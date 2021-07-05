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РСК Торнадо
RSC Tornado AFS


05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 3
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 11
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 3
18.11.2020 РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS 6
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 3
30.10.2020 В СКЦ «Политехнический» СПбПУ Петра Великого рассказали о перспективах дальнейшего развития 2
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 2
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 1
29.11.2019 РСК обновила линейку решений RSC Tornado для ресурсоемких научных и прикладных задач 7
11.10.2019 Intel похоронила технологию будущего и целое поколение популярных процессоров 1
16.04.2019 РСК представила решения на втором поколении Intel Xeon Scalable и Optane DC 2
27.11.2018 РСК представила гиперконвергентное решение на «горячей воде» 8
27.06.2018 РСК представила гиперконвергентное HPC-решение на новейших компонентах 8
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 2
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 2
16.11.2017 РСК представила новое HPC-решение «РСК Торнадо» на базе Intel Xeon Scalable 5
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 1
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» 4
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 4
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
23.01.2017 РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
14.07.2015 РСК представила новое поколение кластерного решения «РСК Торнадо» 6
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 1
10.09.2014 РСК построит для СПбПУ суперкомпьютерный центр с пиковой производительностью более 1,1 Пфлопс 1
22.11.2013 Решение RSC PetaStream установило мировой рекорд вычислительной плотности в 1 PFLOPS на стойку 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 2
03.09.2012 Производительность суперкомпьютера лаборатории I-Scalare выросла вдвое 2
01.06.2012 Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо» 3
19.04.2012 Вычислительный кластер Росгидромета модернизировали до пиковой производительности 35 Тфлопс 3
27.01.2012 Совокупный оборот РСК по итогам 2011 г. вырос более чем в 1,5 раза 2

Публикаций - 34, упоминаний - 102

РСК Торнадо упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4221 13
МСЦ РАН - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 53 7
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 2
Nvidia Corp 2047 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
IBM 3575 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Т-Платформы 274 1
Mellanox Technologies 69 1
Cray 51 1
Компьюлинк ГК - Compulink 215 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Крок 1223 1
Ланит ГК 1164 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 47 1
РНФ - Российский научный фонд 11 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 90 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 17
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 10
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 9
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 5
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 3
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 3
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 304 2
PUE - Power usage effectiveness 47 2
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Gigabit Ethernet 366 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 11
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 9
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 8
Intel Xeon Phi 31 8
Intel Optane SSD 16 8
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 8
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 7
Intel SSD 23 7
Intel Solutions for Lustre 24 6
Intel x86 - Архитектура процессора 995 6
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 5
Intel SSD DC 6 4
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 4
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 4
Intel Omni-Path Edge Switch 7 4
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 3
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 3
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 3
Linux OS 4288 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 3 3
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 2
Intel Optane Memory 81 2
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 2
РСК Торнадо - RSC Tornado HS - гиперконвергентная система хранения данных 2 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Урал-1 ЭВМ 4 1
Intel Ice Lake-SP - серия микропроцессоров 7 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
РСК Торнадо - RSC Tornado AP - Сверхмощный вычислительный узел 1 1
РСК - RSC Storage on-Demand 5 1
Intel Enterprise Edition for Lustre 4 1
Sunway TaihuLight 14 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 167 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Шмелев Алексей 20 4
Савин Геннадий 2 2
Московский Александр 3 1
Говорун Николай 1 1
Федоров Дмитрий 16 1
Матвеев Виктор 1 1
Кичкайло Анна 1 1
Кореньков Владимир 4 1
Трубников Григорий 2 1
Лукашин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Россия - Дубна 135 6
Россия - СФО - Новосибирск 1988 6
Европа 3798 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
США - Солт-Лейк-Сити 21 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
США - Денвер 25 1
США - Даллас 36 1
США - Колорадо 55 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Россия - Красноярск 855 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Израиль 725 1
Канада 1321 1
Финляндия - Финляндская Республика 825 1
Япония 2827 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 2
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Наука - Национальный проект 3 1
TechPowerUp 13 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 4
РАН - Российская академия наук 317 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 1 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 3 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
ИБХФ РАН - Лаборатория компьютерного моделирования биомолекулярных систем и наноматериалов 1 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 2
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771423, в очереди разбора - 675105.
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