Intel Altera
|04.06.2002
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Altera и TSMC будут совместно разрабатывать чипы по 90 нм PLD-технологии
Производители чипов Altera и TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявили о совместной работе над продукцией на базе технологии Nexsys. Разработанная TSMC, технология создания систем на чипе позволяе
|30.11.2000
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Акции Altera упали в связи с пересмотром прогноза оборота
В среду после закрытия биржи компания Altera, производящая чипы, сообщила, что ее оборот в 4-м квартале останется на уровне 3-го ($395 млн.). Ранее компания прогнозировала рост продаж на 12%. Altera сообщила, что это связано
|28.11.2000
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Бывший CEO LSI Logic назначен новым президентом и CEO Altera
Компания Altera, второй по величине производитель программируемых чипов в мире, назначила бывшего CEO LSI Logic 36-летнего Джона Дэна (John Daane) на должность президента и исполнительного директора. Он
|02.11.2000
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Акции Altera упали на 20% после опубликования прогноза уровня продаж
Акции компании Altera Сorp., производителя логических программируемых микросхем, потеряли в цене 20,46% до $
|17.10.2000
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Altera сообщила о результатах финансовой деятельности в третьем квартале
Корпорация Altera Corporation, производитель программируемых логических устройств, сообщила о финансовых
|13.09.2000
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Altera приобрела Northwest Logic
Производитель программируемых логических микросхем компания Altera Corp. анонсировала приобретение компании Northwest Logic Inc.. Последняя специализируе
|13.09.2000
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Altera приобрела Northwest Logic
Производитель программируемых логических микросхем компания Altera Corp. анонсировала приобретение компании Northwest Logic Inc.. Последняя специализируе
|17.07.2000
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Оборот Altera за второй квартал достиг рекордной отметки - $340,7 млн.
Производитель микросхем программируемой логики компания Altera Corp. сообщила о рекордных результатах второго квартала. Чистая прибыль компании за ук
|14.07.2000
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Altera объявила о 92% росте прибыли за второй квартал и предстоящем сплите акций
Компания Altera Corp., один из крупнейших производителей программируемых логических чипов, сообщила о
|20.04.1999
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Altera представила серию программируемых логических интегральных схем APEX 20K
Компания Altera Corporation представила серию новых программируемых логических интегральных схем APEX
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