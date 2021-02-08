Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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АРМО-Системы
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Публикаций - 47, упоминаний - 52
АРМО-Системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 133 3
|Samsung Electronics 5730 2
|Hanwha Techwin 5 2
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
|HID Global 70 1
|RecFaces - РекФэйсис 9 1
|Lantech Communications Global 4 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
|DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru