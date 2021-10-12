Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шоколадница
сеть кофеен
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Публикаций - 34, упоминаний - 38
Шоколадница упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 7
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
|Naumen - Наумен 344 3
|VK - Mail.ru Group 2490 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
|Yandex - Яндекс 4106 2
|СКБ Контур 416 2
|Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
|МегаФон ПетерСтар 148 1
|iiko - айко 17 1
|Питерская группа связистов 115 1
|Инфокомпас 14 1
|Синтерра - Synterra 573 1
|Microsoft Corporation 11226 1
|Ростелеком Связьинвест 709 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
|SAP SE 3228 1
|1С 3799 1
|Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
|Trinity - Тринити ГК 48 1
|1С-Рарус 540 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
|Федоров Антон 8 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
|Новиков Аркадий 3 1
|Наумов Евгений 25 1
|Каира Алексей 1 1
|Поляков Александр 47 1
|Соловьев Игорь 35 1
|Никитинский Никита 2 1
|Рабинович Борис 8 1
|Колчин Вячеслав 5 1
|Кукоев Игорь 5 1
|Мунерман Илья 4 1
|Жуков Сергей 15 1
|Евдокимова Евгения 5 1
|Артемьев Валерий 3 1
|Самойлов Михаил 8 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Спевак Сергей 12 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Новожилова Варвара 3 1
|CNews Analytics 1992 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru