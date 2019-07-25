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UCS United Card Services Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) процессинговая компания

UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания


25.07.2019 «Эвотор» и UCS запустили совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса
24.11.2015 UCS и «Сетелем Банк» запустили услугу «Безбумажный PIN»
27.10.2015 R-Style Softlab интегрировала платформу InterBank RS с процессингами NCC, UCS и «Внешэконобанка»
05.08.2015 UCS прошла сертификацию на соответствие требованиям PCI DSS 3.0
20.07.2015 UCS и eKassir предложили банкам «Персоофис» для создания зоны самообслуживания клиентов
07.10.2014 United Card Services автоматизировала управление бизнес-процессами на базе Comindware Tracker
25.02.2014 United Card Service передала поддержку СУБД на аутсорсинг в РДТЕХ
27.01.2014 Новая модель Smart PIN Pad от UCS позволяет оптимизировать учет и хранение слипов
05.03.2013 Inpas поставит POS-терминальное оборудование для UCS
26.12.2012 Uniteller, «Энсити» и UCS предлагают интернет-магазин с интернет-эквайрингом в аренду
05.12.2012 «Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass
31.10.2011 «Альфа-Банк» продал UCS свой бизнес наземного эквайринга
23.03.2010 UCS и HandyBank реализовали совместный проект в сфере интернет-банкинга
11.11.2009 «Акадо Телеком» обеспечил безопасный доступ к авторизационному центру UCS
26.03.2009 «Инфосистемы Джет» провели PCI DSS-аудит процессинговой системы UCS
17.03.2009 Cisco вышла на рынок серверов
03.02.2009 Oyster Telecom запустила услугу UCS Line
17.04.2008 UCS SPb автоматизировал бар «Громов»
19.03.2008 UCS SPb автоматизировал «Парковку»
19.02.2008 UCS SPb автоматизировал «Береста Палас»
05.02.2008 ПО для ресторанов: прибыль принесут регионы
25.01.2008 UCS SPb автоматизировал «Баден Баден»
13.11.2007 UCS SPb автоматизировал Fun City в Колпино

Публикаций - 97, упоминаний - 112

UCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 21
VMware 2025 11
6072 8
Intel Corporation 11262 6
1С-Рарус 742 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
UCS - ЮСИЭС 16 5
Dell EMC 4736 5
Microsoft Corporation 22497 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 4
Google - Keyhole 34 4
Oracle Corporation 6035 4
SAP SE 4595 4
NetApp - Network Appliance 613 4
Эвотор - Evotor 132 3
HP Inc. 5313 3
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 163 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Red Hat 1183 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Webmoney 513 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
INPAS - ИНПАС 118 2
Hitachi - Хитачи 1421 2
Астор 103 2
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 90 2
Veeam Software 282 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Google LLC 10352 2
iiko - айко 28 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 2
Rambler Group - Рамблер ГК 811 2
Visa International 1809 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
JCB International 136 6
Русский стандарт Банк 370 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
Альфа-Банк 1476 5
ГПБ - Газпромбанк 842 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 3
Dixis - Диксис 343 2
UnionPay - Платёжная система 88 2
Diners Club International - платёжная система 79 2
Рапида НКО - платежные система 140 2
BP - British Petroleum 132 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 2
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 189 2
American Express - Amex 309 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 33 2
Белый Ветер 340 2
Связной ГК 1190 2
Почта России ПАО 1853 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
Евросеть 1393 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 45 2
Седьмой Континент 61 2
Интерпрогрессбанк 20 1
РосЕвроБанк 61 1
Starbucks 78 1
Мосводоканал МГУП 53 1
Cetelem - Сетелем Банк 28 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 47 1
Якитория 3 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Связной Банк 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 10
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 594 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 915 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 49 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 328 2
UCS R-Keeper 48 17
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 40 10
1С-Рарус Общепит 29 3
Эвотор Pay 6 3
Plazius - Плазиус - система цифрового маркетинга и платежей - Platius - Платиус 7 3
Google Android 11959 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 2
NetApp E-Series СХД 71 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 21 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 65 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 2
NetApp FlexPod 22 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 47 2
Visa payWave 73 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 2
Apple Pay 427 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Linux OS 7669 1
Opera Browser - Браузер 923 1
HPE SimpliVity 26 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Apple iOS 6422 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 1
Google Gmail 802 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
Samsung Pay 270 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 1
Intel x86 - архитектура процессора 1391 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 25 1
Microsoft Outlook 1241 1
Docker - Платформа распределённых приложений 177 1
Комлев Владимир 30 3
Гуревич Григорий 3 3
Ян Давид 57 3
Сирина Екатерина 10 3
Романенко Андрей 85 2
Хасис Лев 103 2
Чижов Михаил 3 2
Сырцов Игорь 27 2
Виноградова Елена 4 2
Нальский Максим 6 1
Черноморов Сергей 11 1
Солонин Виталий 89 1
Chambers John - Чемберс Джон 116 1
Новиков Аркадий 3 1
Ipsen Laura - Ипсен Лора 4 1
Красовский Александр 29 1
Хрусталев Александр 32 1
Шмелев Павел 15 1
Смирнова Татьяна 15 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
Козлова Елена 17 1
Шарыгин Игорь 3 1
Лебедев Сергей 28 1
Грахов Денис 7 1
Шамиль Темир 0 1
Кантор Дмитрий 1 1
Шипов Алексей 3 1
Чернышов Михаил 37 1
Алямовская Людмила 1 1
Гуревич Георгий 1 1
Ларченко Сергей 5 1
Степаненков Александр 3 1
Иванов Кирилл 14 1
Гондусов Дмитрий 10 1
Пожитков Игорь 11 1
Татару Виталий 14 1
Бугрин Сергей 10 1
Наймарк Владимир 14 1
Афанасьев Алексей 25 1
Голован Дмитрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 6
Казахстан - Республика 4467 5
Япония 10069 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Израиль 1756 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Европа 12319 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Европа Восточная 2927 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Индия - Республика 4263 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
Иран - Исламская Республика Иран 954 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 483 2
Америка 2011 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Ближний Восток 2549 2
США - Нью-Мексико 239 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 2
Юпитер - планета Солнечной системы 529 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Европа Северная - Скандинавия 480 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Евразия 268 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 512 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 1
Private Banking 20 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 1
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Денежные переводы - Money transfers 775 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 60 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
CRN 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
IDC - International Data Corporation 4671 4
Gartner - Гартнер 3301 2
Forrester Research 810 1
Интерфакс-100 15 1
The Nilson Report 6 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
CiscoLive! 10 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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