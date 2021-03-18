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UCS
United Card Services
Процессинговая компания


18.03.2021 Cisco открывает новый ЦОД для поддержки совместной работы 2
24.12.2020 Linxdatacenter повысила производительность своего облака 1
03.02.2020 Visa и «Эвотор» подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
09.10.2019 Foodplex представила облачную систему автоматизации для ресторанов 1
25.07.2019 «Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса 4
04.10.2018 В России создана единая цифровая платформа для ресторанного рынка 2
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию 1
18.01.2017 Assist перешел на новый протокол взаимодействия с банком «Русский Стандарт» 1
22.12.2016 Массовый переход на флеш состоится в ближайшие 2-3 года 1
20.04.2016 iCore и SimpliVity предложат в России гиперконвергентные решения 1
24.11.2015 UCS и «Сетелем Банк» запустили услугу «Безбумажный PIN» 2
16.11.2015 Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом 1
27.10.2015 R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка» 1
06.10.2015 Банк «Москва» автоматизировал работу с пластиковыми картами с помощью АБС RS-Bank v. 5.5 1
09.09.2015 «Ланит ДВ» завершил проектирование современной библиотеки Морского государственного университета им. адмирала Невельского 1
05.08.2015 UCS прошла сертификацию на соответствие требованиям PCI DSS 3.0 2
20.07.2015 UCS и eKassir предложили банкам «Персоофис» для создания зоны самообслуживания клиентов 3
10.07.2015 ChronoPay и «Тинькофф Банк» договорились о партнерстве 1
12.03.2015 Сбербанк купил компанию у основателя Abbyy 1
11.12.2014 Круглый стол: Оценка ИБ-рисков без постоянного самотестирования не работает 3
07.10.2014 United Card Services автоматизировала управление бизнес-процессами на базе Comindware Tracker 7
17.09.2014 «Ай-Теко» построила распределенный ЦОД для «Мосводоканала» 1
17.07.2014 Softline модернизировала сетевую инфраструктуру международной клиники Medem 1
30.05.2014 «1С-Рарус» интегрировал свои решения с кассовой системой R-Keeper v.7 2
14.04.2014 СО ЕЭС оптимизировал ИТ-инфраструктуру диспетчерского управления энергосистемами Востока 1
10.04.2014 «Инфосистемы Джет» построили систему защиты баз данных для United Card Service 2
09.04.2014 United Card Service в сотрудничестве с OpenWay расширяет партнерство с JCB 4
07.03.2014 Beeper запустил в эксплуатацию распределенный контактный центр 1
25.02.2014 United Card Service передала поддержку СУБД на аутсорсинг в РДТЕХ 5
11.02.2014 «М Банк» перевел карты Visa и MasterCard на обслуживание в новый процессинговый центр 1
27.01.2014 Новая модель Smart PIN Pad от UCS позволяет оптимизировать учет и хранение слипов 4
25.12.2013 Страховые агенты AIG смогут принимать платежи клиентов по картам с помощью мобильного POS-терминала 2
19.09.2013 Персоцентры и процессинги: основные провайдеры 2
02.09.2013 Банкам не нужны POS-терминалы 3
05.03.2013 Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS 1
19.02.2013 «АМТ-Груп» модернизировала корпоративную систему телефонии и контакт-центр банка «БНП Париба Восток» 1
26.12.2012 Uniteller, «Энсити» и UCS предлагают интернет-магазин с интернет-эквайрингом в аренду 1
05.12.2012 «Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass 1
10.08.2012 «Елки-Палки» меняют R-Keeper на iiko 1
01.06.2012 Названы 5 продуктов Cisco, потерпевших фиаско 1

Публикаций - 72, упоминаний - 136

UCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2049 6
Microsoft Corporation 11127 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Google LLC 7161 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Эвотор - Evotor 105 2
3761 2
Veeam Software 250 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
SAP SE 3216 2
NetApp 486 2
OpenWay 43 1
Cisco CSG - Cisco Collaboration Software Group 2 1
iiko - айко 17 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Nortel Networks 223 1
Cohesity 4 1
Nvidia Corp 2030 1
Ланит ДВ 11 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
Ланит ГК 1159 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
Инфосистемы Джет 675 1
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
Oracle Corporation 3356 1
Commvault 148 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
VMware 1829 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Русский стандарт Банк 302 4
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
ВТБ24 583 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
Visa International 1346 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
GHP Group 5 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 7 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
МТС банк 254 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Почта Банк 289 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Отказоустойчивость - свойство технической системы 11 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Kubernetes 307 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 5
Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 3
Google Android 10751 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Эвотор Pay 5 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 2
NetApp FlexPod 22 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
R-Style Softlab - InterBank 94 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Cisco CVD - Cisco Validated Design 10 1
Cisco MDS 9 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 26 1
Netapp Flexpod AI 2 1
NetApp E-Series СХД 57 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
Cisco HyperFlex HX Data Platform 3 1
Cisco HyperFlex Edge 1 1
IBM Flashsystem 14 1
IBM Storwize 16 1
Lenovo System X - серия серверов 3 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 6 1
Cisco Cius 11 1
VMware View 42 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple Pay 385 1
Samsung Pay 238 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
SQL - Язык программирования 434 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Cisco Webex 107 1
Хасис Лев 96 1
Романенко Андрей 76 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Соколова Ольга 20 1
Бесолов Заур 10 1
Малахов Евгений 1 1
Гнетов Алексей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Гуревич Григорий 2 1
Дробышевский Михаил 50 1
Журихин Павел 16 1
Бойко Алексей 12 1
Стуров Дмитрий 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Казахстан - Республика 2641 3
Восточная Европа 1682 3
Япония 2802 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Европа 3774 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа Юго-Восточная 37 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Русский язык 986 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2724 1
Интерфакс-100 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765236, в очереди разбора - 668923.
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