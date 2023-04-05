Россияне остаются без постаматов. Закрывается гигантская сеть PickPoint

Компания PickPoint уходит из России из-за больших финансовых трудностей на фоне санкций. Против нее зарегистрированы иски почти на 1 млрд руб., а число клиентов стремительно сокращается. Компания пообещала доставить все отправленные посылки, а невостребованные она гарантированно вернет отправителям.

Россиян оставили без PickPoint

Крупный логистический оператор PickPoint прекратил работу на территории России, пишет «Коммерсант». Компания была известна своей широкой сетью из тысяч постаматов, позволявшей забрать посылку моментально, без очередей на пунктах выдачи.

По информации издания, причиной сворачивания бизнеса стали финансовые трудности, которые стали очередным следствием западных антироссийских санкций. PickPoint принадлежит кипрской компании PickPoint Delivery System Ltd., в России зарегистрировано ее представительство ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи». Компания основана в июле 2010 г. в Москве с уставным капиталом 101,8 млн руб., полностью принадлежит кипрскому предприятию (данные ЕГРЮЛ). Генеральный директор – Надежда Романова, основной род занятий – «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (код ОКВЭД 62.09).

Фото: PickPoint Воспользоваться привычными оранжевыми постаматами россияне больше не смогут

Надежда Романова сообщила изданию, что проблемы у PickPoint в России начались после массового бегства из страны зарубежных ритейлеров, которые были ее основными клиентами. Это привело к снижению оборотов российской «дочки» PickPoint, а невозможность получения финансирования со стороны иностранных инвесторов, что тоже является следствием санкций, дополнительно усугубило ситуацию.

Уйти достойно

На апрель 2023 г. российская сеть PickPoint была очень развитой – она насчитывала около 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в крупных и городах и небольших селах. Суммарно сервис PickPoint был представлен почти в 660 населенных пунктах России.

Компания обязалась доставить все ранее переданные ей отправления, но новые грузы она больше не принимает. Судьба недоставленных или невостребованных грузов тоже известна – компания вернет их отправителям в период с 6 по 30 апреля 2023 г.

В число клиентов PickPoint входила и компания «Авито», развивающая одноименный сервис объявлений. Пользователи «Авито» могли заказать доставку нужного им товара через сервис «Авито доставка» и в качестве пункта выдачи выбрать любой постамат PickPoint. Пока неизвестно, предложит ли «Авито» своим клиентам альтернативу постаматам PickPoint. «Нам очень жаль, что PickPoint прекращает свою деятельность, – сообщил CNews Сергей Пустальник, директор по логистике «Авито». – PickPoint был одним из наших логистических партнеров – доставка товаров в постаматы очень популярна среди клиентов платформы. Мы скоро объявим о новом партнере на рынке постаматов».

Кто заменит PickPoint в популярных сервисах доставки, неизвестно

Также ранее в списке российских клиентов PickPoint числился китайский интернет-магазин AliExpress. Сотрудничество сервисов позволяло россиянам заказывать товары из Китая и получать их в постаматах без необходимости посещать отделения «Почты России».

Убытки на сотни миллионов

2021 г. российское представительство PickPoint завершило с выручкой в размере 3,5 млрд руб. – она выросла на 2% год к году. Тем не менее, чистой прибыли компания не получила – вместо нее образовался чистый убыток на 253,6 млн руб. Информация за 2022 г. на момент выхода материала отсутствовала.

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Ковидный 2020 г. был более удачным для российского офиса PickPoint – выручка 3,45 млрд руб. и чистая прибыль 29,7 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 2,61 млрд руб. и 30,27 млн руб. соответственно.

Все недовольны

В конце 2022 г. «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» столкнулась с массовым недовольством и контрагентов, которое в начале 2023 г. вылилось в многочисленные судебные иски. С 1 января по 5 апреля 2023 г. против компании были поданы заявления на общую сумму свыше 433 млн руб. А если учесть все рассматриваемые в суде дела против PickPoint в России, то сумма приближается к 730 млн руб., пишет «Коммерсант».

Российские пользователи, желавшие отправить посылку через PickPoint, тоже нашли повод для недовольства компанией. В феврале 2023 г. на ее сайте вышла из строя функция приема заявок на отправление посылок – эта опция была недоступна в большинстве населенных пунктов России. В дополнение к этому пользователи столкнулись с увеличением сроков доставки и массовым отключением постаматов по всей России.

В середине февраля 2023 г. PickPoint заявила о полном восстановлении работоспособности своей сети постаматов. Но, по информации издания, в интернете по-прежнему появляются жалобы на проблемы с получением посылок, отправленных этим сервисом.

Альтернатива есть всегда

Уход PickPoint с российского рынка сделает выбор логистических сервисов менее широким, что, в теории, позволит оставшимся игрокам заняться «индексацией» тарифов. Однако у россиян по-прежнему сохраняется возможность покупки товаров на крупных отечественных торговых площадках, развивающих свою сеть логистики, к которой относятся брендированные пункты выдачи. В этом направлении работают Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет». На вопросы CNews о прекращении работы PickPoint в России представители этих сервисов на момент публикации материала ответить не смогли.