Сбер Сбербанк Технологии СберТех GIGA CODE GIGA IDE GigaView
- GIGA CODE способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Разработчикам также доступен многофункциональный чат, обладающий широкими возможностями инструктивной кодогенерации. GIGA CODE развивается в синергии с сервисом GIGA CHAT с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GIGA CODE находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определённых задачах разработки.
- GIGA IDE позволяет вести разработку на популярных языках программирования, обеспечивает совместимость с востребованными плагинами, а также привычный пользовательский опыт. Встроенный в среду AI-ассистент GIGA CODE анализирует контекст, предлагает полные конструкции функций, циклов и других элементов, что позволяет писать код в среднем на 25% быстрее.
- GIGA IDE Desktop — интегрированная среда разработки, которая поддерживает проекты на Java, Kotlin, Scala, Groovy, Python и мультиязычные проекты с использованием JavaScript, TypeScript, SQL, а также дополнительно включает 70 инструментов для облегчения задач разработки, автоматизации тестирования и администрирования приложений.
- GIGA IDE Cloud позволит вести разработку в облаке, расширив возможности устройства дополнительными облачными ресурсами. Кроме того, среда даст пользователям возможность подключения как из веб-интерфейса в браузере, так и в виде локального нативного приложения для удалённой разработки на любом устройстве. Доступ к облачной версии среды разработки первыми получат участники раннего тестирования, зарегистрировавшиеся на странице платформы.
- GigaView позволяет разработчикам оптимизировать ресурсы команд, увеличить их продуктивность, выявить потенциальные дефекты на этапе разработки и сократить сроки создания и внедрения программного обеспечения (ПО). Инструмент оснащен AI-функциями, которые включают в себя оценку продуктивности и качества разработки, а также аналитические модули для автоматического код-ревью и отслеживания полноты реализации требований по задачам в бэклоге.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|Белевцев Андрей 63 8
|Тятюшев Максим 97 6
|Шадаев Максут 1008 2
|Харитонов Дмитрий 50 2
|Сковпень Анастасия 2 1
|Владимиров Кирилл 8 1
|Комлев Николай 95 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Меньшов Кирилл 118 1
|Петросян Александр 1 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Колбин Евгений 67 1
|Суровец Дмитрий 76 1
|Попов Анатолий 128 1
|Христолюбов Вячеслав 12 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Голубков Дмитрий 3 1
|Марков Сергей 14 1
|Глазков Александр 137 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Бессарабенко Александр 13 1
|Панченко Иван 138 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Обломский Глеб 1 1
|Рогозин Антон 1 1
|Бартунов Олег 47 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Семион Кирилл 26 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Мельникова Алиса 90 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 223 1
|Белов Алексей 20 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
|Ведомости 996 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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