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АРМО-Системы


08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей 1
22.07.2020 «АРМО-Системы» будет поставлять программные продукты FF Group для мониторинга дорожной ситуации и управления транспортными потоками 2
05.04.2017 Satel русифицировала мобильное приложение Integra Control для управления системой сигнализации 1
05.12.2016 «Армо-Системы» представили компактный 8-портовый коммутатор от Lantech 2
24.10.2016 «Армо-Системы» представили 49-дюймовый 4K-монитор Samsung для систем видеонаблюдения 1
23.08.2016 «Армо-Системы» представили 32-кратные трансфокаторы от Fujinon для Full HD-камер с увеличенным размером сенсора 1
16.11.2015 «Армо-Системы» представила бюджетные беспроводные камеры Samsung для видеонаблюдения дома или в офисе 1
13.08.2015 HID Global выпустила комплексное решение для контроля доступа по смартфонам 1
12.02.2015 «Армо-Системы» представили бесплатное ПО Hitron NC-Titanium для 64-канальной системы видеонаблюдения 1
02.02.2015 «Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения 1
17.11.2014 «АРМО-Системы» займутся поставкой в Россию оборудования и ПО для систем видеонаблюдения от Hitron Systems 1
15.04.2011 Axis выпустила новые сетевые камеры «день/ночь» с P-Iris управлением диафрагмой 2
12.04.2011 Cisco выпустила сетевые камеры видеонаблюдения с разрешением Full D1 1
17.01.2011 Компания "Армо-Системы" представила новый видео-сервер с функцией анализа видеоизображения 1
06.04.2010 «АРМО-Системы» анонсировали новую программу видеонаблюдения для гибридных и IP-систем 1
10.03.2010 «АРМО-Системы» представили новую многофункциональную конгресс-систему от Bosch 1
22.12.2009 «АРМО-Системы» создала ПАК iSvd для электронной регистрации посетителей 1
13.11.2009 Cognitive Passport интегрирован в СКУД OnGuard 1
29.09.2009 Первые IP-видеокамеры Sanyo с 4-МП матрицей и разрешением Full HD при 25 к/с 1
07.09.2009 Cisco представила новую антивандальную уличную камеру «день/ночь» 1
26.06.2009 «АРМО-Системы» выпустила ПО «Таймекс 3.0» для учета рабочего времени 2
16.04.2009 Simplex выпустила ретрансляторы для систем пожарной сигнализации небольших объектов 1
09.04.2009 «АРМО-Системы» продемонстрирует системы IP-видеонаблюдения Cisco на MIPS-2009 1
03.04.2009 С 13 по 16 апреля в Москве пройдет выставка MIPS 2009 1
25.03.2009 Simplex выпустила комбинированные пожарные датчики TrueAlarm 1
12.02.2009 Smartec представила 16-канальный видеорегистратор с поддержкой MPEG-4 1
16.01.2009 Smartec выпустил новый 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880 1
26.12.2008 Новые тепловизионные камеры Pelco «видят» на расстоянии 830 метров 1
19.12.2008 Smartec представила малогабаритный вариообъектив STL-5055DC 1
28.11.2008 Spectra Mini IP: самая маленькая купольная камера от Pelco 1
18.11.2008 Mitsubishi выпустила 8-канальный видеорегистратор реального времени 1
13.11.2008 Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А 1
12.11.2008 Pelco представила новые гибридные видеорегистраторы DVR 5100 1
06.11.2008 Bosch Security Systems представила аналоговую инфракрасную камеру видеонаблюдения 1
27.10.2008 Smartec выпустила новые 16-канальные цифровые видеорегистраторы 1
21.10.2008 Ikegami представила новую камеру видеонаблюдения «день/ночь» 1
27.08.2008 ПО Intelligent Video от Lenel: эффективная обработка видеоданных 1
28.07.2008 Axis выпустила малогабаритные IP-видеокамеры 1
22.07.2008 Fargo выпустила новые принтеры для карт доступа 1
28.04.2008 MIPS 2008: мир под прицелом CCTV 2

Публикаций - 47, упоминаний - 52

АРМО-Системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 133 3
Samsung Electronics 5730 2
Hanwha Techwin 5 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
HID Global 70 1
RecFaces - РекФэйсис 9 1
Lantech Communications Global 4 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 2
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 49 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
PBP - Picture-by-Picture - Две картинки рядом 14 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Безопасный город 347 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
PoE - Power over Ethernet 278 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
RecFaces Id-Guard 6 1
HID Mobile Access 7 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Cisco CIVS-IPC - серия IP-камер 1 1
Cognitive Passport 28 1
Морозова Тамара 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Украина 3398 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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