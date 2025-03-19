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Xiaomi Zepp Health Amazfit Oclean

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit Oclean

19.03.2025 Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука 1
16.08.2022 Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM 2
13.10.2021 Лучшие электрические зубные щетки: хиты продаж 2
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию 1
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток 4

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1767 4
Xiaomi - Viomi Technology 8 1
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 1
Yeelight 15 1
Aqara - Акара.Ру 27 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2641 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 45 1
ДОК 832 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2173 1
Ланит - diHouse - Дихаус 198 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 2
Water Pik - Waterpik 3 1
Donfeel 2 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24391 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9706 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2167 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7690 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1366 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1030 2
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 934 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10044 2
Силиконы - полиорганосилоксаны 261 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2259 2
Аксессуары 3929 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3363 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 639 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3971 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1857 1
Оповещение и уведомление - Notification 4725 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 981 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12615 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3601 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 1
Аккумулятор чехол - Чехол-зарядка - Smart Battery Case 21 1
Док-станция - Docking station 531 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 535 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 303 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 1
Умные платформы 1718 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 967 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11295 1
Procter&Gamble - Oral-B 17 3
Xiaomi - Soocas 4 3
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 2
Philips SoniCare - электрические зубные щетки 7 2
Apple iOS 7879 2
Google Android 14121 2
Mi 70mai 4 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Xiaomi Mi Home 74 1
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 9 1
Xiaomi Deerma 5 1
Colgate 360° Optic White - зубная щетка 1 1
Xiaomi Roidmi - серия пылесосов 9 1
Apple iPhone 6 4862 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 250 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17224 2
Германия - Федеративная Республика 12733 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 214 4
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 301 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4072 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6363 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18821 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8850 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 1
MEDICA 8 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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