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Ростелеком
Уральский филиал
Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 6
|Гусев Сергей 25 5
|Зайцев Павел 27 3
|Провоторов Александр 146 3
|Нарукавников Александр 7 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Колпаков Антон 46 1
|Семенов Вадим 51 1
|Шаров Борис 65 1
|Перцовский Александр 11 1
|Толмачева Татьяна 28 1
|Васина Светлана 4 1
|Петров Иван 6 1
|Родионов Иван 53 1
|Лабис Юрий 14 1
|Проживальский Олег 10 1
|Наумов Виктор 112 1
|Задорнов Михаил 22 1
|Глазков Александр 59 1
|Лившиц Дмитрий 19 1
|Гудилин Олег 28 1
|Ким Александр 33 1
|Кузнецов Андрей 44 1
|Брюквин Юрий 253 1
|Баринов Александр 29 1
|Малис Александр 155 1
|Щеголев Игорь 678 1
|Черненко Андрей 38 1
|Дубровский Борис 12 1
|Гусев Дмитрий 50 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 8072 4
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 517 2
|FT - Financial Times 1051 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
|УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 25 1
|УрГУ - Уральский государственный университет 12 1
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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