Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Юнистрим
Unistream


28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
17.09.2019 Яндекс.Деньги упрощают идентификацию 1
08.08.2019 «Юнистрим» подключился к центру киберустойчивости Angara Cyber Resilience Center 1
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 1
25.03.2019 Кошелек в «Яндекс.Деньгах» поддерживает идентификацию в «Юнистрим» 1
14.12.2018 Клиентам «Почта Банка» стали доступны денежные переводы по системе «Юнистрим» 4
14.12.2018 Tele2 запустил переводы «Юнистрим» в салонах связи Красноярского края 1
11.04.2018 Сервисная выручка в московской рознице Tele2 увеличилась в два раза 1
23.06.2017 «Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus 2
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
27.01.2017 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк» 3
11.01.2017 В «Яндекс.Деньгах» появилась поддержка переводов за границу через «Юнистрим» 1
22.12.2016 «Юнистрим» повысил надежность своей инфосистемы с помощью облака «Крок» 1
12.12.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно зачислять денежные переводы на карту 5
12.12.2016 «Юнистрим» автоматизировал подготовку отчетности для Банка России на базе Flextera BI 2
11.11.2016 В мобильном банке «Юнистрим» теперь можно совершать переводы на карты других банков 3
08.11.2016 «Юнистрим» запустил дистанционный канал распространения банковских карт 5
24.10.2016 В мобильном банке «Юнистрим» стали доступны платежи в бюджет 1
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 2
13.10.2016 64% клиентов сервисов онлайн-кредитования погашают займы с помощью банковских карт 1
11.10.2016 «Юнистрим» обновил мобильное приложение 1
05.10.2016 «Юнистрим» расширил функционал мобильного банка в части платежей 5
22.07.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» расширили географию совместного проекта 3
27.05.2016 «Юнистрим» запустит мобильный банк для денежных переводов с карты «Спутник» 7
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим» 1
21.04.2016 Tempo Money Transfer вместе с «Юнистрим» запустила сервис денежных переводов в Россию 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1
30.03.2016 Tempo Money Transfer и «Юнистрим» запустили совместный проект в сфере денежных переводов 3
11.03.2016 Объем денежных переводов из РФ в 2015 г. сократился на 5% в рублях и на 40% в долларах 1
23.12.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Словакии и Дании 1
10.12.2015 «Яндекс.Касса» и «Юнистрим» предложили оплату онлайн-покупок наличными в восьми странах 2
16.11.2015 Пополнить кошелёк в «Яндекс.Деньгах» через «Юнистрим» теперь можно без комиссии 1
23.10.2015 «Выборг-банк» стал партнером системы «Юнистрим» 2
23.10.2015 Система «Юнистрим» и банк «Югра» стали партнерами 2
15.10.2015 Оборот «Юнистрим» за 6 месяцев 2015 г. достиг 100 млрд руб. 2
07.10.2015 «Юнистрим» и Best2Pay разработали сервис для переводов card2cash 2
05.10.2015 Переводы «Юнистрим» доступны в 19 филиалах Россельхозбанка 1
01.10.2015 «Ангстрем-Т» присоединилась к «Национальному платежному совету» 1
04.09.2015 «Юнистрим» вводит единое безадресное пространство в Прибалтике 3
24.08.2015 Бивалютные переводы по системе «Юнистрим» теперь доступны в Wallet One 2

Публикаций - 167, упоминаний - 335

Юнистрим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Золотая Корона 280 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 6
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 4
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 3
Diasoft - Диасофт 354 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Intervale - Интервейл 45 2
Webmoney 330 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 45 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Крок 1219 2
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
ДиалогНаука 89 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Compass Plus 39 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 11 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 25 1
Infosys 54 1
Вайнах Телеком 42 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Google LLC 7144 1
МегаФон Ритейл 55 1
Tata Consultancy Services 38 1
Скай Линк - Skylink 500 1
Naumen Казахстан 3 1
СМАРТС Компания 204 1
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Ангстрем-Т 95 1
SAP SE 3211 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 19
Visa International 1345 16
Qiwi 783 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 9
CyberPlat - КиберПлат 202 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Связной ГК 877 5
Western Union 86 5
МКБ - Московский кредитный банк 268 5
Альфа-Банк 1123 5
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 4
Русский стандарт Банк 302 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Евросеть 884 4
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
ПриватБанк 177 3
Связь-банк 78 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Аэрофлот 493 2
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 2
Бинбанк 184 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Татфондбанк 69 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 2
Открытие ФК 538 2
Уралсиб Банк 389 2
РусславБанк - РСБ 147 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 14 1
Почта Банк 289 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
Петрокоммерц 29 1
Best2Pay - Бест2пей 4 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Рособоронэкспорт 34 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Президент Украины 14 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Google Android 10750 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 10
Apple iOS 5741 8
Apple - App Store 2198 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
MasterCard MoneySend 39 4
MasterCard Maestro 112 4
Qiwi Терминалы 100 3
Diasoft Flextera 45 3
Radix Tempo 10 3
Wargaming World of Tanks 132 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Naumen Network Manager 5 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 70 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Naumen DMS 16 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
НСПК ОПКЦ - процессинг операционного платежного и клирингового центра 7 1
MasterCard SecureCode 40 1
Intel Express 3 1
Крок ЦОД 15 1
Qiwi Кошелек 154 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Diasoft Flextera BI 12 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Почта Банк Онлайн 18 1
Diasoft FA# 53 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Naumen Contact Center 71 1
Naumen Service Desk 103 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Пальчун Кирилл 47 47
Грибов Андрей 62 3
Мизулина Елена 16 1
Жириновский Владимир 10 1
Свинцицкий Антон 2 1
Копысов Виталий 21 1
Минофьев Сергей 8 1
Коханько Сергей 2 1
Шалина Мария 13 1
Гименез Вероника 6 1
Флоринский Алексей 3 1
Симис Борис 11 1
Перепелкин Вадим 3 1
Агеев Андрей 11 1
Аглицкий Антон 5 1
Аншина Марина 67 1
Стоклицкая Анна 24 1
Третьяков Андрей 5 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Емельянов Алексей 8 1
Четвернин Алексей 651 1
Тарабановский Александр 4 1
Мурычев Александр 2 1
Макаров Станислав 111 1
Сапельников Сергей 100 1
Березин Максим 60 1
Савченко Алла 15 1
Никиточкин Иван 3 1
Ананьев Денис 6 1
Белоусов Максим 59 1
Бычков Александр 39 1
Батай Илья 14 1
Залманов Андрей 29 1
Яковлев Александр 21 1
Лукашкин Сергей 19 1
Айвазов Армен 449 1
Иванов Сергей 170 1
Гузев Иван 12 1
Масленникова Анастасия 35 1
Соколовский Александр 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 124
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 54
Грузия 691 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 33
Украина 3361 26
Казахстан - Республика 2627 23
Молдавия - Республика Молдова 428 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 22
Узбекистан - Республика 822 21
Беларусь - Белоруссия 2087 20
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 19
Таджикистан - Республика 434 19
Армения - Республика 688 19
Израиль 719 17
Монголия 172 15
Болгария - Республика 306 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 13
Турция - Турецкая республика 952 12
Чехия - Чешская Республика 494 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 12
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 10
Германия - Федеративная Республика 3624 10
Латвия - Латвийская Республика 450 10
Литва - Литовская Республика 329 9
Азия - Азиатский регион 1513 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Греция - Греческая Республика 320 6
Кипр - Республика 247 6
Албания - Республика 55 6
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Прибалтика - Балтия 592 5
Словакия - Словацкая Республика 212 5
Эстония - Эстонская Республика 414 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Восточная Европа 1676 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Россия - Челябинск 770 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Банковский сектор 21 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Русский язык 978 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Человеческий фактор 126 1
Аутсорсинг 84 1
Федеральное законодательство 254 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Wikipedia - Википедия 276 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Gartner 2190 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759957, в очереди разбора - 663648.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще