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MediaTek Dimensity серия мобильных платформ для смартфонов



25.06.2024 Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro

ейшего игрового смартфона – GT 20 Pro. Это высокопроизводительное устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный ч
18.06.2024 Infinix запускает смартфон NOTE 40 Pro+ 5G

ают 12 Гб оперативной памяти в сочетании с 256 Гб хранилища стандарта UFS 2.2, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 7020. Основная 108-мегапиксельная камера c OIS и селфи объектив на 32 Мп о
17.06.2024 Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G

Oukitel представил серию новых смартфонов 2024 года с чипсетами MediaTek Dimensity и поддержкой 5G. Цель запуска трех новинок – позволить большему количеству
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России

лятор 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. В основе обоих устройств — процессор MediaTek Dimensity 7050. Старшая модель серии, Realme 11 Pro+, получила основной модуль Samsu
07.07.2023 Infinix запускает новый флагманский смартфон Note 30 VIP

68 Вт и беспроводная быстрая зарядка до 50 Вт, 10-битный 120 Гц AMOLED экран, а также 5G процессор MediaTek Dimensity 8050. Note 30 VIP получил до 21 ГБ оперативной памяти, включая расширение

26.06.2023 Выпущен самый мощный в мире смартфон. Он в полтора раза быстрее iPhone 14 Pro Max

Китай смог Компания Vivo анонсировала новый флагманский смартфон X90s на передовом процессоре MediaTek Dimensity 9200+. К концу июня 2023 г. это был самый производительный мобильный чип в
19.04.2023 Первый складной смартфон Tecno Phantom V Fold представлен в России

, обеспечивающей дополнительную устойчивость к падениям и повреждениям. Флагман оснащен процессором MediaTek Dimensity 9000+, а также системой из пяти камер высокой четкости. Об этом CNews сооб
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel

дитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственным конкурентом станет Qualc
19.11.2021 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала суперпроцессор. У Intel, AMD и Apple аналогов нет

MediaTek вырвалась вперед Компания MediaTek создала процессор Dimensity 9000, аналогов которому нет ни у Apple, ни у Intel с AMD, ни у кого-либо еще. Его у
27.07.2007 "Dimensity: Демон Войны" по-русски

Компания "Акелла" выпустит русскую версию стратегии "Dimensity: Демон Войны" от студии DaggerGames.Дебютная разработка болгарского коллектива DaggerGames Studio состоит из элементов RTS и RPG. Игрок осуществляет командование войском и застройку б

Публикаций - 118, упоминаний - 216

MediaTek Dimensity и организации, системы, технологии, персоны:

MediaTek - Ralink 528 41
Xiaomi 1744 31
Samsung Electronics 10277 28
Apple Inc 12129 25
Transsion Holdings - Tecno Mobile 226 23
Qualcomm Technologies 1827 22
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 398 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 903 20
BBK OPPO Electronics 384 14
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 12
Huawei 3945 12
Transsion Holdings 62 12
Sony 6549 11
Google LLC 11811 11
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 11
BBK OnePlus 216 11
AMD - Advanced Micro Devices 4239 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 709 10
Intel Corporation 12209 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 598 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 8
Ланит - diHouse - Дихаус 191 7
BBK Electronics Corp 313 6
Samsung - Harman - JBL 218 5
Nvidia Corp 3502 4
BBK vivo iQOO 16 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8759 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
Yandex - Яндекс 7387 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 3
МегаФон 8897 3
X Corp - Twitter 2847 2
IBM - International Business Machines Corp 9444 2
Leica Camera 261 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 591 2
Doogee 26 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
Huawei - HiSilicon Technologies 59 2
ДОК 828 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 7
TÜV Rheinland Group 140 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Альфа-Банк 1774 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Градиент 90 1
UPS 206 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Bulgari 4 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Малахит 21 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
BMW Group 447 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
BMW Designworks Group 13 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1523 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24222 109
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20842 102
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9306 76
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9633 73
5G - пятое поколение мобильной связи 2192 63
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7897 58
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2086 55
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 46
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12503 43
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2136 39
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3479 36
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1013 36
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10794 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12559 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13559 30
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7314 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 30
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17105 28
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2964 26
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1339 26
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27913 26
USB Type-C - USB-C - USB 3 1913 25
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 692 25
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2353 25
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1862 25
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1795 25
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2482 22
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2244 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8583 22
Gen V - кибератаки пятого поколения 1189 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7611 21
Наушники - Headphones 4020 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4782 19
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 758 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12211 18
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2383 18
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 532 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 32
Google Android 14034 31
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 790 28
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 466 25
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 356 21
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 434 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 17
Google Android 14 75 17
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 260 16
AMD ARM Cortex X - Серия микропроцессоров 32 16
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 407 15
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2759 13
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 365 13
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 12
Apple iPhone 13 143 12
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 12
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 19 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4978 11
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 10
BBK Realme - серия смартфонов 54 10
Transsion Holdings - Tecno Camon - серия смартфонов 43 10
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 261 9
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 8
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 288 8
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 7
BBK Realme UI 46 7
Apple iPhone 14 131 7
Samsung Galaxy 959 7
Apple iPhone 15 128 7
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 205 6
Samsung ISOCELL CMOS camera sensors - серия сенсоров смартфона 53 6
MediaTek Imagiq - Image Signal Processor, ISP 8 6
Mali Immortalis series GPU 7 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 328 5
BBK Realme C - Серия смартфонов 49 5
BBK OnePlus - Серия смартфонов 129 5
BBK OnePlus Nord - Серия смартфонов 17 5
Chen Tony - Чен Тони 3 1
Фрумусан Андрей 3 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Маслянкин Алексей 8 1
Покровский Иван 118 1
Ковалев Анатолий 11 1
Белов Виктор 56 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 446 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Помозов Алексей 50 1
Овечкин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17089 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52179 20
Китай - Тайвань 3993 19
Европа 21790 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 9
Индия - Bharat 5458 9
Южная Корея - Республика 6657 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43322 3
Африка - Африканский регион 3483 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Германия - Федеративная Республика 12700 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2973 2
Индийский океан 158 2
Сингапур - Республика 1852 2
Америка Южная 853 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1292 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 938 2
Швеция - Стокгольм 389 1
Франция - Французская Республика 7857 1
Япония 13297 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2914 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17439 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 1
Ирландия - Республика 1012 1
Украина 7621 1
США - Аризона 517 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 841 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 239 1
Болгария - Республика 775 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1119 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн 46 1
Армения - Республика 2287 1
Беларусь - Белоруссия 5684 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 30
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5543 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4967 12
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 8
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Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 229 6
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1086 3
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 2
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Кремний - Silicium - химический элемент 1579 2
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Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 500 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 1
GizmoChina 135 5
AnandTech 73 3
ITHome 35 3
GizChina - Издание 74 3
GSM Arena 72 3
DigiTimes - Издание 1311 2
The Verge - Издание 558 2
Tom’s Hardware 398 2
WCCFTech - Издание 63 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1878 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
OnLeaks 16 1
Liliputing 61 1
DxOMark - Издание 36 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
ComputerBase 11 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5914 1
PCWorld - PC World 45 1
MacRumors 137 1
PhoneArena 74 1
Counterpoint Research 89 5
TrendForce 113 2
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Samsung Unpacked 33 1
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