Intel - Altera

Altera и TSMC будут совместно разрабатывать чипы по 90 нм PLD-технологии Производители чипов Altera и TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявили о совместной работе над продукцией на базе технологии Nexsys. Разработанная TSMC, технология создания систем на чипе позволяе

Акции Altera упали в связи с пересмотром прогноза оборота В среду после закрытия биржи компания Altera, производящая чипы, сообщила, что ее оборот в 4-м квартале останется на уровне 3-го ($395 млн.). Ранее компания прогнозировала рост продаж на 12%. Altera сообщила, что это связано

Бывший CEO LSI Logic назначен новым президентом и CEO Altera Компания Altera, второй по величине производитель программируемых чипов в мире, назначила бывшего CEO LSI Logic 36-летнего Джона Дэна (John Daane) на должность президента и исполнительного директора. Он

Акции Altera упали на 20% после опубликования прогноза уровня продаж Акции компании Altera Сorp., производителя логических программируемых микросхем, потеряли в цене 20,46% до $

Altera сообщила о результатах финансовой деятельности в третьем квартале Корпорация Altera Corporation, производитель программируемых логических устройств, сообщила о финансовых

Altera приобрела Northwest Logic Производитель программируемых логических микросхем компания Altera Corp. анонсировала приобретение компании Northwest Logic Inc.. Последняя специализируе

Altera приобрела Northwest Logic Производитель программируемых логических микросхем компания Altera Corp. анонсировала приобретение компании Northwest Logic Inc.. Последняя специализируе

Оборот Altera за второй квартал достиг рекордной отметки - $340,7 млн. Производитель микросхем программируемой логики компания Altera Corp. сообщила о рекордных результатах второго квартала. Чистая прибыль компании за ук

Altera объявила о 92% росте прибыли за второй квартал и предстоящем сплите акций Компания Altera Corp., один из крупнейших производителей программируемых логических чипов, сообщила о