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Xiaomi Zepp Health Amazfit Bip
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
|29.07.2022
|В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
|26.05.2022
|Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
|23.04.2021
|Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 2
|02.03.2021
|Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 5
|20.02.2021
|Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
|16.01.2020
|Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 1
|06.09.2019
|7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
|09.08.2019
|Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM 2
|02.07.2019
|«Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113% 1
|23.04.2018
|Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 2
Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:
|Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 6
|Apple Inc 12264 5
|Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 25 5
|Samsung Electronics 10370 4
|Xiaomi 1814 4
|Huawei 4017 2
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
|МегаФон 9256 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
|Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
|Google LLC 11940 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 744 1
|X Corp - Twitter 2879 1
|Polar - Полар 97 1
|Meta Platforms - Facebook 4465 1
|Garmin - Гармин 204 1
|Связной ГК 1374 3
|Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
|Евросеть 1412 1
|Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Борзилов Давид 77 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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