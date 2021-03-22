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Scanex
Сканэкс



22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России 2
25.05.2017 Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas 3
25.01.2016 «Космоснимки.ру» запускает свободный конструктор веб-карт на основе GeoMixer и Leaflet 2
09.02.2015 «Сканэкс» откроет центр НИОКР в «Сколково» 3
31.07.2014 Разработана ГИС мониторинга портовых терминалов 3
20.05.2014 Поставщик «Яндекс.Карт» и Росреестра получил доступ к израильскому оборонному спутнику 2
18.09.2013 Esri CIS с помощью платформы ArcGIS создала карту наводнения в Хабаровске 1
09.09.2013 15 сентября завершится регистрация на конференцию «Земля из космоса — наиболее эффективные решения» 1
02.07.2013 «Неолант» разработал плагины, позволяющие использовать спутниковые снимки при работе в продуктах Autodesk 1
27.03.2013 Открыт веб-ресурс «Спутниковый мониторинг пожаров на Дальнем Востоке России» 1
01.10.2012 Геоданные будут внедрены в системы электронного правительства 2
08.08.2012 «НИС» и «Сканэкс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космического мониторинга 2
27.06.2012 Ищем Ан-2 по космоснимкам: прими участие 2
01.02.2012 «Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1
29.08.2011 2011 год переплюнул "жару 2010" по количеству пожаров 1
08.07.2011 Поставщик «Яндекс.Карт» покупает в США снимки 1/3 всей суши Земли 4
01.07.2011 В Черном море разлили масло 3
25.11.2010 Microsoft поддержит открытую картографию 1
03.08.2010 «Яндекс» запустил спецпроект о лесных пожарах 1
31.05.2010 Неогеография vs. картография. Часть I 1
30.04.2010 GeoВласть-2010: часть 2 1
26.04.2010 Зарубежные спутники провели детальную съёмку акватории Белого моря 2
22.04.2010 "Неогеография XXI-2010": от слов к делу 1
15.04.2010 Авиакатастрофа под Смоленском 10.04.2010: детальная космосъёмка 1
12.04.2010 США помогут документировать российскую инфраструктуру 2
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 1
30.03.2010 Моря Российской Арктики: спутниковый контроль в интересах ФГУП "Атомфлот" 2
26.03.2010 GeoВласть: российские космические технологии 3
11.03.2010 Начат спутниковый мониторинг половодья на реках России 1
27.02.2010 Недолгую историю посёлка "Речник" зафиксировали американские разведспутники 2
16.02.2010 Спутник SPOT 4 открыл съемочный сезон 2010 года 1
10.02.2010 Обновлена карта России на ресурсе Kosmosnimki.Ru 1
19.01.2010 Новые данные о разрушениях на Гаити: космоснимок EROS-B 2
18.01.2010 Спутниковые снимки Гаити после землетрясения появились в открытом доступе 2
12.01.2010 Запуски спутников съемки Земли: итоги 2009 года 1
25.12.2009 Северный Каспий: результаты спутникового мониторинга 2
11.12.2009 В Москве прошла конференция Веб-ГИС 1

Публикаций - 238, упоминаний - 379

Scanex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DigitalGlobe 116 11
GeoEye 83 10
Google LLC 9372 10
Yandex - Яндекс 4525 9
Совзонд - Sovzond 111 5
Microsoft Corporation 20929 3
VK - Mail.ru Group 2800 3
IBM 8622 3
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 3
Ростех - Ростехнологии 2284 2
Eastman Kodak 460 2
Прайм Груп 58 2
Esri 153 2
Nokia Alcatel-Lucent 1416 2
Transas - Транзас ГК 132 2
Raytheon 284 2
Yahoo! 3467 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 2
Motorola Solutions 102 1
Telegram Group 730 1
Lenovo Motorola 3318 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 1
Акадо Телеком - Комкор 775 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 465 1
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 77 1
РДТЕХ 207 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 48 1
Directum - Директум 769 1
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 19 1
Oracle Corporation 5759 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1090 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Auvix - Аувикс 20 1
ПрограмБанк 78 1
4993 1
Abbyy 1046 1
Trimble 46 1
Прогноз 223 1
AOL Inc 1482 1
Бука - Buka 449 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 14
MODIS 49 14
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 6
ОПТЭКС НПП 10 4
Газпром ПАО 738 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 137 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 3
Запорожская АЭС - Атомная электростанция 8 3
Ball Aerospace & Technologies 46 3
BAE Systems 159 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Транснефть 203 2
Boeing 895 2
Государственная Третьяковская галерея 39 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
УЭК - Универсальная электронная карта 523 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 1
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
Базэл - Базовый Элемент 37 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 11 1
Bentley Motors 52 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 168 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 105 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 267 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 244 1
ГПБ - Газпромбанк 787 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1839 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 37 1
ЕКА Топливная компания 137 1
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 1
ЮКОС НК 101 1
Airbus Group 186 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 1
Роснефть НК 416 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 871 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 13
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 375 4
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2324 3
Атомфлот ФГУП 7 3
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 3
World Bank Group - Всемирный банк 237 3
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1830 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 465 3
Правительство РФ 2620 2
Правительство Москвы 811 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 54 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 735 2
Президент Российской Федерации 1703 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2270 2
Германия Бундесвер - Bundeswehr - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия 23 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1469 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 165 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1929 1
Районные суды города Москвы 147 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 218 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 1
Рособоронэкспорт 65 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 41 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1868 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7278 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 8
ГИС-Ассоциация 183 3
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 2
Единая Россия - Политическая партия 217 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12090 9
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3155 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 2
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 54 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1079 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12149 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2495 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2419 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1375 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10037 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 216 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 54 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 1
GeoEye IKONOS 95 25
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 15
Google Earth - Google Планета Земля 446 11
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 8
Scanex Web GeoMixer 8 8
Google Maps - Карты Google 578 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2051 7
Космодром Байконур 1004 7
Яндекс.Карты и Транспорт 308 7
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 257 4
Scanex Image Processor 4 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 2
Esri ArcGIS 119 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
SpaceX 168 2
Apple iMac - Серия моноблоков 427 2
SpaceX Falcon - ракета-носитель 109 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 59 1
Squid - прокси-сервер 31 1
Scanex FengYun CHRPT 1 1
Microsoft Office 2935 1
Стрелка - Транспортная карта 125 1
VMware vSphere 286 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 723 1
Scanex NOAA 1 1
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 198 1
Microsoft SQL Server 1148 1
Microsoft Bing 330 1
Microsoft Word 552 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 47 1
Abbyy Lingvo 165 1
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 29 1
AOI - Automated optical inspection - Автоматизированный оптический контроль 4 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 4 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
OpenStreetMap 45 1
Путин Владимир 2378 3
Иванов Сергей 337 3
Клименко Станислав 10 3
Леонов Андрей 3 2
Урличич Юрий 49 2
Циолковский Константин 7 2
Королев Сергей 17 2
Фрадков Михаил 127 1
Богданов Владимир 11 1
Устинов Владимир 1 1
Патрушев Николай 21 1
Дюмин Михаил 1 1
Фурсенко Сергей 5 1
Косачев Константин 4 1
Акимов Андрей 3 1
Миллер Алексей 17 1
Бушуев Алексей 9 1
Торшин Александр 3 1
Скляров Дмитрий 29 1
Говорун Олег 2 1
Школов Евгений 2 1
Золотов Виктор 7 1
Пулинец Сергей 11 1
Керимов Сулейман 23 1
Хохлов Евгений 5 1
Шамалов Кирилл 2 1
Чучелов Андрей 44 1
Прокошев Андрей 31 1
Романов Алексей 39 1
Степанов Антон 57 1
Перминов Анатолий 94 1
Лужков Юрий 73 1
Чемезов Сергей 131 1
Иванов Алексей 91 1
Ротенберг Аркадий 42 1
Соловьев Владимир 100 1
Беляков Алексей 14 1
Смирнов Андрей 28 1
Стрелков Андрей 5 1
Леонов Владимир 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 81853 155
Земля - планета Солнечной системы 6383 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26508 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33797 54
Индия - Республика 4055 26
Канада 2834 24
Франция - Французская Республика 4914 24
Израиль 1607 22
Германия - Федеративная Республика 7760 21
Украина 5497 21
Казахстан - Республика 4106 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3763 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11493 14
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11981 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10819 12
Европа 7231 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1919 11
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 162 11
Япония 7878 11
Турция - Турецкая республика 1468 9
Арктика 326 8
Россия - ДФО - Сахалинская область 605 8
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 153 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 192 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 864 7
России - европейская часть - Восточная Европа 73 7
Россия - ПФО - Казань 1875 7
Южная Корея - Республика 3241 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 6
Италия - Итальянская Республика 2810 6
Россия - ДФО - Амурская область 450 6
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1157 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1680 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 6
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 341 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9382 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 777 9
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2219 3
Русский язык 1648 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1485 1
Образование в России 551 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4973 1
Сельское хозяйство 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4046 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3607 1
Информационное общество - Государственная программа 300 1
Конституция Российской Федерации 44 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
Федеральное законодательство 302 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 70 1
НКО - Некоммерческая организация 95 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 519 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10407 6
Коммерсантъ - Издательский дом 777 3
Space Daily 528 2
Thomson Reuters - Рейтер 5605 1
РИА Новости 712 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 17
РАН - Российская академия наук 908 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1021 8
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 19 5
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 540 2
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 2
НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 12 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 149 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 76 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 20 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 33 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 149 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 31 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 490 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 709 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
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