MediaTek Dimensity серия мобильных платформ для смартфонов
|25.06.2024
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Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro
ейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный ч
|18.06.2024
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Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G
ают 12 Гб оперативной памяти в сочетании с 256 Гб хранилища стандарта UFS 2.2, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 7020. Основная 108-мегапиксельная камера c OIS и селфи объектив на 32 Мп о
|17.06.2024
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Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G
Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству
|14.07.2023
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Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России
лятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор MediaTek Dimensity 7050. Старшая модель серии, Realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsu
|07.07.2023
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Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP
68 Вт и беспроводная быстрая зарядка до 50 Вт, 10-битный 120 Гц AMOLED экран, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 8050. Note 30 VIP получил до 21 ГБ оперативной памяти, включая расширение
|26.06.2023
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Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max
Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в
|19.04.2023
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Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России
, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сооб
|09.11.2022
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Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel
дитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственным конкурентом станет Qualc
|19.11.2021
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Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет
MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD, ни у кого-либо еще. Его у
|27.07.2007
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"Dimensity: Демон Войны" по-русски
Компания "Акелла" выпустит русскую версию стратегии "Dimensity: Демон Войны" от студии DaggerGames.Дебютная разработка болгарского коллектива DaggerGames Studio состоит из элементов RTS и RPG. Игрок осуществляет командование войском и застройку б
MediaTek Dimensity и организации, системы, технологии, персоны:
|GizmoChina 135 5
|AnandTech 73 3
|ITHome 35 3
|GizChina - Издание 74 3
|GSM Arena 72 3
|DigiTimes - Издание 1311 2
|The Verge - Издание 558 2
|Tom’s Hardware 398 2
|WCCFTech - Издание 63 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|OnLeaks 16 1
|Liliputing 61 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Boy Genius Report - BGR 50 1
|ComputerBase 11 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 1
|PCWorld - PC World 45 1
|MacRumors 137 1
|PhoneArena 74 1
|Counterpoint Research 89 5
|TrendForce 113 2
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 1
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