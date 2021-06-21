Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PickPoint
Сеть постаматов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 58
PickPoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
|Бурмистрова Мария 3 3
|Гуцериев Михаил 107 3
|Романова Надежда 10 3
|Славинский Михаил 8 3
|Дементьева Ирина 9 2
|Губанов Андрей 17 2
|Галустян Михаил 2 2
|Марасанов Максим 2 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Косилов Вячеслав 1 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Гуцериев Саид 10 1
|Печерский Григорий 1 1
|Пополитов Юрий 1 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Борзилов Давид 36 1
|Рассказов Алексей 3 1
|Антропов Алексей 7 1
|Варламов Кирилл 33 1
|Сморгонский Анатолий 37 1
|Скатин Алексей 33 1
|Иванов Александр 71 1
|Малышев Сергей 46 1
|Подгузов Николай 27 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772140, в очереди разбора - 675822.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772140, в очереди разбора - 675822.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru