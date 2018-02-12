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Зебра Телеком
Zebra Telecom



12.02.2018 Российский бизнес отказывается от проводной связи в пользу IP-телефонии 1
08.06.2017 Zebra Telecom открывает доступ к API виртуальной АТС для внешних разработчиков 4
09.08.2016 Оператор Zebra Telecom обновил линейку мобильных приложений 5
19.05.2016 Zebra Telecom расширяет функциональность виртуальной АТС 6
23.11.2015 Zebra Telecom запускает подключение услуги «Виртуальная АТС» по модели freemium 6
15.07.2015 Zebra Telecom предлагает корпоративным абонентам услугу по отслеживанию звонков 4
01.04.2015 Bell Integrator разработал виртуальную АТС для «Зебра Телеком» 1
03.02.2015 В облачных видеоконференциях TrueConf появилась поддержка телефонии 1
12.08.2013 «Зебра Телеком» увеличила продажи, перейдя на Google Apps 1
17.01.2013 В headtechnology Group — новый директор по продажам в России и Беларуси 1
24.10.2012 Россияне стали в 4 раза чаще звонить через интернет 1
21.09.2011 Компания "Мерседес-Бенц Рус" начала принимать звонки на номер в коде 8-800 1
29.03.2011 Карта связи «Зебра Телеком» стала входить в стандартный комплект USB-телефонов SkypeMate и IP-телефонов IPmatika и Yealink 1
28.01.2011 Услуги «Зебра Телеком» можно оплатить через терминалы московского «Сбербанка» 5
07.09.2010 «Зебра Телеком» обеспечит МГ/МН-связью компанию «Комус» 1
28.06.2010 За первый месяц продаж «Зебра Телеком» реализовала более 5 тыс. своих новых карт связи 5
23.06.2010 «ИТ Техно» выступит агентом оператора «Зебра Телеком» по оказанию услуг корпоративным клиентам Казани 7
18.06.2010 Карты «Зебра Телеком» можно приобрести по SMS 6
09.06.2010 «Зебра Телеком» заключила агентский договор на предоставление услуг интернет-телефонии с компанией «Ланкей» 4
09.11.2009 Консолидированные доходы «Ростелекома» за первое полугодие 2009 г. выросли на 4,4% 1
21.03.2008 «Зебра Телеком» запустил «Mobi.Деньги» 3
03.03.2008 В «Ростелекоме» назначен директор департамента продаж операторам 1
22.02.2008 Пользователи PCTEL смогут оплачивать услуги через MoneyMail 1
13.02.2008 Российские online-игры: киберпанк на смену фэнтези? 3
29.01.2008 «Зебра Телеком» инвестировала $600 тыс. в сеть внутризоновой связи в Якутии 3
24.01.2008 «МФИ Софт» подвел итоги 2007 г. 1
29.11.2007 GMCS внедряет отраслевые решения на базе Microsoft Dynamics AX 4.0 1
21.11.2007 GMCS создала единую систему отчетности для «Ростелекома» 2
26.10.2007 «Зебра Телеком» стала проводным оператором 5
26.10.2007 «Зебра телеком» вывела номера 8-800 на массовый рынок 1
25.10.2007 «Зебра телеком» сдала в эксплуатацию сеть фиксированной связи в Петербурге 1
19.10.2007 GMCS: в единой структуре "Ростелекома" двух ERP быть не может 3
19.09.2007 «Зебра Телеком» запустила универсальный узел связи в Воронеже 3
17.09.2007 В «Старт Телеком» назначен технический директор 1
07.09.2007 «Зебра-телеком» построит фиксированную сеть в Петербурге 1
05.09.2007 «Зебра Телеком» выходит на рынок фиксированной зоновой телефонии в Москве 1
30.01.2007 «Ультра» начала прием платежей телеком-компаний 1
18.12.2006 "Зебра телеком" перешла на рублевую тарификацию 1
20.09.2006 Россвязьнадзор выдал 12 предписаний об устранении нарушений "Зебра Телеком" 3
01.03.2006 Кто заменит "восьмерку"? Рейтинг связистов 1

Публикаций - 103, упоминаний - 231

Зебра Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7877 7
СЦС Совинтел - Голден Телеком 412 6
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 683 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1315 5
Глобус-телеком 159 4
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 12 4
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 151 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5832 4
ГлобалТел - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 28 4
GMCS 308 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 229 3
Naumen - Наумен 425 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1796 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1083 3
РТКомм.ру 291 3
Yandex - Яндекс 4338 3
Ростелеком Связьинвест 1479 3
Microsoft Corporation 16091 2
МТТ Старт Телеком 59 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 199 2
Sipnet 71 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1722 2
ЛайфТелеком - Телфин 107 2
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 77 2
Google LLC 8850 2
Webmoney 429 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3369 2
АФК Система ПАО 1487 2
Центел - Центральный телеграф 273 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1161 1
InterTrust - ИнтерТраст 282 1
Globalstar - Глобалстар 65 1
Мастертел - МТ Телеком 64 1
Masterhost - Мастерхост 42 1
Cisco Systems 2948 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 546 1
PCTEL 3 1
Dixis - Диксис 333 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 2
РЖД - Российские железные дороги 1244 2
Транснефть 173 1
Телефорум 90 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 102 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 1
Связьтранснефть 18 1
Комус 30 1
РАО ЕЭС России ПАО 173 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 43 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 82 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 180 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 56 1
Ford 206 1
Мосэнерго ПАО 89 1
Сбербанк Московский банк 69 1
DB Schenker - Шенкер АО 15 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 291 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 183 1
АльфаСтрахование СГ 221 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 631 1
Аэрофлот 558 1
Норникель - Норильский никель 240 1
Газпромбанк - ГПБ 745 1
Газпром ПАО 667 1
Почта России ПАО 1731 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1724 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2480 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2022 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1699 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 250 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 421 1
МКС - Международная космическая станция 324 1
Конституционный суд РФ 67 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 12 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 41 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 189 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2163 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3541 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 616 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 575 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2286 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 326 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1325 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11392 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 359 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 644 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 646 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 246 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 67 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 58 1
Web Interface - Веб-интерфейс 204 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 42 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 211 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 17 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1508 1
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 8 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 70 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 481 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 18 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 650 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 20 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 638 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7597 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1757 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 572 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 277 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 537 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 200 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 256 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 718 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 325 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 442 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 56 1
Google Android 10786 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 671 3
Apple iOS 5765 2
VK - Mail.ru Одноклассники 939 2
amoCRM 39 2
Apple macOS X 1189 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
БОСС-Кадровик 106 1
Microsoft Dynamics 239 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 533 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 179 1
Google Talk - Google Chat 157 1
TrueConf Online 29 1
Яндекс.Телефония 5 1
QIP - Мессенджер 93 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Blizzard Entertainment World of Warcraft 277 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 192 1
1С-Битрикс - Битрикс24 212 1
Microsoft Skype 1747 1
Microsoft SQL Server 970 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 739 1
Microsoft Windows 10 8718 1
Linux OS 5780 1
Яндекс.Директ 96 1
Google AdWords - Google Ads 112 1
Google+ Социальная сеть 195 1
Apple - App Store 2212 1
Google Play - Google Store - Android Market 2517 1
Слизень Виталий 220 3
Малис Александр 155 2
Ходорковский Михаил 21 1
Вартанян Александр 1 1
Мурышкин Александр 1 1
Готальский Михаил 91 1
Марченко Игорь 12 1
Петухов Денис 11 1
Толмачева Татьяна 28 1
Шалина Мария 13 1
Мирин Станислав 6 1
Андреева Екатерина 44 1
Ситников Николай 7 1
Алёшин Дмитрий 9 1
Смирнов Михаил 37 1
Фрадков Михаил 118 1
Логинов Александр 34 1
Брюквин Юрий 253 1
Мельников Александр 67 1
Иванов Александр 80 1
Орловский Виктор 246 1
Рейман Леонид 905 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 44
Россия - Российская федерация - РФ 71595 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 32
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1896 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3198 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 4
Россия - ПФО - Казань 1774 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 331 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 890 3
Европа Восточная 2372 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 309 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1567 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 132 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 80 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 202 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 683 2
Северная Америка 1897 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 82 2
Азия - Азиатский регион 2244 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6280 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 614 1
Россия - СФО - Красноярский край 817 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 44 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 620 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 871 1
Беларусь - Минск 425 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 466 1
Кипр - Республика 297 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 407 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 432 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 773 1
Австрия - Австрийская Республика 717 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 206 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 422 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 222 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 56 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 128 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1443 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 1
Человеческий фактор 161 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 499 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 53 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 99 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3823 1
Русский язык 1284 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 741 2
Discovery Research Group 19 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 56 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 48 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 56 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 54 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
ГУУ - Государственный университет управления 16 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 46 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
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