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Ростелеком
Уральский филиал



07.10.21 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
02.12.20 «Ростелеком» создает проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
16.09.20 Система мониторинга лесных пожаров «Ростелекома» помогла ликвидировать 30 возгораний в лесных массивах УрФО и Пермского края 1
17.02.20 «Ростелеком» проведет аудит ИКТ-инфраструктуры на объектах Универсиады-2023 1
30.08.18 «Ростелеком» продемонстрировал первые результаты проекта «умный город» в Сатке 1
04.04.18 «Инфотекс» объявил об открытии регионального представительства в Екатеринбурге 1
07.11.16 «Ростелеком» запустил услуги мобильной связи на Урале 1
03.04.15 Оборот Digital Design по итогам 2014 г. достиг 955 млн руб. 1
14.01.14 Чиновники ХМАО оформили через СМЭВ более 1 млн справок 1
25.07.13 Qiwi расширила возможности оплаты сервисов зарубежных провайдеров на «Qiwi Терминалах» 1
16.07.13 Теперь смартфон – платежный терминал в кармане? 1
12.07.13 «Уралсиб» и «Ростелеком» централизовали услуги телефонии для всех подразделений банка в УрФО 1
20.05.13 «Ростелеком» обеспечил снижение комиссий по государственным платежам на едином портале госуслуг 1
28.02.13 Tele2 и МТС подписали соглашение об открытии национального роуминга 1
24.12.12 «Ростелеком» с помощью решения «Петер-Сервис» централизует расчеты с роуминговыми партнерами 1
17.02.12 «Ростелеком» и «Евросеть» договорились о федеральном сотрудничестве 1
10.02.12 «Связной» начинает предлагать оборудование и услуги мобильной связи «Ростелекома» в 45 регионах России 1
22.12.11 «Ростелеком» представил собственные смартфоны и планшет 1
21.12.11 «Ростелеком» представил линейку брендированного абонентского оборудования 1
30.11.11 «Ростелеком» объединяет мобильные активы под единым брендом 1
24.10.11 «Ростелеком-Урал» объединил 4 телеком-услуги в одном пакете 1
16.09.11 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
08.08.11 Сергей Фролов назначен исполняющим обязанности вице-президента – директора макрофилиала «Ростелеком-Урал» 1
02.08.11 С помощью «QIWI Кошелька» теперь можно оплатить услуги 300 новых украинских провайдеров 1
30.06.11 Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров 1
18.03.11 «СмартЛабс» совершенствует платформу IPTV для «Уралсвязьинформа» 2
21.12.10 «Уралсвязьинформ» запускает в тестовую эксплуатацию IP-телевидение в формате 3D 1
29.10.10 Сотовые операторы «Связьинвеста» с начала 2011 г. снизят тарифы на роуминг 1
28.10.10 Tele2 снижает цены на роуминг и делает доступным мобильный интернет в поездках 1
13.10.10 Павел Зайцев назначен вице-президентом – коммерческим директором «Ростелекома» 1
22.09.10 Tele2 начал предоставлять услуги национального роуминга в сети «Мегафон» 1
15.09.10 Huawei реализует новую маркетинговую инициативу на корпоративном рынке 1
02.09.10 Елена Минич назначена президентом WiMAX-оператора «FreshTel Украина» 2
24.08.10 Взломщик SIM-карт «Мегафона» и «Уралсвязьинформа» понес наказание 1
26.01.10 Общая емкость ЦОДов «Уралсвязьинформа» превысила 1 петабайт 1
29.12.09 В руководстве «ВолгаТелекома» новые назначения 1
27.11.09 Украина осталась без 3G. Окончательно 2
06.11.09 Абонентам Beeline станет доступен национальный дата-роуминг в 3G-сети 2
09.10.09 В России стартовали продажи новой модели Panasonic IP-АТС: KX-TDE600 1
24.09.09 На Украине разгорелся 3G-скандал 1

Публикаций - 69, упоминаний - 87

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком Уралсвязьинформ 625 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2201 9
Ростелеком НСС 75 6
Ростелеком - Связьинвест 1652 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1206 6
Укртелеком 222 6
СМАРТС Компания 491 5
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 4
Huawei 3099 4
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 3
Мотив - Екатеринбург-2000 128 3
UMC - United Microelectronics Corporation 271 3
Киевстар 434 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Tele2 Байкалвестком 84 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 2
ZTE Corporation 633 2
СМАРТС Волгоград-GSM 15 2
Ростелеком ЦентрТелеком 502 2
Ростелеком ВолгаТелеком 509 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 2
АФК Система ПАО 1587 2
Google LLC 9183 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 68 1
Sipnet 73 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Ростелеком - Сибирский филиал 33 1
Белтелеком 56 1
ЛайфТелеком - Телфин 110 1
Azerfon-Vodafone 3 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 1
ИскраУралТел - Iskratel 80 1
SmartLabs - СмартЛабс 32 1
Интертелеком - Intertelecom 36 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 701 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 2
Евросеть 1342 2
Qiwi 785 2
Visa International 1631 2
АФК Система - Система Масс-медиа 64 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ВТБ Банк Москвы 430 1
Uniteller 52 1
ВТБ24 619 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
Альфа-Банк 1308 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 827 1
ГПБ - Газпромбанк 780 1
Связной ГК 1081 1
Сургутнефтегаз - СНГ 160 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 1
РусГидро ПАО 135 1
Уралсиб Банк 421 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 1
РЖД - Российские железные дороги 1284 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7226 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 806 2
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 2
Президент Украины 21 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
Конституционный суд РФ 76 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1283 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 126 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 379 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1445 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 1
Правительство РФ 2506 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 713 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3912 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1124 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 712 4
3G - Стандарт мобильной связи 5031 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1976 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 523 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 947 2
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9937 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 819 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2016 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 348 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 575 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 268 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 353 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 41 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 479 1
Родительский контроль 161 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 240 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 486 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 51 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4830 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 591 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2004 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 187 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 583 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 660 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6155 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 244 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2378 1
Google Android 11552 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 134 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1104 2
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 2
Qiwi Кошелек 154 2
Citrix XenApp 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 1
Toshiba SmartMEDIA 92 1
Qiwi Терминалы 100 1
Правительство Москвы - Наш город 50 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1046 1
Apple iOS 6158 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 534 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 1
Naumen Service Desk 124 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1525 1
Kaspersky Internet Security 346 1
Apple - App Store 2342 1
Apple iPad 3476 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5775 1
Гусев Сергей 25 5
Зайцев Павел 27 3
Провоторов Александр 146 3
Нарукавников Александр 7 1
Кузьменко Валерия 58 1
Колпаков Антон 46 1
Семенов Вадим 51 1
Шаров Борис 65 1
Перцовский Александр 11 1
Толмачева Татьяна 28 1
Васина Светлана 4 1
Петров Иван 6 1
Родионов Иван 53 1
Лабис Юрий 14 1
Проживальский Олег 10 1
Наумов Виктор 112 1
Задорнов Михаил 22 1
Глазков Александр 59 1
Лившиц Дмитрий 19 1
Гудилин Олег 28 1
Ким Александр 33 1
Кузнецов Андрей 44 1
Брюквин Юрий 253 1
Баринов Александр 29 1
Малис Александр 155 1
Щеголев Игорь 678 1
Черненко Андрей 38 1
Дубровский Борис 12 1
Гусев Дмитрий 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 77944 24
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 14
Украина 5209 10
Россия - УФО - Свердловская область 993 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 780 8
Россия - УФО - Челябинская область 825 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 532 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 6
Россия - УФО - Курганская область 345 6
Россия - УФО - Тюменская область 729 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 790 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1052 3
Россия - СФО - Новосибирск 2810 3
Болгария - Республика 487 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 992 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 2
Россия - Сибирь 1225 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 761 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1872 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 774 2
Беларусь - Белоруссия 2974 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8255 2
Казахстан - Республика 3792 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2077 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1689 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1151 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 180 1
Узбекистан - Республика 1214 1
Грузия 987 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 140 1
Украина - Киев 868 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 254 1
Молдавия - Республика Молдова 620 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 286 1
Нидерланды 1750 1
Эстония - Эстонская Республика 629 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 879 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 562 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 1
Информационное общество - Государственная программа 295 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 417 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 171 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8072 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
FT - Financial Times 1051 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
УрГУ - Уральский государственный университет 12 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 51 3
Олимпийские игры - Olympic Games 432 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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