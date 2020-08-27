Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Google Android-уязвимости
Вредоносное ПО


27.08.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила новый Android-имплант от APT-группы Transparent Tribe 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 3
28.08.2019 Group-IB: уголовное дело участника крупной хакерской группы TipTop завершено приговором 1
13.12.2018 РАЭК представила исследование «Рунет 2018: итоги года» 1
09.10.2018 Group-IB представила отчет о киберпреступности и призвала рынок перейти в атаку 1
11.09.2018 Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам 1
08.08.2018 Eset: Россия в тройке лидеров по числу Android-угроз 3
24.05.2018 В России арестован хакер, ежедневно воровавший по полмиллиона 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.12.2017 «Лаборатория Касперского» нашла невероятно многофункционального Android-троянца 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
30.11.2017 Group-IB фиксирует рост распространения фальшивых мобильных приложений банков 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
17.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
09.08.2017 Эксперты ESET нашли банковский троян в магазине приложений для Android 1
12.01.2017 В 2017 году интернет вещей окажется «под прицелом» вымогателей 1
26.07.2016 С января 2016 г. количество видов вредоносного ПО выросло на 61% 1
23.06.2016 В мае 2016 г. число активных видов вредоносного ПО во всем мире выросло на 15% 1
27.04.2016 Check Point отметила рост активности мобильного вредоносного ПО в марте 2016 г. 1
29.04.2015 «Мегафон» начал сообщать своим абонентам о заражении смартфонов троянами 1
21.04.2015 Новый Android-троян способен получить root-доступ для выполнения вредоносных действий 1
13.04.2015 Арестованы хакеры, похитившие миллионы с карт «Сбербанка» 1
02.10.2014 «Доктор Веб» подготовил обзор мобильных угроз за сентябрь 2014 г. 4
11.09.2014 Новый троян-вымогатель устанавливает пароль на Android-устройства 1
05.05.2014 В апреле Dr.Web обнаружил на Android-устройствах 7 млн вредоносных и нежелательных приложений 1
17.10.2013 Новый троян использует уязвимость Android для кражи конфиденциальных данных 1
16.08.2012 Эксперты сообщили о беспрецедентном росте числа Android-троянов 1
08.08.2012 Второй квартал 2012: «нашествие» Android-троянов и появление нового образца кибероружия Flame 3
31.12.2010 Новый троян строит ботнет из Android-смартфонов 1

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Google Android-уязвимости упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 3
ESET 991 3
Check Point Software Technologies 449 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 2
TipTop - хакерская группировка 2 1
ТА505 - хакерская группировка 4 1
Google LLC 7210 1
SilentCards - Хакерская группировка 3 1
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 1
Программный продукт ГК 92 1
Adobe Systems 823 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Dr.Web - Доктор Веб 982 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 1
Lurk - Хакерская группировка 12 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 1
FIN7 - Хакерская группировка 6 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 12
Эстет 9 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
Газпром нефть 382 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Мегаполис ТК 91 9
Открытие ФК 539 8
Интерпрогрессбанк 20 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Нэклис-Банк 15 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 7
Экономикс-Банк 7 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
Альфа-Банк 1128 1
Qiwi 783 1
Visa International 1347 1
Avito - Авито 171 1
Pandao 21 1
Aviasales - Jetradar 47 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 9
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 1
МВД РФ Управление К 38 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 8
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 224 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 437 1
Умные платформы 500 1
C&C - Command and Control server 61 1
Фишинг - Phishing 98 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
FastCash - метод хищения 3 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 347 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Google Android 10752 21
Apple iOS 5742 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 2
Microsoft Windows 866 2
Microsoft Windows 10 6707 2
Check Point ThreatCloud 53 2
Kaspersky Internet Security 290 2
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 1
AhMyth Android Remote Access Tool (RAT) 1 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
Sony Xperia 113 1
Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 1 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Adobe Flash 359 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 23 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 684 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Booking.com 75 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Google Android Accessibility Service 10 1
Rakuten Viber 429 1
Google YouTube - Видеохостинг 1750 1
Google Android Package Kit - APK 43 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 10 1
ESET NOD32 Mobile Security 36 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 335 1
Coinhive - Сервис криптовалютного майнинга 21 1
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 22 1
Google Android TV 173 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Четвернин Алексей 651 10
Гадарь Дмитрий 11 9
Ковалев Денис 10 9
Громов Александр 12 9
Лютиков Виталий 17 9
Хлысталова Юлия 9 9
Лебедь Сергей 12 9
Устюжанин Дмитрий 43 9
Данилов Сергей 13 9
Бокова Людмила 80 9
Соколов Олег 51 9
Приезжева Антонина 18 9
Козлов Александр 54 9
Демидов Сергей 50 9
Палей Лев 31 9
Горбатько Александр 90 9
Дюбанов Анатолий 86 9
Остапенко Григорий 26 9
Соколов Алексей 122 9
Кузнецов Станислав 64 9
Контемиров Юрий 27 9
Сычев Артем 48 9
Свириденко Алексей 18 8
Кулинич Владимир 8 8
Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
Юфаркин Александр 10 8
Скородумов Анатолий 63 7
Окулесский Василий 22 7
Петрова Елена 18 6
Дягилев Василий 83 3
Глебов Олег 7 1
Коренков Сергей 10 1
Миркасымов Рустам 7 1
Хренов Сергей 25 1
Лупанин Сергей 8 1
Калинин Александр 95 1
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 1
Борисов Сергей 17 1
Борисов Илья 26 1
Кандыбович Дмитрий 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 14
Россия - Челябинская область 665 10
Россия - Республика Мордовия 392 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Украина 3431 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Индия - Республика 2188 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Азия - Азиатский регион 1534 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 185 2
Иран - Исламская Республика Иран 377 2
Мальта - Республика 69 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1145 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - Калининградская область 547 1
Россия - Челябинск 782 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 505 1
Россия - Мурманская область 300 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Казахстан - Республика 2665 1
Кения - Республика 63 1
Россия - Архангельск 217 1
Япония 2832 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - Йошкар-Ола 109 1
Россия - Ростовская область 870 1
Малави 15 1
Ангола 21 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Южная Корея - Республика 1473 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Китай - Тайвань 600 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Латинская Америка 729 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Спам - Spam 102 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 10
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 2
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771775, в очереди разбора - 675457.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще