Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РСК Торнадо
RSC Tornado AFS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 102
РСК Торнадо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шмелев Алексей 20 4
|Савин Геннадий 2 2
|Московский Александр 3 1
|Говорун Николай 1 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Кичкайло Анна 1 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Трубников Григорий 2 1
|Лукашин Алексей 1 1
|TechPowerUp 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771423, в очереди разбора - 675105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771423, в очереди разбора - 675105.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru