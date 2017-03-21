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Polycom RealPresence Group



21.03.2017 Polycom представила систему телеприсутствия и камеру для переговоров по видео
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке
16.11.2016 «Корус Консалтинг» создал систему универсальных коммуникаций в Gloria Jeans
12.07.2016 Стартовали мировые продажи решения для совместной работы Polycom RealPresence Clariti
11.05.2016 В России поступило в продажу решение Polycom RealPresence Debut
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»
26.02.2016 Polycom RealPresence Trio теперь доступен во всех регионах присутствия Polycom
29.06.2015 Polycom дополнила платформу RealPresence двумя новыми технологиями
22.05.2015 Новые решения Polycom RealPresence Group Series превращают персональные рабочие места в центры коллективной работы
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы
01.09.2014 Polycom выпустил новые мобильные станции видеосвязи с тележками для предприятий и учебных заведений
30.07.2013 «Ростелеком» оптимизировал совместную работу сотрудников с помощью видеорешения Polycom RealPresence
19.04.2013 Polycom представила программные дополнения к платформе RealPresence и новые системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync
09.04.2013 Polycom начинает поставки системы Polycom RealPresence Group 700
19.12.2012 Polycom представил новый портфель решений для среднего бизнеса
16.10.2012 Санкт-Петербургский государственный университет внедрил решения для видеосвязи Polycom
28.03.2012 Polycom представила решения мультимедийной связи, разработанные совместно с HP и Microsoft
23.01.2012 Lenovo оснастит свои устройства решениями для видеосвязи Polycom
19.01.2012 Polycom RealPresence Cloud предоставляет управляемый облачный сервис для общения по видео
16.09.2011 Polycom представила программную инфраструктуру для совместной работы по видеосвязи

Публикаций - 60, упоминаний - 213

Polycom RealPresence Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Polycom - Поликом Россия 369 54
Microsoft Corporation 20962 11
Cisco Systems 4624 9
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 6
Cisco Broadsoft UC 49 6
Астерос - Asteros 583 5
HP Inc. 5096 5
Samsung Electronics 8922 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 4
Ericsson 2273 4
AT&T Inc 1520 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Spirit DSP - Спирит Корп 413 3
Lenovo Motorola 3318 3
HTC Corporation 1374 3
Apple Inc - Эппл Рус 10085 3
Huawei 3132 3
IBM 8630 2
TrueConf - ТруКонф 257 2
Siemens AG - Сименс Россия 2221 2
VideoMost - ВидеоМост 200 2
Adobe Systems 1329 2
Крок 1545 2
Verizon 825 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 464 2
Ланит ГК 1500 2
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 2
Jive Software 19 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 1
China Mobile 359 1
Mitel Corp - Mitel Networks 51 1
KT Corporation - Korea Telecom 112 1
Crestron 84 1
TI - Texas Instruments Incorporated 757 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 260 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 95 1
Blizzard Entertainment 293 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 4
РЖД - Российские железные дороги 1317 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 2
УЭК - Универсальная электронная карта 523 2
Альфа-Банк 1321 1
Почта России ПАО 1768 1
Уралсиб Банк 424 1
Ак Барс Банк 181 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 60 1
Мегаполис ТК 102 1
Vimeo - Видеохостинг 59 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 18 1
Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 2 1
Верховный суд Российской Федерации 289 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7308 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 2
Федеральное казначейство России 862 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1945 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 1
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 224 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
Правительство Москвы 814 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1099 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 1
Президент Российской Федерации 1711 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1095 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 19
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 7
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 2
Сервер - Серверные платформы 298 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 144 2
3G - Стандарт мобильной связи 5061 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9141 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 211 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 1
BMC - Baseboard Management Controller 75 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 125 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 69 1
ИТ-аутсорсинг 842 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 18 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 49 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 41 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 8 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 173 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 520 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 1
Microsoft Lync 275 12
Microsoft Skype 1876 10
Apple iOS 6193 7
Google Android 11622 7
Polycom EagleEye 8 7
Polycom HDX 17 7
Microsoft Skype for Business 119 6
Polycom VVX - IP-телефон 11 5
Polycom NoiseBlock 7 5
Polycom UC Intelligent Core - Polycom UC Board 8 5
Polycom SmartPairing 5 5
Polycom RealConnect Service 7 5
Polycom RMX - MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 8 4
Microsoft Outlook 1208 4
Polycom Group Series 4 4
Linux OS 7160 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 3
Microsoft Office 365 788 3
Cisco Webex 143 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1130 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 157 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 725 3
Google Play - Google Store - Android Market 2629 3
Apple iPad 3534 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 124 2
Microsoft Exchange 947 2
Google YouTube - Видеохостинг 2165 2
Polycom CX - серия панорамных камер 7 2
Polycom Acoustic Fence - Polycom Acoustic Bubble - Polycom Acoustic Clarity 5 2
Motorola XOOM 52 2
Microsoft Windows 10 10088 2
Polycom Ultimate HD 3 2
Polycom DMA 2 2
Polycom Telepresence 2 2
Правительство Москвы - Наш город 51 1
Polycom Trio - «умный» телефон для конференц-связи 5 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
HP AppSystem 3 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
ЕМИАС Электронный рецепт 10 1
Хомяков Сергей 33 10
Клепинин Павел 8 3
Чучелов Андрей 44 3
Свириденко Андрей 93 2
Авербах Владимир 122 2
Лосев Сергей 43 2
Серебряков Виктор 44 2
Разумовский Дмитрий 70 2
Leav Peter - Лив Питер 7 2
Гусев Владимир 16 2
Албычев Александр 76 2
Павлов Николай 12 1
Деянышев Вадим 19 1
Рудычева Наталья 89 1
Прокошев Андрей 31 1
Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
Попов Борис 7 1
Керценбаум Кирилл 20 1
Кесельбренер Леонид 49 1
Соловьев Игорь 42 1
Коломыченко Мария 5 1
Романов Алексей 39 1
Паршинцев Александр 2 1
Макаров Станислав 114 1
Сафронов Роман 33 1
Шевченко Евгений 56 1
Осокина Полина 24 1
Федорец Андрей 11 1
Шабанов Александр 6 1
Павлов Сергей 12 1
Вихорев Сергей 11 1
Герман Андрей 19 1
Меджитов Тимур 58 1
Лысенко Эдуард 216 1
Одинцов Дмитрий 84 1
Евраев Михаил 227 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Головин Дмитрий 22 1
Никуличев Андрей 43 1
Козлов Александр 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1565 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 4
Европа 7242 3
Африка - Африканский регион 2659 3
Ближний Восток 2481 3
Украина 5501 3
Южная Америка 669 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 2
Россия - ЦФО - Калужская область 725 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 2
Россия - УФО - Тюменская область 745 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 2
Россия - ДФО - Амурская область 450 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 530 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 80 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 2
Россия - ЦФО - Тульская область 922 2
Россия - СФО - Республика Тыва 168 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 409 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 960 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 325 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 1
Монголия 247 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 858 1
США - Калифорния - Саннивейл 68 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 1
Европа Северная - Скандинавия 449 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 224 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 51 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2559 4
IDC - International Data Corporation 4514 3
Gartner 3173 2
Juniper Research 419 1
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 53985.
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