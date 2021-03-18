Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UCS
United Card Services
Процессинговая компания
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 136
UCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасис Лев 96 1
|Романенко Андрей 76 1
|Абрамян Рафаэль 10 1
|Соколова Ольга 20 1
|Бесолов Заур 10 1
|Малахов Евгений 1 1
|Гнетов Алексей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Гуревич Григорий 2 1
|Дробышевский Михаил 50 1
|Журихин Павел 16 1
|Бойко Алексей 12 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Интерфакс-100 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765236, в очереди разбора - 668923.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765236, в очереди разбора - 668923.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru