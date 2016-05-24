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Hutchison Whampoa Limited (HWL)



24.05.2016 МТТ заключил контракт по транзиту трафика с Hutchison Asia Telecom 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
06.08.2015 Vimpelcom заявил о слиянии с гонконгским оператором в Италии 2
17.07.2015 Apple и Samsung договариваются о совместном «убийстве» традиционных SIM-карт 1
13.05.2015 Vimpelcom готовит слияние с гонконгским миллиардером 2
04.10.2011 “Билайн” закупил итальянских 4G-частот на $1,5 млрд 1
23.09.2011 Варяги помогут «Билайну» завоевать Италию 1
06.06.2008 Стив Баллмер - главный миллиардер-трудоголик 1
02.06.2008 iPhone шагает по планете 1
29.10.2007 Первый мобильник от Skype. ФОТО 1
14.05.2007 Инвесторы вкладывают в P2P: $45 млн для Joost 1
22.03.2007 Чистая прибыль Hutchison Whampoa в 2006 г. выросла на 40% 1
15.03.2007 CeBIT: Vodafone демонстрирует возможности мобильной интернет-телефонии 1
26.01.2007 Русские начали второй поход к Индийскому океану 1
12.01.2007 Skype: время для мобильной версии ещё не пришло 1
22.12.2006 Vodafone положил глаз на Индию 1
22.11.2006 Европейский рынок телекоммуникаций обладает потнциалом для консолидации 1
17.11.2006 Hutchison Whampoa запустит сервисы фиксированных сетей на мобильниках 1
16.11.2006 Кабельное ТВ можно будет смотреть на мобильниках 1
24.05.2006 Hutchison Telecom инвестирует во Вьетнам $655 млн. 1
23.03.2006 Билл Гейтс поможет глобализирующимся британцам 1
22.03.2006 Hutchison предоставит 3G-абонентам доступ к MSN 1
17.03.2006 3GSM: Начало конца сотовой связи 1
01.03.2006 Билл Гейтс поможет глобализованным британцам 1
14.12.2005 МТС не смогла тягаться с Vodafone 1
06.12.2005 Ericsson заключил контракт по обслуживанию британского оператора мобильной связи 3 UK 1
15.09.2005 "Альфа" и "Система" поделят Турцию на двоих 1
18.07.2005 Квартальная прибыль LG сократилась до $145,6 млн. 1
04.02.2005 "Система" омоет сапоги в Индийском океане 1
26.01.2005 Власти США возражают против продажи части IBM Китаю 1
28.12.2004 Итальянская Enel вложит в 3G-связь $1 млрд. 1
27.12.2004 3G-бизнес выходит на биржу 1
07.10.2004 Hutchison Whampoa опять снизила капитализацию HTIL 2
22.06.2004 LG поставил собственный рекорд продажи мобильников 1
31.05.2004 DoCoMo отказался от британского 3G в пользу i-mode 1
26.05.2004 Расцвет UMTS в Европе увеличит продажи 3G-телефонов в 4 раза 1
29.04.2004 Hutchison получил средства на 3G-сеть в Швеции и Дании 1
31.03.2004 Hutchison проводит реструктуризацию своих телеком-активов 1
19.03.2004 Чистая прибыль Hutchison Whampoa за 2003 г. составила $1,85 млрд. 2
30.12.2003 TeliaSonera и Tele2 получили еще одну шведскую 3G-лицензию 1

Публикаций - 124, упоминаний - 136

Hutchison Whampoa Limited (HWL) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Hutchison Holdings 103 36
Vodafone Group 1168 31
NTT DoCoMo 974 19
Orange S.A. 853 12
Telefonica - Telefónica España 450 12
NEC 1424 11
Orange France Télécom 606 11
Lenovo Motorola 3076 10
Ericsson 2149 9
KPN 226 9
Microsoft Corporation 19456 8
Telia Company 765 8
BT Group - British Telecommunications 512 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7511 7
Deutsche Telekom 789 7
Nokia Corporation 4944 6
Samsung Electronics 8339 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6110 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8314 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 627 5
Yahoo! 3338 5
Telenor 674 5
Sonera 298 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 4
LG Electronics 2874 4
Telecom Italia 225 4
Sony Ericsson 975 4
АФК Система ПАО 1580 3
Siemens AG - Сименс Россия 2049 3
AT&T Inc 1326 3
Deutsche Telekom - T-Mobile 540 3
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 3
Nortel Networks 1100 3
Cisco Systems 4223 2
Apple Inc - Эппл Рус 9409 2
Intel Corporation 9627 2
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 44 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2148 2
Turkcell 309 2
eBay Inc 1460 5
Walmart - Wal-Mart Stores 301 2
Boeing 437 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 475 2
BP - British Petroleum 88 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4624 1
Белый Ветер 195 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 1
Lockheed Martin 198 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 220 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Index Ventures 45 1
GM - General Motors 372 1
Merrill Lynch 409 1
Sequoia Capital 96 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 1
Виктория - Сеть супермаркетов 64 1
The Walt Disney Company 435 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 382 1
Альфа-Групп 579 1
ПСБ - Промсвязьбанк 627 1
ГПБ - Газпромбанк 767 1
Почта России ПАО 1740 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7090 3
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 466 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 722 1
Правительство РФ 2461 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1249 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 822 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 50 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 343 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 62 1
Президент США - The White House - Белый дом 85 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
3G - Стандарт мобильной связи 4783 30
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1112 18
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 559 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9209 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9705 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1717 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1850 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2906 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3848 2
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 43 1
Chipset - Чипсет - набор микросхем 11 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 921 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 42 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 148 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 31 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 90 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 131 1
Website - Вебсайт 241 1
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 61 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 646 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2829 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 49 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 453 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1137 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2439 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11475 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2306 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8276 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2656 1
Microsoft Skype 1747 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 560 4
Microsoft Windows Live Hotmail 221 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 70 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 170 1
Apple SIM 8 1
Nvidia Optimus 111 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 40 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1908 1
Microsoft Windows Media Player 421 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1359 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 190 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 1
Java - Язык программирования 2160 1
Nvidia GeForce GTX 2837 1
Apple iPad 3268 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 750 3
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 106 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 508 2
Whitman Meg - Уитман Мэг 124 2
Морошкин Александр 111 1
Путин Владимир 2156 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 64 1
Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 4 1
Yang Jerry - Янг Джерри 81 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Bush George - Буш Джордж 134 1
Прохорова Елена 11 1
Умаров Михаил 50 1
Ажигиров Андрей 23 1
Николаев Александр 17 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 267 1
Италия - Итальянская Республика 2394 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7915 31
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1129 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10345 19
Швеция - Королевство 1503 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27597 18
Австралия - Австралийский Союз 1990 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9253 14
Россия - Российская федерация - РФ 75826 12
Германия - Федеративная Республика 6621 12
Европа 6360 11
Индия - Республика 3399 10
Дания - Королевство 761 9
Австрия - Австрийская Республика 870 9
Азия - Азиатский регион 2808 7
Япония 6551 7
Израиль 1250 7
Сингапур - Республика 1377 6
Таиланд - Королевство 581 6
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 680 5
Нидерланды 1676 5
Ирландия - Республика 720 4
Бельгия - Королевство 726 3
Франция - Французская Республика 3986 3
Великобритания - Лондон 1573 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11565 3
Турция - Турецкая республика 1298 3
Индонезия - Республика 591 3
Испания - Королевство 2185 3
Новая Зеландия 470 3
Казахстан - Республика 3718 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24903 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 581 2
Южная Корея - Республика 2808 2
США - Нью-Йорк 2236 2
Греция - Греческая Республика 533 2
Европа Северная - Скандинавия 408 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 55 2
Бельгия - Брюссель 154 2
Австралия - Сидней 153 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1458 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 357 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Thomson Reuters - Рейтер 5120 15
FT - Financial Times 968 10
Telecom.paper 150 6
Total Telecom 185 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7840 3
Cellular News 218 3
GlobeNewswire - Global Wireless News 119 3
Telecom Today - Today in Telecom 137 3
Silicon 196 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 262 2
The Wall Street Journal 1020 2
AppleInsider 376 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 38 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 150 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 1
Comedy Central - телеканал 21 1
Viacom - Video & Audio Communications 105 1
Vnunet 195 1
NYT - The New York Times 888 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 322 1
Bloomberg 922 1
InterNetNews - InternetNews.com 127 1
Forbes - Форбс 535 1
Gartner 3040 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
ABI Research 223 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 78 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 149 1
CeBIT 365 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1068278, в очереди разбора - 969016.
Создано именных указателей - 48070.
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