«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях шили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity — программного комплекса для о

«АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт» Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за взаимодействие с шлюзом InfoDiode по протоколам UDP при передаче данных из внешнего незащищенног

R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий -Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и комплекса InfoDiode в рамках единой системы для защиты объектов КИИ и АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Компания R-Vision и «АМТ-Груп» протестировали программное обеспечение R-Vision

«Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode ют о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для построения систем а

НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников оскорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный н

«АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G «АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительн

Deception от HoneyCorn и InfoDiode обеспечат безопасную передачу данных об инцидентах в SOC оцесса тестирования на совместимость своих продуктов в рамках построения архитектуры системы передачи данных об инцидентах безопасности из закрытых сегментов сетей с ловушек на сервер HoneyCorn через InfoDiode. Апробированная архитектура позволит промышленным и финансовым предприятиям строить в закрытых сегментах системы защиты от таргетированных атак, не влияющие на отказоустойчивость и ра

«АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 2023 г. Полученный сер

«Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode» е о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверждает возможность эффективного использования продуктов в рамках

«АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание

НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, систем телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов и диспетч

«СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП МТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную систе

Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ ы» и компания «АМТ-груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ. АСОКУ – платформа для разработки систем диспетчериз

InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center Специалисты «АМТ-груп» и компании Naumen провели тестирование на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позволит защитить внутренний сегмент сети организаци

ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий и ERG («Евразийская группа») объявили о завершении проекта по внедрению нового продукта линейки AMT InfoDiode – АПК InfoDiode Smart. Проект стал первым применением InfoDiode для з

АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП МТ-ГРУП объявляет о завершении процедуры сертификации во ФСТЭК всей линейки аппаратных решений (АК) InfoDiode в качестве средства технической защиты информации и средства обеспечения безопаснос

«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную универсальную платформу для разработки систем автоматизации и диспетчеризации и позволяющего принимат

«АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode объявляет о выводе на рынок нового устройства класса диод для обеспечения комплексной защиты КИИ – «InfoDiode SMART». Название устройства отражает принципиально новый подход к организации защит

«АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации ской безопасности» объявили о завершении тестирования совместного применения аппаратных моделей (АК InfoDiode rack module) и аппаратно-программных комплексов (АПК InfoDiode) InfoDiode

«АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей спешном завершении тестирования совместного применения системы однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом System 1 Ev

«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов бъявили об успешном завершении всестороннего тестирования совместного применения аппаратных моделей InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом Kaspersky I

«АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode «АМТ-груп» объявила о расширении продуктовой линейки устройств однонаправленной передачи данных АМТ Infodiode. К заказу теперь доступен аппаратный комплекс в новом форм-факторе – АК АМТ Info

InfoWatch и «АМТ-Груп» представили совместное решение для безопасного мониторинга критичной сетевой инфраструктуры о использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов

«АМТ-Груп» внедрила InfoDiode на государственном Рязанском приборном заводе нии, ключевым элементом системы защиты периметра стала система однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode. Основной целью выполняемых работ было повышение уровня защищенности информационных

Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора и средами. Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на базе продуктов Solar Dozor и АМТ InfoDiode.Разработка ориентирована на государственный сектор, в том числе, силовые структуры,

Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП озданного на базе систем Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и AMT InfoDiode. Решение обеспечивает возможность защиты сегмента АСУ ТП без влияния на его функцио

Система однонаправленной передачи данных InfoDiode от «АМТ-Груп» сертифицирована ФСТЭК России Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении работы по сертификации аппаратно-программного комплекса InfoDiode во ФСТЭК России. Как сообщили CNews в «АМТ-Груп», получен сертификат на соответствие требованиям технических условий и руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к

InfoDiode – новое слово в системах защиты данных «АМТ-Груп» представила рынку новое решение собственной разработки, аппаратно-программный комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode. Создатели говорят об универсальности InfoDiode: решение предназначено для обеспечения безопасности данных в государственных организациях, в том числе силовых структурах, промы