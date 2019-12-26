QIWI продала свою сеть постаматов компании PickPoint

QIWI и PickPoint договорились о сделке в отношении сети QIWI Box.

Компания QIWI в партнерстве с компанией PickPoint в течение 3 лет создала одну из крупнейших сетей компактных постаматов шаговой доступности в России. Сеть постаматов QIWI Box (2300 шт) так же, как и сеть терминалов QIWI, работает по агентской модели: QIWI предоставляет технологическую платформу и оборудование, агенты QIWI обеспечивают размещение и техническое обслуживание постаматов. Теперь QIWI полностью передаёт сеть QIWI Box компании PickPoint, оставляя за собой управление платформой взаимодействия с терминалами.

«Мы рады достигнутым договоренностям с нашим многолетним партнером PickPoint. Рынок постаматов сейчас показывает динамичный рост, и для нас было важно вовремя передать актив в руки партнера с глубокой экспертизой в логистических сервисах. Мы, в свою очередь, сосредоточимся на том, что умеем делать лучше всего, а именно — на платформенных решениях», — отметил Алексей Рассказов, директор по стратегии ГК QIWI.

При переходе постаматов под управление PickPoint условия их использования пользователями и коммерческие отношения с агентами останутся прежними. Выдача заказов и оплата наличными денежными средствами продолжат осуществляться через интерфейс терминалов QIWI. Кроме того, QIWI продолжит управлять технологической платформой. В то же время прямое управление адресной программой позволит PickPoint увеличить объем трафика онлайн-заказов на постамат.

«PickPoint уже 3 года доставляет заказы через компактные постаматы. Вместе с QIWI мы участвовали в создании этой сети, совместно разрабатывали политику выбора населенных пунктов и мест локации компактных постаматов, дорабатывали программное обеспечение. Фактически, строили ее «под себя». Поэтому нам будет просто продвигать эту сеть нашим получателям», — сказала CEO PickPoint Надежда Романова.