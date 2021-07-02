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Global Telecom Holding S.A.E. (GTH)
Orascom Telecom Holding S.A.E.


02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 4
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала 1
09.02.2021 Варяги не смогли конвертировать акции Veon: не нашлось ни одного желающего 1
26.01.2021 Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн 3
27.11.2020 Власти требуют от Veon $157 млн 1
18.03.2020 Премьер-министра Египта накажут за помощь хозяевам «Билайна» 4
03.02.2020 Погиб экс-президент хозяев «Билайна» 3
28.11.2019 Хозяев «Билайна» заставляют заплатить $450 млн за продление лицензии 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 1
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн 4
26.06.2019 Владелец «Билайна» получил 4G-лицензию без аукциона. Дело под расследованием властей 2
31.05.2019 У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке 2
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала 1
25.02.2019 Хозяева «Билайна» ищут ему нового владельца 1
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн 4
18.09.2018 Власти не позволили хозяевам «Билайна» продать сотовые вышки за $940 млн 1
03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта 3
03.07.2018 «Билайн» полностью продает свои активы в Италии 3
24.04.2018 Власти Зимбабве не доплатили владельцу «Билайна» миллионы долларов 5
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев 6
06.04.2018 Beeline продал сотового оператора родственнику президента Таджикистана 2
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями 6
27.03.2018 Топ-менеджера, создавшего Veon, сменила чернокожая американка 1
21.03.2018 Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна» 7
16.03.2018 Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» 6
22.02.2018 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за треть миллиарда долларов 1
09.11.2017 «Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки» 4
30.08.2017 «Дочка» «Билайн» продает сотовые вышки за миллиард долларов 1
27.06.2017 В Северной Корее выпустили собственный iPhone 1
07.06.2017 «Дочка» «Билайна» купила 4G-частоты за $295 млн 1
07.04.2017 Старинный акционер «Билайна» избавляется от его акций 1
04.04.2017 «Билайн» начинает торговать своими акциями в Амстердаме 1
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей 3
03.03.2017 «Билайн» заплатит $60 млн по иракским долгам 1
12.10.2016 Африканские чиновники делят активы «Билайна» 5
26.09.2016 «Билайн» потребовал от бывшего акционера 130 млн евро 2
24.08.2016 Из-за сделки с «Билайном» покупателю предъявили иск на $750 млн 2
14.06.2016 «Билайн» пошел войной на правительство Канады 7

Публикаций - 104, упоминаний - 208

Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 88
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 23
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 18
Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 31 9
Telenor 299 9
Киевстар 260 6
Banglalink 13 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
Orange France Télécom 99 4
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 7 4
Dhabi Group 8 4
China Telecom - Zong 8 4
Iraqna 5 4
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 25 4
Djezzy - Алжирский сотовый оператор 28 3
Альфа-Групп - Altimo 226 3
Telenor Pakistan (Пакистан) 8 3
Axiata - малайзийская телекоммуникационная компания 8 3
Warid 5 3
China Telecom 88 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 2
Iliad Italia 4 2
Med Cable 3 2
U-Com 6 2
Telecel Centrafrique 7 2
Econet Wireless 4 2
Waird 2 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Telia Company 348 2
Iragna 2 2
Telecel Globe 12 2
Microsoft Corporation 11095 2
Hutchison Holdings 13 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Turkcell 180 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 36 1
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 1
Питерская группа связистов 114 1
Veon - VimpelCom International Services 3 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 9
EGX - Египетская фондовая биржа 9 8
Альфа-Групп 320 6
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Uber Technologies 258 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 2
Uber 257 2
Lazard Freres SAS 1 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Citigroup 114 1
Merrill Lynch 32 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 39 1
Nestle - Нестле 64 1
Orienbank - Ориёнбанк - Ориенбанк 2 1
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 3 1
American Express 172 1
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 9 7
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 5 3
Верховный суд Пакистана 2 2
Экономический суд Каира 2 2
Правительство РФ 2205 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
Высший административный суд Египта 1 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 6
3G - Стандарт мобильной связи 3736 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Google Android 10751 1
WhatsApp Messenger 654 1
Veon Wholesale Services 3 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 209 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 32
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 2
Бущик Дмитрий 5 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Кузьмичев Алексей 9 1
Морошкин Александр 106 1
Коболев Андрей 3 1
Samih Onsi Sawiris - Самих Онси Савирис 1 1
Рахмон Эмомали 3 1
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Изосимов Александр 92 1
Хан Герман 8 1
Перцовский Александр 11 1
Рейман Леонид 411 1
Фридман Михаил 54 1
Либин Сергей 18 1
Bichara Khaled - Бичара Халед 9 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Резникович Алексей 19 1
Усманов Алишер 241 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 66
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 14
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 11
Египет - Арабская Республика 369 10
Украина 3372 9
Канада 1304 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 9
Африка 1489 7
Бурунди - Республика 51 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Зимбабве - Республика 60 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Италия - Итальянская Республика 1388 5
Намибия - Республика 26 5
Азия - Азиатский регион 1517 5
Ирак - Республика 81 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 4
Нидерланды - Амстердам 259 4
ЦАР - Центральноафриканская Республика 24 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 4
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 4
Таджикистан - Республика 436 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Нидерланды 975 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Казахстан - Республика 2632 3
Грузия 691 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 2
Камбоджа - Королевство 88 2
Узбекистан - Республика 823 2
Великобритания - Лондон 820 2
Армения - Республика 688 2
Америка 460 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Европа 3759 1
Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 4 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
Bloomberg 785 2
Ведомости 259 1
Telegraaf 1 1
News Corp 91 1
CNews Analytics 1990 2
Analysys Mason 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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