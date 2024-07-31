AMT Group InfoDiode АПК
InfoDiode – отечественная система однонаправленной передачи данных, обеспечивающая изоляцию критичных информационных систем, с сохранением при этом нужного уровня их функциональности для взаимодействия со смежными информационными системами.
|31.07.2024
|
«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость решений для обеспечения безопасности передачи данных в промышленных сетях
шили тестовые испытания, в ходе которых была подтверждена совместимость однонаправленного шлюза АПК InfoDiode SMART и платформы Kaspersky Industrial CyberSecurity — программного комплекса для о
|22.07.2024
|
«АМТ-Груп» обеспечит защищенный обмен данными между разными сетевыми сегментами цифровой платформы от «Диасофт»
Специалисты «Диасофт» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость Единой цифровой платформы Digital Q.UP и однонаправленного шлюза InfoDiode. В платформе Digital Q.UP реализован программный компонент, который отвечает за взаимодействие с шлюзом InfoDiode по протоколам UDP при передаче данных из внешнего незащищенног
|17.06.2024
|
R-Vision и «АМТ-Груп» провели тестирование совместимости технологий
-Груп», российский системный интегратор, объявили о заключении партнерского соглашения. Сотрудничество предусматривает долгосрочные отношения и совместное развитие продуктов R-Vision ЦКИБ и комплекса InfoDiode в рамках единой системы для защиты объектов КИИ и АСУ ТП. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Компания R-Vision и «АМТ-Груп» протестировали программное обеспечение R-Vision
|05.06.2024
|
«Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode
ют о завершении испытаний для проверки совместной работы комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного продукта «Альфа платформа», предназначенного для построения систем а
|28.05.2024
|
НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников
оскорпорации «Ростех») и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok – системы, содержащей полный н
|13.05.2024
|
«АМТ-Груп» представила новую версию InfoDiode с пропускной способностью 10G
«АМТ-Груп» завершила разработку новой версии аппаратного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode с пропускной способностью 10G. Модели InfoDiode с увеличенной производительн
|20.03.2024
|
Deception от HoneyCorn и InfoDiode обеспечат безопасную передачу данных об инцидентах в SOC
оцесса тестирования на совместимость своих продуктов в рамках построения архитектуры системы передачи данных об инцидентах безопасности из закрытых сегментов сетей с ловушек на сервер HoneyCorn через InfoDiode. Апробированная архитектура позволит промышленным и финансовым предприятиям строить в закрытых сегментах системы защиты от таргетированных атак, не влияющие на отказоустойчивость и ра
|12.02.2024
|
«АМТ-Груп» получила сертификат ФСТЭК России на комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart
получении сертификата ФСТЭК по уровню доверия 4 на устройство однонаправленной передачи данных АПК InfoDiode Smart. Работы по сертификации были успешно завершены в конце 2023 г. Полученный сер
|06.02.2024
|
«Терралинк Технолоджис» и «АМТ-Груп» подтвердили совместимость программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode»
е о совместимости своих разработок – программных продуктов экосистемы TL.Solutions и комплекса «АМТ InfoDiode». Заявление подтверждает возможность эффективного использования продуктов в рамках
|22.11.2023
|
«АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии
создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание
|31.10.2023
|
НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП
Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, систем телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов и диспетч
|01.08.2023
|
«СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП
МТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного обеспечения СДКУ «Фокус», представляющего собой информационную систе
|25.07.2023
|
Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ
ы» и компания «АМТ-груп» провели тестирование и подписали официальное заявление о совместимости АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ. АСОКУ – платформа для разработки систем диспетчериз
|22.03.2023
|
InfoDiode обеспечит безопасное взаимодействие с клиентами в составе решения Naumen Contact Center
Специалисты «АМТ-груп» и компании Naumen провели тестирование на совместимость однонаправленного шлюза InfoDiode и платформы для организации контакт-центра Naumen Contact Center. Использование InfoDiode совместно с Naumen Contact Center позволит защитить внутренний сегмент сети организаци
|18.10.2022
|
ERG внедрила АПК InfoDiode Smart для защиты периметра КИИ своих предприятий
и ERG («Евразийская группа») объявили о завершении проекта по внедрению нового продукта линейки AMT InfoDiode – АПК InfoDiode Smart. Проект стал первым применением InfoDiode для з
|15.08.2022
|
АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП
МТ-ГРУП объявляет о завершении процедуры сертификации во ФСТЭК всей линейки аппаратных решений (АК) InfoDiode в качестве средства технической защиты информации и средства обеспечения безопаснос
|30.05.2022
|
«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП
«МПС софт» и «АМТ-груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных Infodiode и программного обеспечения MasterSCADA, представляющего собой полнофункциональную универсальную платформу для разработки систем автоматизации и диспетчеризации и позволяющего принимат
|23.09.2021
|
«АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode
объявляет о выводе на рынок нового устройства класса диод для обеспечения комплексной защиты КИИ – «InfoDiode SMART». Название устройства отражает принципиально новый подход к организации защит
|22.03.2021
|
«АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации
ской безопасности» объявили о завершении тестирования совместного применения аппаратных моделей (АК InfoDiode rack module) и аппаратно-программных комплексов (АПК InfoDiode) InfoDiode
|01.03.2021
|
«АМТ-груп» и Bently Nevada провели тестирование совместимости своих продуктов в области защиты промышленных сетей
спешном завершении тестирования совместного применения системы однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом System 1 Ev
|28.12.2020
|
«АМТ-Груп» и «Лаборатория Касперского» протестировали совместимость своих продуктов
бъявили об успешном завершении всестороннего тестирования совместного применения аппаратных моделей InfoDiode (АК InfoDiode rack module, АК InfoDiode Mini) с продуктом Kaspersky I
|08.07.2020
|
«АМТ-груп» расширила линейку продуктов Infodiode
«АМТ-груп» объявила о расширении продуктовой линейки устройств однонаправленной передачи данных АМТ Infodiode. К заказу теперь доступен аппаратный комплекс в новом форм-факторе – АК АМТ Info
|22.03.2018
|
InfoWatch и «АМТ-Груп» представили совместное решение для безопасного мониторинга критичной сетевой инфраструктуры
о использования продуктов ПАК InfoWatch Automation System Advanced Protector (InfoWatch ASAP) и АК «InfoDiode» для защиты технологических сетей АСУ ТП.Совместное использование данных продуктов
|24.01.2017
|
«АМТ-Груп» внедрила InfoDiode на государственном Рязанском приборном заводе
нии, ключевым элементом системы защиты периметра стала система однонаправленной передачи данных АМТ InfoDiode. Основной целью выполняемых работ было повышение уровня защищенности информационных
|07.11.2016
|
Solar Security и «АМТ-Груп» разработали комплекс для защиты предприятий госсектора
и средами. Как рассказали CNews в компании, решение реализовано на базе продуктов Solar Dozor и АМТ InfoDiode.Разработка ориентирована на государственный сектор, в том числе, силовые структуры,
|26.04.2016
|
Positive Technologies и «AMT-Груп» представили совместное решение по защите АСУ ТП
озданного на базе систем Positive Technologies Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) и AMT InfoDiode. Решение обеспечивает возможность защиты сегмента АСУ ТП без влияния на его функцио
|23.09.2015
|
Система однонаправленной передачи данных InfoDiode от «АМТ-Груп» сертифицирована ФСТЭК России
Компания «АМТ-Груп» объявила о завершении работы по сертификации аппаратно-программного комплекса InfoDiode во ФСТЭК России. Как сообщили CNews в «АМТ-Груп», получен сертификат на соответствие требованиям технических условий и руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к
|06.02.2015
|
InfoDiode – новое слово в системах защиты данных
«АМТ-Груп» представила рынку новое решение собственной разработки, аппаратно-программный комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode. Создатели говорят об универсальности InfoDiode: решение предназначено для обеспечения безопасности данных в государственных организациях, в том числе силовых структурах, промы
|03.02.2015
|
«АМТ-Груп» выпустила новое решение для защиты данных в локально-вычислительных сетях
Компания «АМТ-Груп» объявила о выводе на рынок нового решения собственной разработки — аппаратно-программного комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode. Решение предназначено для обеспечения защиты данных в локально-вычислительных сетях посредством изоляции критичных сегментов сети с сохранением возможности межсетевого взаимодействия
AMT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Александр 77 23
|Молчанов Борис 11 8
|Половинко Вячеслав 5 5
|Мальнев Алексей 11 4
|Носаков Василий 12 4
|Леонов Владимир 17 3
|Кислицын Никита 2 1
|Петухов Алексей 6 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Филиппов Максим 48 1
|Маркевич Кирилл 2 1
|Дагаев Михаил 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Бауман Сергей 5 1
|Подлесный Андрей 2 1
|Сеитбаев Нуржан 1 1
|Попов Сергей 135 1
|Сеньков Андрей 2 1
|Сидоров Артем 1 1
|Пуха Александр 3 1
|Угреватов Александр 1 1
|Каа Алексей 1 1
|Конев Андрей 12 1
|Силкин Кирилл 4 1
|Александров Виталий 10 1
|Стрелков Андрей 7 1
|Маркелов Никита 11 1
|Харитонова Екатерина 3 1
|Лаврентьев Андрей 4 1
|Оралов Владимир 4 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 1
|Bloomberg 1289 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.