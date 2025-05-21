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Индексная книга (каталог) CNews*
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Xiaomi Zepp Health Amazfit Bip


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков 1
29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
26.05.2022 Умные часы с хорошей батареей до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
23.04.2021 Новая акция: умные часы Amazfit помогут быть в форме к лету 2
02.03.2021 Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей 5
20.02.2021 Распродажа умных часов Amazfit в преддверии праздников 1
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 1
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
09.08.2019 Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM 2
02.07.2019 «Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113% 1
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 2

Публикаций - 11, упоминаний - 18

Xiaomi и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 46 6
Apple Inc 12264 5
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 25 5
Samsung Electronics 10370 4
Xiaomi 1814 4
Huawei 4017 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 1
МегаФон 9256 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13204 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4129 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Google LLC 11940 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 744 1
X Corp - Twitter 2879 1
Polar - Полар 97 1
Meta Platforms - Facebook 4465 1
Garmin - Гармин 204 1
Связной ГК 1374 3
Лента - Сеть розничной торговли 2143 1
Евросеть 1412 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1196 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7805 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12635 8
Умные платформы 1751 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24688 7
Часы - Watch 958 7
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1240 6
Оповещение и уведомление - Notification 4864 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25977 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14018 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6130 4
PAI - Personal Activity Intelligence - показатель личной активности 12 4
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 166 4
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1296 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6480 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2866 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12586 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1456 3
Аксессуары 3967 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4640 3
AOD - Always On Display 201 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1865 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10921 3
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 107 3
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 229 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7422 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8604 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9538 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21174 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 2
Микрофон - Microphone 2561 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1916 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7326 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10259 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 793 2
SIM-card - Nano-SIM 263 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5029 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 499 6
Huawei Watch - Умные часы 104 6
Google Android 14252 4
Samsung Galaxy Watch - умные часы 54 4
Apple iOS 7958 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7168 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTS 11 4
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 525 3
Google Android Wear OS 98 3
Turkcell Bip - Мессенджер 27 3
Honor Watch Magic - умные часы 54 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 477 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2797 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 692 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 430 2
Garmin Forerunner 16 2
Apple Music 111 2
Huawei Watch Fit 36 2
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 2
BBK Realme Watch 11 2
Xiaomi Mi Watch 15 2
Xiaomi Redmi Watch 14 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1120 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 463 1
Xiaomi Wear 2 1
BBK Realme Link 12 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Microsoft Windows 15895 1
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 9 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 240 1
Garmin Connect 32 1
Apple Pay 492 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 1
Apple Siri - Голосовой помощник 402 1
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 246 1
Борзилов Давид 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5242 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6042 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 7
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 722 6
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 849 4
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 371 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1847 3
Сон - Somnus 439 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24743 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1609 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 597 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5014 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2337 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4494 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1407 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1667 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Биоритмы - Биологические ритмы 28 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 516 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5079 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
День молодёжи - 27 июня 935 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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