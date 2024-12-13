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Tencent QQ мессенджер

Tencent QQ - мессенджер


13.12.2024 Китайская киберполиция создала шпионский инструмент для перехвата переписки на Android и iPhone в реальном времени 1
31.07.2024 Skype делают снова великим. Microsoft его обновила, вычистила из него рекламный мусор и исправила ошибки 1
13.02.2024 Турпоток из Китая в Россию за год вырос в 2,5 раза 1
29.08.2023 Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы 1
13.07.2023 Легендарная ICQ исчезла из магазина приложений для Android 1
07.02.2023 Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT 1
13.04.2022 Брешь во фреймворке Java Spring распахнула хакерам прямой путь к ПК с созданными с его помощью приложениями 1
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему 1
21.04.2021 Программу, ворующую данные из Skype и Telegram, адаптировали под новейшие процессоры Apple 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
23.09.2020 Американский нефтяной гигант отключит от корпоративной сети сотрудников, у которых установлен WeChat 1
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1
04.07.2018 Facebook «убил» три своих недавно запущенных приложения 1
06.03.2018 Китайский гигант внезапно создает конкурента Siri, Alexa и Google Assistant 1
11.07.2017 Новый троян напал на WhatsApp, Skype, Viber и Telegram. Под угрозой полмиллиарда смартфонов 1
07.07.2017 Addreality выходит на рынок Китая 1
29.03.2017 Solar Security проанализировала уровень защищенности мобильных мессенджеров 1
16.03.2017 Eset: говорящий вымогатель Jisut предпочитает юани 1
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 1
18.05.2016 GarageBand в китайском ритме 1
25.08.2015 Очередной Android-троян шпионит за китайскими пользователями 1
24.07.2015 Опасный троян-загрузчик для Android скачали 1,5 млн пользователей 1
28.05.2014 Запрет на Windows 8 способен оживить рынок открытых ОС в Китае 1
18.03.2014 Алишер Усманов избавился от акций Apple и Facebook и вложился в Китай 1
12.12.2013 hybris выпустила B2C Commerce Accelerator для китайского рынка 1
31.10.2011 Lenovo анонсировала смартфон S2 на базе Windows Phone 1
04.10.2011 QQLauncher Pro - красивый лаунчер из Поднебесной 1
10.05.2011 Официально: Microsoft покупает Skype за $8,5 млрд 1
28.02.2011 Groupon вышел на китайский рынок 1
28.01.2011 Китайские Sina и Tencent интегрируют Nokia Ovi Maps в свои соцсети 1
11.11.2010 ICQ потребовала денег и лицензий 1
29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 1
13.04.2010 Китайцы хотят заработать на Mail.ru, «Одноклассниках» и «ВКонтакте» 1
03.02.2009 ICQ снова отключилась. Атака на Россию продолжается 1
17.11.2008 Эпохе ICQ пришел конец 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Tencent QQ и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 16
Google LLC 11775 15
Telegram Group 1983 12
Microsoft Corporation 24625 10
Tencent 157 8
Apple Inc 12101 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
Huawei 3933 4
Snapchat 129 4
AOL Inc 1593 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 3
Yandex - Яндекс 7340 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
X Corp - Twitter 2845 2
ZTE Corporation 747 2
МегаФон 8806 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Oracle Corporation 6688 2
Alibaba Group 422 2
ByteDance 30 2
Zynga Game Network 132 2
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Yahoo! 3697 2
Lenovo Group 2292 1
ESET - ESET Software 1133 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Intel Corporation 12197 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 1
Alphabet 130 1
Samsung Electronics 10255 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Nvidia Corp 3487 1
Xiaomi 1732 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 1
Cisco Systems 5114 1
SAP SE 5279 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
LinkedIn 635 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
SoftBank Group 258 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
JD.com - Jingdong Mall 86 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Naspers 83 1
Tesla Motors 396 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Boeing 1009 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Tencent Collaboration Fund 1 1
eBay Inc 1619 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Silver Lake Partners 76 1
Europlay Capital Advisors 3 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Jiangsu Capital Wine & Spirits Co 2 1
USM Advisors 10 1
101Hotels.com 456 1
Tiger Global Management 44 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Unsplash 765 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1205 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 2
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
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Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 7
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 3
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Google Android устройства-девайсы 720 3
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P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 698 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 3
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
Tencent WeChat - мессенджер 142 21
Google Android 13994 15
WhatsApp Messenger 1082 12
Apple iOS 7809 12
Microsoft Skype 2067 10
Google Play - Google Store - Android Market 3291 9
Microsoft Windows 15657 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 7
Apple - App Store 2890 6
Rakuten Viber 627 6
Statista 229 6
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 6
Linux OS 9937 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 712 4
Apple macOS 2059 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 3
ByteDance - TikTok 257 3
Baidu 283 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 3
Google Gmail 946 3
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 3
Tencent Qzone 5 3
Mozilla Firefox - браузер 1889 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Tencent Cloud 10 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Microsoft Windows XP 2399 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 2
Alibaba Group - AliPay 71 2
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 95 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
EA Origin 178 2
Google Talk - Google Chat 159 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 437 3
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Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
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Стрешинский Иван 38 1
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Мильнер Юрий 134 1
Клименко Герман 49 1
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 566 1
Ю Ричард - Yu Richard 20 1
Кочетков Владислав 248 1
Елин Дмитрий 11 1
Галеев Сергей 32 1
Шкляр Дмитрий 4 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Готальский Михаил 95 1
Шилак Ксения 28 1
Гуревич Михаил 40 1
Момчилович Ирина 28 1
Фингер Грегори 13 1
Цимлянский Владимир 2 1
Зыков Владимир 7 1
Seth Rohan - Сет Рохан 4 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 35
Россия - РФ - Российская федерация 144223 17
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TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 2
Bloomberg 1286 2
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BleepingComputer - Издание 337 1
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Bloomberg Businessweek 122 1
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