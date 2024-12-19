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Сбер Сбербанк Технологии СберТех GIGA CODE GIGA IDE GigaView

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView

  • GIGA CODE способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Разработчикам также доступен многофункциональный чат, обладающий широкими возможностями инструктивной кодогенерации. GIGA CODE развивается в синергии с сервисом GIGA CHAT с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GIGA CODE находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определённых задачах разработки.
  • GIGA IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду AI-ассистент GIGA CODE анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее.
  • GIGA IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений.
  • GIGA IDE Cloud позволит вести разработку в облаке, расширив возможности устройства дополнительными облачными ресурсами. Кроме того, среда даст пользователям возможность подключения как из веб-интерфейса в браузере, так и в виде локального нативного приложения для удалённой разработки на любом устройстве. Доступ к облачной версии среды разработки первыми получат участники раннего тестирования, зарегистрировавшиеся на странице платформы. 
  • GigaView позволяет разработчикам оптимизировать ресурсы команд, увеличить их продуктивность, выявить потенциальные дефекты на этапе разработки и сократить сроки создания и внедрения программного обеспечения (ПО). Инструмент оснащен AI-функциями, которые включают в себя оценку продуктивности и качества разработки, а также аналитические модули для автоматического код-ревью и отслеживания полноты реализации требований по задачам в бэклоге.

19.12.2024 На платформе GitVerse появилась возможность создавать и проверять задания по программированию 2
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 2
12.12.2024 У разработчиков появился новый инструмент для аналитики кода и оценки продуктивности команд 3
23.10.2024 Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ 1
08.10.2024 ИИ-ассистент разработчика GigaCode теперь доступен бизнесу для внедрения в собственную ИТ-инфраструктуру 1
24.09.2024 Российские программисты тупеют от нейросетей. Их «компетенции катастрофически снижаются», потому что ПО за них все чаще пишет ИИ 2
12.09.2024 Исследование: «СберТех» и «Хабр» составили портрет типичного российского программиста 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 2
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
28.06.2024 Сбербанк: искусственный интеллект становится центральной технологией 2
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 6
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
27.06.2024 ИИ-ассистент Giga Code поможет разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут 4
18.06.2024 Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС 1
06.06.2024 Группа «Самолет» и «Сбер» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 1
29.03.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила крупное обновление 1
29.03.2024 Вышло масштабное обновление платформы для работы с исходным кодом GitVerse 1
27.03.2024 СберТех познакомит разработчиков с GitVerse — платформой для работы с исходным кодом 1
20.03.2024 Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось 1
01.03.2024 В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем 1
01.03.2024 Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода 1
27.12.2023 ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам 1
27.09.2023 Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы 1
21.09.2023 «Сбер» представил GigaCode — инструмент для разработки и автодополнения программного кода на основе искусственного интеллекта GigaChat 1
01.09.2023 Сбербанк и «Яндекс» создают искусственный интеллект, который будет писать код за программистов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 41

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 12
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GitHub 814 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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