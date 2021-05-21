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Сафмар НПФ
Негосударственный пенсионный фонд


21.05.2021 В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров 2
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников 1
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
26.02.2021 Спрос на технику в праздничные дни удвоился по сравнению с прошлым годом 1
15.02.2021 Сбербанк подключил к платежной системе НПФ «Сафмар» 3
25.01.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: инновации в фото- и видеосъемке выступают драйвером рынка смартфонов 1
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 1
14.12.2020 НПФ «Сафмар» и Райффайзенбанк предоставили возможность делать пенсионные взносы через СБП 3
30.11.2020 Сервис видеоконсультаций в 10 раз повышает эффективность онлайн-продаж «М.Видео» 1
03.11.2020 Продажи смартфонов по программе trade-in в «М.Видео» выросли в 20 раз за год 1
29.10.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля смартфонов с Huawei Mobile Services достигла 10% 1
27.10.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» в третьем квартале 2020 года увеличила оборот на 25% 1
23.10.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили продажи виртуальных sim-карт по всей России 1
17.09.2020 «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о двукратном росте российского рынка игровых консолей 1
25.08.2020 НПФ «Сафмар» и «Техносерв» привели ИБ-процессы фонда в соответствие новым требованиям ЦБ 4
03.08.2020 ИТ-директором «М.Видео» стал выходец из Сбербанка 1
03.08.2020 «М.Видео» представила телевизоры под своей торговой маркой Novex. Цены 1
23.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» довела онлайн-продажи до 56% оборота в первом полугодии 2020 года 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
16.07.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru открыли безлимитный доступ к Nvidia Geforce Now на специальных условиях 1
15.07.2020 «М.Видео-Эльдорадо» занялась кастомизированными аксессуарами для цифровых устройств 1
07.07.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» удвоит объём собираемой на утилизацию техники 1
28.04.2020 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила финансовые результаты за первый квартал 2020 года 1
27.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon 1
18.02.2020 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет модуль SAP Yard Logistics 1
16.01.2020 УК группы «Сафмар» внедрила ECM-систему DirectumRX с помощью Directum 2
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» 4
18.11.2019 «М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
04.10.2019 «Сафмар» запустила облачный игровой сервис GFN.RU на базе GeForce NOW 7
20.09.2019 МТС и «Сафмар» запустят зрелищный центр МТС Live Arena 1
06.09.2019 «Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками 5
31.07.2019 «М.Видео» и «Эльдорадо» запустили онлайн-кредитование с МТС-банком 2
03.07.2019 ГК А101 запускает ипотечный сервис «Одобрено!» 2
10.06.2019 ГК «А101» и Sarex внедрят облачную платформу управления строительными проектами 1
03.06.2019 «М.Видео-Эльдорадо» запускает утилизацию использованной техники и электроники 1
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» 1
04.02.2019 «М.Видео-Эльдорадо» «наняла» робота КРОК для работы в техподдержке 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
25.12.2018 «М.Видео» ускорила выдачу интернет-заказов с помощью чат-бота и машинного обучения 2

Публикаций - 69, упоминаний - 126

Сафмар НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7724 8
Samsung Electronics 5702 7
Xiaomi 904 6
Huawei 2732 5
Yandex - Яндекс 4101 4
ELARI 19 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Garmin 125 2
Nvidia Corp 2030 2
Синтегро консалтинг 40 2
Canon 582 2
Acer Group 1368 2
OPPO Electronics 222 2
HP Inc. 2926 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
ADG Group 5 1
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 1
Nintendo 224 1
Fossil 11 1
AOPEN 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Brother 112 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 4 1
Leica Camera 157 1
Seiko Epson Corporation 329 1
Digma 51 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 1
BBK Electronics 125 1
Цифровая Ипотека 6 1
Geozon 3 1
ЛАН-проект 8 1
Amazfit 18 1
InterStep 7 1
SEGA 189 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Интеллектуальные системы 8 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 43
А101 Группа Компаний 30 7
ONE RETAIL 23 6
EMMA Capital 6 5
PPF Group N.V. 6 5
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 5
Интеко 12 4
Европлан 18 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 4
Техносила 143 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 3
X5 Group 599 2
Почта России ПАО 1574 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
Ceconomy 2 2
Мегаполисресус ГК 1 1
OneRetail 5 1
Мегаполисресурс ГК 4 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Сбербанк SPB - Sberbank Private Banking 2 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
AEG - Anschutz Entertainment Group 1 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Diesel 4 1
Larnabel Ventures 3 1
Skagen Designs 3 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Gett 60 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Яндекс.Такси 271 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
МТС банк 254 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Счётная палата РФ 460 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
European Retail Alliance 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 9
Smartphone - Смартфон 773 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 1
СНПЧ - Система непрерывной подачи чернил 31 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 142 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
МФУ - Многофункциональное устройство 590 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Умные платформы 499 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Huawei P40 - Серия смартфонов 38 3
SAP Yard Logistics 2 2
Apple iPhone 11 152 2
Huawei Y - Серия смартфонов 11 2
Apple iPhone 7 246 2
Синтегро ОСБУ 23 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 2
WhatsApp Messenger 654 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 51 2
Кнопка жизни 19 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 2
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 2
Nvidia GeForce GTX 2073 2
Google Android 10751 2
М.Видео-Эльдорадо Novex 5 2
Huawei Honor 9 - Серия смартфонов 30 2
Nvidia GeForce NOW 15 2
Wargaming World of Tanks 132 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 1
IXcellerate ЦОД Moscow Two 9 1
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 1
Huawei nova - Серия смартфона 59 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 1
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 54 1
М.Видео m_mobile 6 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 46 1
Метро: исход - Metro Exodus - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 2 1
OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 10 1
МТС Live Arena 1 1
Dendy - Игровая приставка 15 1
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 1
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 18 1
Гуцериев Михаил 107 44
Тынкован Александр 48 11
Гуцериев Саид 10 5
Чайка Владимир 27 4
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 3
Сухоруков Сергей 12 3
Малис Александр 111 2
Лукин Александр 3 2
Изосимов Александр 92 2
Горшенин Станислав 6 2
Малис Олег 55 2
Шатковская Валерия 8 2
Тютрин Игорь 5 2
Дементьева Ирина 9 2
Иванова Дагмара 24 2
Соколовский Александр 36 1
Боим Анна 10 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Кнутова Вероника 1 1
Терентьева Елена 1 1
Полякова Татьяна 2 1
Данилина Мария 1 1
Платонова Оксана 4 1
Галыгин Вадим 1 1
Большаков Василий 5 1
Тихвинский Никита 11 1
Паньков Сергей 3 1
Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
Горяйнов Андрей 44 1
Коннов Георгий 21 1
Бохонов Богдан 1 1
Иссопов Эдуард 8 1
Ерёмин Вадим 7 1
Шмырев Денис 2 1
Закревский Алексей 6 1
Шоболов Алексей 1 1
Лутченко Александр 1 1
Корня Алексей 73 1
Лапшина Екатерина 12 1
Бобров Антон 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 3
Россия - ПФО - Самара 1295 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Кострома 138 1
Россия - Ульяновск 296 1
Россия - Петрозаводск 151 1
Россия - Мурманск 258 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Курск 232 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Тольятти 238 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Фрязино 39 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Архангельск 211 1
Россия - Петропавловск-Камчатский 142 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Выборг 72 1
Россия - Поволжье - Поволжский район 206 1
Россия - Псков 137 1
Россия - Колпино 41 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Волгоград 542 1
Казахстан - Республика 2641 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Польша - Республика 831 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 4
Trade-in 54 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
LFL - Like-for-like - сопоставимые продажи 20 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 1
ЕПС - Единый план счетов 33 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Фонтанка 13 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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