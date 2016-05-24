Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Hutchison Whampoa Limited (HWL)
Публикаций - 124, упоминаний - 136
Hutchison Whampoa Limited (HWL) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gartner 3040 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
|ABI Research 223 1
|ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 78 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru