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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Шоколадница
сеть кофеен


12.10.2021 Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые 1
20.01.2021 Okdesk начал предлагать готовые интеграции с help desk крупных федеральных сетей 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
19.06.2020 Delivery Club запустил доставку на Дальнем Востоке 1
02.08.2019 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 39% за счет расширения продуктовой линейки 1
17.07.2019 «Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса 2
28.12.2018 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38% 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
04.09.2017 CNews соберет экспертов на конференции «Большие данные в России: новые проекты» 1
27.06.2017 «Альфа-Банк», «Шоколадница» и Price Free представили совместную программу лояльности 2
29.05.2017 Российские компании рассказали об использовании платформы Naumen SMP 1
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24 1
07.10.2016 Банковская карта «Мегафона» теперь доступна по всей России 1
23.08.2016 «Мегафон» первым в мире привязал банковскую карту к счету телефона 1
23.08.2016 С картой «Мегафона» мобильный счет станет банковским 1
04.08.2016 «Яндекс.Деньги» начали выпускать карты с бонусами «Связного-Клуба» 1
27.06.2016 Сеть кофеен «Шоколадница переводит закупки в электронную форму 1
10.03.2015 «МДМ Банк» и uBank запустили совместную карту World MasterCard 1
10.09.2014 Ingenico поставила терминалы с функцией приема бесконтактных платежей для McDonald’s Moldova 1
26.05.2014 Конференция CNews: «Big Data – технология будущего» 1
14.10.2013 Аналитика претендует на самостоятельное бизнес-направление 1
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон 1
20.09.2013 Конференция CNews «BI: бизнес плюс аналитика» 1
20.03.2013 «Обит» выпустил мобильное приложение для поиска бесплатного WiFi в Петербурге 1
20.12.2012 Mail.ru развернула в Москве крупную сеть бесплатного Wi-Fi 1
20.12.2012 В Москве запускается сеть бесплатного WiFi от ICQ 1
18.07.2012 «Центральному телеграфу» продают часть его здания за 1,3 млрд руб. 1
20.03.2012 Выручка «Обит» в 2011 г. составила 839 млн руб. 1
21.02.2012 Бесплатный WiFi от «Обит» появился в крупнейших сетях кофеен и ресторанов Санкт-Петербурга 1
19.10.2011 Самое популярное в России BI-решение создано в Рязани 1
25.01.2011 Москва: бесплатный Wi-Fi возвращается 3
25.01.2011 «Таском» запускает бесплатный Wi-Fi в сети кофеен «Шоколадница» 1
11.09.2009 Круглый стол CNews: ИТ в рознице 1
20.04.2009 Геннадий Сбытов: Сейчас на создание отчета уходит минута 1

Публикаций - 34, упоминаний - 38

Шоколадница упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
Naumen - Наумен 344 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Yandex - Яндекс 4106 2
СКБ Контур 416 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
МегаФон ПетерСтар 148 1
iiko - айко 17 1
Питерская группа связистов 115 1
Инфокомпас 14 1
Синтерра - Synterra 573 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
SAP SE 3228 1
3799 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
Trinity - Тринити ГК 48 1
1С-Рарус 540 1
Эвотор - Evotor 105 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Техносила 152 2
Альфа-Банк 1128 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 2
Точка 124 2
Avito - Авито 171 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
uBank 21 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Планета Суши 9 1
МДМ Банк 150 1
Кейтеринбург 1 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ24 583 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Снежная Королева 38 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Аэроклуб 13 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
О2О Delivery club 153 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпром ПАО 525 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 223 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 11 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
Google Android 10752 4
Apple iOS 5742 3
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 2
Naumen ITSM365 9 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
1С-Рарус РестАрт 14 1
Naumen SETonline 21 1
Microsoft Excel 440 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Kaspersky Internet Security 289 1
МегаФон Банк 6 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 9 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Apache Hadoop 339 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Федоров Антон 8 2
Лукьянов Дмитрий 5 2
Новиков Аркадий 3 1
Наумов Евгений 25 1
Каира Алексей 1 1
Поляков Александр 47 1
Соловьев Игорь 35 1
Никитинский Никита 2 1
Рабинович Борис 8 1
Колчин Вячеслав 5 1
Кукоев Игорь 5 1
Мунерман Илья 4 1
Жуков Сергей 15 1
Евдокимова Евгения 5 1
Артемьев Валерий 3 1
Самойлов Михаил 8 1
Малиновский Алексей 19 1
Спевак Сергей 12 1
Чернаткин Владимир 4 1
Новожилова Варвара 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 7
Россия - СФО - Новосибирск 1988 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Украина 3417 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - Иркутск 473 1
Россия - Хабаровск 626 1
Россия - Сибирь 882 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Владивосток 868 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
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