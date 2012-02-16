Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Администрация Санкт-Петербурга
КЭРППиТ
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга
Публикаций - 55, упоминаний - 71
Администрация Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 337 2
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
|Матвиенко Валентина 104 3
|Рейман Леонид 988 2
|Осеевский Михаил 247 2
|Макаров Валентин 163 2
|Егоров Александр 62 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Сергеев Алексей 31 1
|Кусков Денис 212 1
|Фадеев Андрей 14 1
|Наумов Виктор 124 1
|Бородянский Борис 22 1
|Герасимов Александр 43 1
|Кравченко Игорь 9 1
|Евдокимов Евгений 10 1
|Державин Александр 11 1
|ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 145 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 1
|Русский язык 1653 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru