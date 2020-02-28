Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юнистрим
Unistream
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 167, упоминаний - 335
Юнистрим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пальчун Кирилл 47 47
|Грибов Андрей 62 3
|Мизулина Елена 16 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Свинцицкий Антон 2 1
|Копысов Виталий 21 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Коханько Сергей 2 1
|Шалина Мария 13 1
|Гименез Вероника 6 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Симис Борис 11 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Агеев Андрей 11 1
|Аглицкий Антон 5 1
|Аншина Марина 67 1
|Стоклицкая Анна 24 1
|Третьяков Андрей 5 1
|Абрамейцев Алексей 17 1
|Емельянов Алексей 8 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Тарабановский Александр 4 1
|Мурычев Александр 2 1
|Макаров Станислав 111 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Березин Максим 60 1
|Савченко Алла 15 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Ананьев Денис 6 1
|Белоусов Максим 59 1
|Бычков Александр 39 1
|Батай Илья 14 1
|Залманов Андрей 29 1
|Яковлев Александр 21 1
|Лукашкин Сергей 19 1
|Айвазов Армен 449 1
|Иванов Сергей 170 1
|Гузев Иван 12 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Соколовский Александр 36 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759957, в очереди разбора - 663648.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759957, в очереди разбора - 663648.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru