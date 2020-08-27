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Google Android-уязвимости
Вредоносное ПО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 45
Google Android-уязвимости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
|Четвернин Алексей 651 10
|Гадарь Дмитрий 11 9
|Ковалев Денис 10 9
|Громов Александр 12 9
|Лютиков Виталий 17 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лебедь Сергей 12 9
|Устюжанин Дмитрий 43 9
|Данилов Сергей 13 9
|Бокова Людмила 80 9
|Соколов Олег 51 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Козлов Александр 54 9
|Демидов Сергей 50 9
|Палей Лев 31 9
|Горбатько Александр 90 9
|Дюбанов Анатолий 86 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Соколов Алексей 122 9
|Кузнецов Станислав 64 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Сычев Артем 48 9
|Свириденко Алексей 18 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Юфаркин Александр 10 8
|Скородумов Анатолий 63 7
|Окулесский Василий 22 7
|Петрова Елена 18 6
|Дягилев Василий 83 3
|Глебов Олег 7 1
|Коренков Сергей 10 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Хренов Сергей 25 1
|Лупанин Сергей 8 1
|Калинин Александр 95 1
|Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 1
|Борисов Сергей 17 1
|Борисов Илья 26 1
|Кандыбович Дмитрий 8 1
|Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 2
|РАЭК Экономика Рунета 8 1
|РАЭК Мобильная Экономика 1 1
|РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771775, в очереди разбора - 675457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771775, в очереди разбора - 675457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru