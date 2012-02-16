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Администрация Санкт-Петербурга
КЭРППиТ
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга



16.02.2012 «Техносерв» и «Рексофт» разработали портал КЭРППиТ правительства Санкт-Петербурга 6
31.03.2009 Корпорация РОСНАНО предложила концепцию Нанофаба 2
28.07.2008 КЭРППиТ создаст справочник по инновационной системе Санкт-Петербурга 1
24.07.2008 Матвиенко продолжает стимулировать хайтек 1
22.07.2008 КЭРППиТ завершил разработку методики отнесения организаций к инновационному типу 1
04.07.2008 КЭРППиТ заказывает технологическое решение для сайта госзаказа 1
07.06.2008 С 2009 г. в Петербурге стартует Международный инновационный форум 1
14.05.2008 «Фоксконн» и Hewlett-Packard приступают к строительству завода в Петербурге 1
02.04.2008 Методологическая база инновационной политики Петербурга будет готова в этом году 1
19.03.2008 КЭРППиТ заказывает монтаж видеосистем 1
03.03.2008 Петербург и Саксония будут развивать ИТ-проекты 1
28.02.2008 Петербург создаст информационные базы данных инновационных проектов 1
15.02.2008 «СВЕГА-Компьютер» поставит расходные материалы для КЭРППиТ 1
14.02.2008 КЭРППиТ нуждается в услугах связи GSM-стандарта 1
31.01.2008 КЭРРПиТ заказывает обслуживание серверов 1
30.01.2008 КЭРППиТ заказывает сопровождение АИС ДПиДО 1
29.01.2008 За 2007 год в Петербурге услуг по разработке и исследованиям было оказано на 45 млрд. руб. 1
24.01.2008 Питер вложит в инновации 10 млрд. рублей 1
21.01.2008 Петербург компенсировал предприятиям 10,1 млн. руб. на высокие технологии 1
17.01.2008 «Ракурс-Инжиниринг» станет резидентом «Нойдорфа» 1
17.01.2008 Flextronics хочет построить завод в Петербурге 1
17.01.2008 «Технопарк Санкт-Петербурга» получит около 46,3 млн. субсидий 1
15.01.2008 Петербург получит 100% акций технопарка 1
15.01.2008 Правительство Петербурга решит вопрос о субсидиях ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 1
27.12.2007 На бизнес-инкубаторы потратят 350 млн. руб. 1
04.12.2007 Проект в области цифрового ТВ получил третью премию конкурса инноваций 1
29.10.2007 В Петербурге появится виртуальный бизнес-инкубатор 1
29.10.2007 Петербургский венчурный фонд начнёт приём заявок с ноября 1
19.10.2007 КЭРППиТ представит программу инноваций в декабре 1
16.10.2007 Технопарк на базе СПбГУТ начнут строить в 2008 году 1
12.10.2007 Смольный разместит госзаказы в онлайне 2
11.10.2007 КЭРППиТ отчитался об инновациях в промышленности 1
20.08.2007 Компьютеры Hewlett-Packard будут собирать в России 1
20.08.2007 Foxconn намеревается построить в Петербурге завод 1
09.08.2007 КЭРППиТ займется электронным образованием руководителей малого бизнеса 1
08.08.2007 КЭРППиТ проводит конкурс на создание электронных уроков для школ 1
02.08.2007 Российская электроника нашла путь к госзаказу 3
01.08.2007 КЭРППиТ собрал связистов в одну организацию 1
20.07.2007 Как "Мегафон" завоевал чиновников? 2
17.07.2007 В Петербурге принято постановление об основах инновационной политики 1

Публикаций - 55, упоминаний - 71

Администрация Санкт-Петербурга упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP - Hewlett-Packard 3423 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 2
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 2
Рексофт - Reksoft 311 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 2
Flextronics 70 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 347 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1094 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 138 1
Рустелеком ТК 255 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 1
1С-Битрикс 388 1
АФК Система ПАО 1599 1
HP Inc. 5097 1
Intel Corporation 10778 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 3
Beiten Burkhardt 62 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
Роснано 619 1
Руссофт - Russoft 337 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Матвиенко Валентина 104 3
Рейман Леонид 988 2
Осеевский Михаил 247 2
Макаров Валентин 163 2
Егоров Александр 62 1
Брюквин Юрий 280 1
Сергеев Алексей 31 1
Кусков Денис 212 1
Фадеев Андрей 14 1
Наумов Виктор 124 1
Бородянский Борис 22 1
Герасимов Александр 43 1
Кравченко Игорь 9 1
Евдокимов Евгений 10 1
Державин Александр 11 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 44
Россия - Российская федерация - РФ 82110 12
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 2
Финляндия - Финляндская Республика 1620 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 1
Швеция - Королевство 1806 1
Сингапур - Республика 1510 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1228 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 1
Нидерланды 1988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино 53 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 145 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 1
Русский язык 1653 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 1
CNews Северо-Запад 24 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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