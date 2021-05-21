Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сафмар НПФ
Негосударственный пенсионный фонд
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 126
Сафмар НПФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
|European Retail Alliance 1 1
|Гуцериев Михаил 107 44
|Тынкован Александр 48 11
|Гуцериев Саид 10 5
|Чайка Владимир 27 4
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 3
|Сухоруков Сергей 12 3
|Малис Александр 111 2
|Лукин Александр 3 2
|Изосимов Александр 92 2
|Горшенин Станислав 6 2
|Малис Олег 55 2
|Шатковская Валерия 8 2
|Тютрин Игорь 5 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Иванова Дагмара 24 2
|Соколовский Александр 36 1
|Боим Анна 10 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Кнутова Вероника 1 1
|Терентьева Елена 1 1
|Полякова Татьяна 2 1
|Данилина Мария 1 1
|Платонова Оксана 4 1
|Галыгин Вадим 1 1
|Большаков Василий 5 1
|Тихвинский Никита 11 1
|Паньков Сергей 3 1
|Eisler Phil - Айслер Фил 1 1
|Горяйнов Андрей 44 1
|Коннов Георгий 21 1
|Бохонов Богдан 1 1
|Иссопов Эдуард 8 1
|Ерёмин Вадим 7 1
|Шмырев Денис 2 1
|Закревский Алексей 6 1
|Шоболов Алексей 1 1
|Лутченко Александр 1 1
|Корня Алексей 73 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Бобров Антон 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|Фонтанка 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766341, в очереди разбора - 670027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766341, в очереди разбора - 670027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru