины 15 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 25 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12125 1
Принтер - Printer 240 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
OpenMP - Open Multi-Processing - открытый стандарт распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран 22 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6280 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 73 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 233 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1244 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 190 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 79 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 187 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1409 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 312 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1458 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3961 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 152 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 276 7
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 7
Microsoft Exchange 986 4
Microsoft Office 3000 4
Microsoft Windows 10 10109 4
Microsoft Visual Studio 286 3
Linux OS 7190 3
Microsoft Open Subscription License - Microsoft Open Value Subscription 9 3
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 3
Microsoft Windows 1339 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 856 3
C++ - Язык программирования 425 3
Microsoft SQL Server 1241 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 2
Gemalto SafeNet eToken 189 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 508 2
Microsoft Skype for Business 119 2
LLVM - Low Level Virtual Machine - компилятор - проект программной инфраструктуры для создания компиляторов и сопутствующих им утилит 13 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 973 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 2
Microsoft Lync 294 2
Microsoft Windows XP 2284 2
AstroSoft Client 1 1
SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 58 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 387 1
Microsoft SharePoint Portal Server 9 1
Microsoft UAC - user account control 38 1
Microsoft Access 51 1
Microsoft SharePoint Server 518 1
Microsoft BizTalk Server 33 1
Microsoft CryptoAPI 18 1
Kaspersky Anti-Spam 54 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
Миландр ПКК - CM-LYNX - российская интегрированная среда разработки ПО 1 1
Nokia Alcatel-Lucent DHCP 1 1
Nokia Alcatel-Lucent DNS 1 1
Printronix TallyGenicom 1 1
Corel WinZip - архиватор 43 1
Бойко Павел 6 4
Цивин Константин 4 4
Сомов Алексей 6 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
Щитов Валентин 4 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 1
Каменский Владислав 6 1
Долмацкий Яков 4 1
Нестеренко Алексей 3 1
Васильев Павел 10 1
Спирков Алексей 1 1
Рыльцов Александр 1 1
Приданцев Сергей 143 1
Кореш Виктор 80 1
Огай Дмитрий 4 1
Мисник Юрий 2 1
Дрожжинов Владимир 26 1
Алаев Владимир 16 1
Шилина Мила 8 1
Злотов Дмитрий 5 1
Виноградов Александр 43 1
Коптелов Андрей 82 1
McCarthy John - Маккарти Джон 10 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 863 1
Соловьев Владимир 101 1
Матвиенко Валентина 104 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 21 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
Воинов Сергей 12 1
Назаров Сергей 55 1
Ревяшко Андрей 19 1
Фрадков Александр 1 1
Громов Михаил 12 1
Прянишников Николай 285 1
Морозов Дмитрий 18 1
Мякочин Юрий 1 1
Базлов Сергей 1 1
Соколова Анастасия 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 82347 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11559 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26652 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33986 4
Германия - Федеративная Республика 7784 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12058 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1387 3
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Прибалтика - Балтия 1200 2
Швеция - Королевство 1811 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9511 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1774 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 393 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1683 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2135 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
Китай - Тайвань 1555 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11604 1
Украина 5526 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 434 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1165 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 302 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 225 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 215 1
США - Иллинойс 221 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 21 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1194 1
Великобритания - Лондон 1840 1
Австралия - Сидней 196 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
Новая Зеландия 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2746 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5048 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 940 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4094 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 622 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 126 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 120 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 54 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 68 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3656 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
Русский язык 1654 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
ComputerWorld 136 1
IDC - International Data Corporation 4524 1
Gartner 3182 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 12 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 26 1
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169482, в очереди разбора - 1036019.
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