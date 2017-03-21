Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Polycom RealPresence Group
Публикаций - 60, упоминаний - 213
Polycom RealPresence Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хомяков Сергей 33 10
|Клепинин Павел 8 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Свириденко Андрей 93 2
|Авербах Владимир 122 2
|Лосев Сергей 43 2
|Серебряков Виктор 44 2
|Разумовский Дмитрий 70 2
|Leav Peter - Лив Питер 7 2
|Гусев Владимир 16 2
|Албычев Александр 76 2
|Павлов Николай 12 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Прокошев Андрей 31 1
|Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
|Попов Борис 7 1
|Керценбаум Кирилл 20 1
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Соловьев Игорь 42 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Романов Алексей 39 1
|Паршинцев Александр 2 1
|Макаров Станислав 114 1
|Сафронов Роман 33 1
|Шевченко Евгений 56 1
|Осокина Полина 24 1
|Федорец Андрей 11 1
|Шабанов Александр 6 1
|Павлов Сергей 12 1
|Вихорев Сергей 11 1
|Герман Андрей 19 1
|Меджитов Тимур 58 1
|Лысенко Эдуард 216 1
|Одинцов Дмитрий 84 1
|Евраев Михаил 227 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Головин Дмитрий 22 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Козлов Александр 54 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2559 4
|IDC - International Data Corporation 4514 3
|Gartner 3173 2
|Juniper Research 419 1
|EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166658, в очереди разбора - 1048929.
Создано именных указателей - 53985.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru