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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зебра Телеком
Zebra Telecom
Публикаций - 103, упоминаний - 231
Зебра Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 220 3
|Малис Александр 155 2
|Ходорковский Михаил 21 1
|Вартанян Александр 1 1
|Мурышкин Александр 1 1
|Готальский Михаил 91 1
|Марченко Игорь 12 1
|Петухов Денис 11 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Шалина Мария 13 1
|Мирин Станислав 6 1
|Андреева Екатерина 44 1
|Ситников Николай 7 1
|Алёшин Дмитрий 9 1
|Смирнов Михаил 37 1
|Фрадков Михаил 118 1
|Логинов Александр 34 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Мельников Александр 67 1
|Иванов Александр 80 1
|Орловский Виктор 246 1
|Рейман Леонид 905 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977495, в очереди разбора - 880220.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977495, в очереди разбора - 880220.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru