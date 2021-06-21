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PickPoint
Сеть постаматов


21.06.2021 Без бумаг в ближайший пункт выдачи заказов: вернуть товар в «Яндекс.маркет» стало проще 1
23.04.2021 Tele2 начала доставлять SIM-карты в постаматы PickPoint 3
15.04.2021 МТС начала выдавать интернет-заказы PickPoint в своих магазинах 3
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
05.11.2020 «Связной» доставит онлайн-заказы еще в 6 тысяч постаматов 2
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
29.05.2020 «Связной» доставит онлайн-заказы в постаматы 2
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей 1
06.04.2020 Gett доставит на дом заказы из постаматов Pickpoint 3
26.12.2019 QIWI продала свою сеть постаматов компании PickPoint 4
31.07.2019 Сбербанк купил службу доставки 1
18.02.2019 «Ситилинк» нарастил выручку на треть благодаря модернизации ИТ и Галустяну 1
18.02.2019 Оборот «Ситилинк» в 2018 году составил 77 млрд рублей 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины m_mobile в новых районных центрах ADG group 1
12.09.2018 «Почта России» и ВТБ создали национального логистического гиганта для электронной торговли 1
09.08.2018 МТС запускает сервис печати фотографий из облачного приложения 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
08.04.2016 PickPoint займется интеграцией российских продавцов на AliExpress 2
29.01.2016 Бренд Wileyfox запустил фирменный онлайн-магазин в России 1
11.12.2015 В розничной сети «Ростелекома» открыто 200 пунктов выдачи заказов PickPoint 3
20.11.2015 Kokoc Mobile разработал мобильный конструктор косметики для Mixit 1
16.09.2015 Китай стал ближе: AliExpress нашел в России нового оператора доставки 1
01.09.2015 Qiwi, SPSR Express и DHgate.com договорились о сотрудничестве 1
28.05.2015 Утверждена стратегия развития розничной сети «Ростелекома» до 2019 г. 1
07.08.2014 Контрольная закупка: тестируем интернет-магазин N-Store 2
15.07.2014 CNews5 — ваш пароль на скидку 1
29.01.2014 «Яндекс» покупает за $1 млн ПО для доставки товаров из интернет-магазинов 1
03.02.2011 PickPoint и E-Style Software House автоматизировали выдачу онлайн-покупок 2
10.12.2010 В Москве открылся первый постамат сети PickPoint 5
25.11.2010 29 ноября в Москве откроется первый постамат сети PickPoint для оплаты и доставки заказов 5

Публикаций - 34, упоминаний - 58

PickPoint упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
Ситилинк - Citilink 190 3
VK - Mail.ru Group 2492 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
ADG Group 5 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 2
Merlion - Мерлион 275 1
E-Style Software House 4 1
Белый Ветер Цифровой 120 1
Wileyfox 10 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
RetailCRM 21 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Samsung Electronics 5759 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
Realme 79 1
Telegram Group 702 1
OPPO Electronics 222 1
Vivo 125 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Alibaba Group 298 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 5
Почта России ПАО 1580 3
Pony Express 55 3
Связной ГК 887 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
Ситимобил - Служба такси 113 2
О2О Delivery club 153 2
Boxberry - российская служба доставки 20 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 34 2
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Pandao 21 1
Gett Delivery 4 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Decathlon - Декатлон 22 1
PPF Group N.V. 6 1
Интеко 12 1
EMMA Capital 6 1
Европлан 18 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 8 1
Shiptor - Экспресс Парсел Сервис 5 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
НЛТ - Национальные логистические технологии 1 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Gett 60 1
А101 Группа Компаний 30 1
Qiwi 783 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
eBay Inc 536 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
AliExpress 275 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
ВкусВилл 48 1
X5 Group 601 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 2
Kubernetes 307 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 365 1
МФУ - Многофункциональное устройство 600 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 510 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 3
Apple iOS 5742 2
Apple Pay 385 2
Google Android 10752 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
Visa Electron 49 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
Google AMP - Google Accelerated Mobile Pages 1 1
Alibaba Tmail 6 1
М.Видео m_mobile 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 1
Apple Face ID 118 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Яндекс.Маркет 439 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Бурмистрова Мария 3 3
Гуцериев Михаил 107 3
Романова Надежда 10 3
Славинский Михаил 8 3
Дементьева Ирина 9 2
Губанов Андрей 17 2
Галустян Михаил 2 2
Марасанов Максим 2 1
Ткачук Лариса 44 1
Косилов Вячеслав 1 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Гуцериев Саид 10 1
Печерский Григорий 1 1
Пополитов Юрий 1 1
Сатановская Ольга 4 1
Борзилов Давид 36 1
Рассказов Алексей 3 1
Антропов Алексей 7 1
Варламов Кирилл 33 1
Сморгонский Анатолий 37 1
Скатин Алексей 33 1
Иванов Александр 71 1
Малышев Сергей 46 1
Подгузов Николай 27 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 3
Восточная Европа 1701 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 3
Россия - СФО - Новосибирск 1992 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 3
Россия - Лыткарино 30 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 65 2
Россия - Московская область - Королёв 86 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 461 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 520 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 2
Россия - Фрязино 39 2
Москва - Садовое кольцо 57 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 598 2
Южная Корея - Республика 1473 2
Россия - ПФО - Казань 1529 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 1
Казахстан - Республика 2665 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Болгария - София 18 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Чехия - Прага 70 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - Владивосток 869 1
Россия - Пермь 750 1
Россия - Хабаровск 626 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 56 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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