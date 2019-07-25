UCS United Card Services Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) процессинговая компания
UCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комлев Владимир 30 3
|Гуревич Григорий 3 3
|Ян Давид 57 3
|Сирина Екатерина 10 3
|Романенко Андрей 85 2
|Хасис Лев 103 2
|Чижов Михаил 3 2
|Сырцов Игорь 27 2
|Виноградова Елена 4 2
|Нальский Максим 6 1
|Черноморов Сергей 11 1
|Солонин Виталий 89 1
|Chambers John - Чемберс Джон 116 1
|Новиков Аркадий 3 1
|Ipsen Laura - Ипсен Лора 4 1
|Красовский Александр 29 1
|Хрусталев Александр 32 1
|Шмелев Павел 15 1
|Смирнова Татьяна 15 1
|Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 8 1
|Козлова Елена 17 1
|Шарыгин Игорь 3 1
|Лебедев Сергей 28 1
|Грахов Денис 7 1
|Шамиль Темир 0 1
|Кантор Дмитрий 1 1
|Шипов Алексей 3 1
|Чернышов Михаил 37 1
|Алямовская Людмила 1 1
|Гуревич Георгий 1 1
|Ларченко Сергей 5 1
|Степаненков Александр 3 1
|Иванов Кирилл 14 1
|Гондусов Дмитрий 10 1
|Пожитков Игорь 11 1
|Татару Виталий 14 1
|Бугрин Сергей 10 1
|Наймарк Владимир 14 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Голован Дмитрий 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|CRN 43 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
|IDC - International Data Corporation 4671 4
|Gartner - Гартнер 3301 2
|Forrester Research 810 1
|Интерфакс-100 15 1
|The Nilson Report 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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