Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Scanex
Сканэкс
Публикаций - 238, упоминаний - 379
Scanex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2378 3
|Иванов Сергей 337 3
|Клименко Станислав 10 3
|Леонов Андрей 3 2
|Урличич Юрий 49 2
|Циолковский Константин 7 2
|Королев Сергей 17 2
|Фрадков Михаил 127 1
|Богданов Владимир 11 1
|Устинов Владимир 1 1
|Патрушев Николай 21 1
|Дюмин Михаил 1 1
|Фурсенко Сергей 5 1
|Косачев Константин 4 1
|Акимов Андрей 3 1
|Миллер Алексей 17 1
|Бушуев Алексей 9 1
|Торшин Александр 3 1
|Скляров Дмитрий 29 1
|Говорун Олег 2 1
|Школов Евгений 2 1
|Золотов Виктор 7 1
|Пулинец Сергей 11 1
|Керимов Сулейман 23 1
|Хохлов Евгений 5 1
|Шамалов Кирилл 2 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Прокошев Андрей 31 1
|Романов Алексей 39 1
|Степанов Антон 57 1
|Перминов Анатолий 94 1
|Лужков Юрий 73 1
|Чемезов Сергей 131 1
|Иванов Алексей 91 1
|Ротенберг Аркадий 42 1
|Соловьев Владимир 100 1
|Беляков Алексей 14 1
|Смирнов Андрей 28 1
|Стрелков Андрей 5 1
|Леонов Владимир 16 1
|CNews RND - R&D.CNews 2081 37
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 777 3
|Space Daily 528 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5605 1
|РИА Новости 712 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru