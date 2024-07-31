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AMT Group InfoDiode АПК


InfoDiode – отечественная система однонаправленной передачи данных, обеспечивающая изоляцию критичных информационных систем, с сохранением при этом нужного уровня их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.


31.07.2024 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях

шили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity — программного комплекса для о
22.07.2024 «АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт»

Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за взаимодействие с шлюзом InfoDiode по протоколам UDP при передаче данных из внешнего незащищенног
17.06.2024 R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий

-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и комплекса InfoDiode в рамках единой системы для защиты объектов КИИ и АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Компания R-Vision и «АМТ-Груп» протестировали программное обеспечение R-Vision
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode

ют о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для построения систем а
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников

оскорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный н
13.05.2024 «АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G

«АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительн
20.03.2024 Deception от HoneyCorn и InfoDiode обеспечат безопасную передачу данных об инцидентах в SOC

оцесса тестирования на совместимость своих продуктов в рамках построения архитектуры системы передачи данных об инцидентах безопасности из закрытых сегментов сетей с ловушек на сервер HoneyCorn через InfoDiode. Апробированная архитектура позволит промышленным и финансовым предприятиям строить в закрытых сегментах системы защиты от таргетированных атак, не влияющие на отказоустойчивость и ра
12.02.2024 «АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart

получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 2023 г. Полученный сер
06.02.2024 «Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode»

е о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверждает возможность эффективного использования продуктов в рамках

22.11.2023 «АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии

создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание

31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП

Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, систем телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов и диспетч
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

МТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную систе
25.07.2023 Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ

ы» и компания «АМТ-груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ. АСОКУ – платформа для разработки систем диспетчериз
22.03.2023 InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center

Специалисты «АМТ-груп» и компании Naumen провели тестирование на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позволит защитить внутренний сегмент сети организаци
18.10.2022 ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий

и ERG («Евразийская группа») объявили о завершении проекта по внедрению нового продукта линейки AMT InfoDiode – АПК InfoDiode Smart. Проект стал первым применением InfoDiode для з
15.08.2022 АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП

МТ-ГРУП объявляет о завершении процедуры сертификации во ФСТЭК всей линейки аппаратных решений (АК) InfoDiode в качестве средства технической защиты информации и средства обеспечения безопаснос
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную универсальную платформу для разработки систем автоматизации и диспетчеризации и позволяющего принимат
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode

объявляет о выводе на рынок нового устройства класса диод для обеспечения комплексной защиты КИИ – «InfoDiode SMART». Название устройства отражает принципиально новый подход к организации защит
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации

ской безопасности» объявили о завершении тестирования совместного применения аппаратных моделей (АК InfoDiode rack module) и аппаратно-программных комплексов (АПК InfoDiode) InfoDiode
01.03.2021 «АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей

спешном завершении тестирования совместного применения системы однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом System 1 Ev
28.12.2020 «АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов

бъявили об успешном завершении всестороннего тестирования совместного применения аппаратных моделей InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом Kaspersky I
08.07.2020 «АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode

«АМТ-груп» объявила о расширении продуктовой линейки устройств однонаправленной передачи данных АМТ Infodiode. К заказу теперь доступен аппаратный комплекс в новом форм-факторе – АК АМТ Info
22.03.2018 InfoWatch и «АМТ-Груп» представили совместное решение для безопасного мониторинга критичной сетевой инфраструктуры

о использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов

24.01.2017 «АМТ-Груп» внедрила InfoDiode на государственном Рязанском приборном заводе

нии, ключевым элементом системы защиты периметра стала система однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode. Основной целью выполняемых работ было повышение уровня защищенности информационных
07.11.2016 Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора

и средами. Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на базе продуктов Solar Dozor и АМТ InfoDiode.Разработка ориентирована на государственный сектор, в том числе, силовые структуры,
26.04.2016 Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП

озданного на базе систем Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и AMT InfoDiode. Решение обеспечивает возможность защиты сегмента АСУ ТП без влияния на его функцио
23.09.2015 Система однонаправленной передачи данных InfoDiode от «АМТ-Груп» сертифицирована ФСТЭК России

Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении работы по сертификации аппаратно-программного комплекса InfoDiode во ФСТЭК России. Как сообщили CNews в «АМТ-Груп», получен сертификат на соответствие требованиям технических условий и руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к
06.02.2015 InfoDiode – новое слово в системах защиты данных

«АМТ-Груп» представила рынку новое решение собственной разработки, аппаратно-программный комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode. Создатели говорят об универсальности InfoDiode: решение предназначено для обеспечения безопасности данных в государственных организациях, в том числе силовых структурах, промы
03.02.2015 «АМТ-Груп» выпустила новое решение для защиты данных в локально-вычислительных сетях

Компания «АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок нового решения собственной разработки — аппаратно-программного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode. Решение предназначено для обеспечения защиты данных в локально-вычислительных сетях посредством изоляции критичных сегментов сети с сохранением возможности межсетевого взаимодействия

Публикаций - 58, упоминаний - 138

AMT Group и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 351 52
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 6
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 21 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Huawei 3935 3
Eltex - Предприятие Элтекс 152 3
Unisys - Unify Square 115 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 3
Microsoft Corporation 24630 3
Skybox Security 29 3
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 3
AlgoSec 8 3
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 2
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Netris - Нетрис 53 1
Tibco Software 81 1
Google LLC 11780 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 1
SolidSoft - СолидСофт 20 1
Dell EMC 5028 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
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Красный октябрь 30 1
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РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Резонанс НПП 370 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 7
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Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51039 29
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18470 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48016 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14326 16
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6056 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6946 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29038 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1209 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5417 9
Энергетика - Energy - Energetically 5087 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3144 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3557 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4144 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6970 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5752 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13499 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9798 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8639 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9941 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2582 2
Аудит - аудиторский услуги 2662 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2472 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
Bloomberg 1289 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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