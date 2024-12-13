Tencent QQ мессенджер
Tencent QQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
|Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
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