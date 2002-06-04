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Intel Altera

Intel - Altera


04.06.2002 Altera и TSMC будут совместно разрабатывать чипы по 90 нм PLD-технологии

Производители чипов Altera и TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявили о совместной работе над продукцией на базе технологии Nexsys. Разработанная TSMC, технология создания систем на чипе позволяе
30.11.2000 Акции Altera упали в связи с пересмотром прогноза оборота

В среду после закрытия биржи компания Altera, производящая чипы, сообщила, что ее оборот в 4-м квартале останется на уровне 3-го ($395 млн.). Ранее компания прогнозировала рост продаж на 12%. Altera сообщила, что это связано
28.11.2000 Бывший CEO LSI Logic назначен новым президентом и CEO Altera

Компания Altera, второй по величине производитель программируемых чипов в мире, назначила бывшего CEO LSI Logic 36-летнего Джона Дэна (John Daane) на должность президента и исполнительного директора. Он
02.11.2000 Акции Altera упали на 20% после опубликования прогноза уровня продаж

Акции компании Altera Сorp., производителя логических программируемых микросхем, потеряли в цене 20,46% до $
17.10.2000 Altera сообщила о результатах финансовой деятельности в третьем квартале

Корпорация Altera Corporation, производитель программируемых логических устройств, сообщила о финансовых
13.09.2000 Altera приобрела Northwest Logic

Производитель программируемых логических микросхем компания Altera Corp. анонсировала приобретение компании Northwest Logic Inc.. Последняя специализируе
13.09.2000 Altera приобрела Northwest Logic

Производитель программируемых логических микросхем компания Altera Corp. анонсировала приобретение компании Northwest Logic Inc.. Последняя специализируе
17.07.2000 Оборот Altera за второй квартал достиг рекордной отметки - $340,7 млн.

Производитель микросхем программируемой логики компания Altera Corp. сообщила о рекордных результатах второго квартала. Чистая прибыль компании за ук
14.07.2000 Altera объявила о 92% росте прибыли за второй квартал и предстоящем сплите акций

Компания Altera Corp., один из крупнейших производителей программируемых логических чипов, сообщила о

20.04.1999 Altera представила серию программируемых логических интегральных схем APEX 20K

Компания Altera Corporation представила серию новых программируемых логических интегральных схем APEX


Публикаций - 99, упоминаний - 107

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