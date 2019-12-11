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Aladdin eToken Management System


11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
07.02.2018 Завершено тестирование совместимости Full Disk Encryption и SafeNet eToken 5110 1
26.12.2017 «Аладдин Р.Д.» представила новую версию «Единый Клиент JaCarta» 2.11 3
08.12.2017 Программный комплекс JaCarta прошёл инспекционный контроль ФСТЭК 1
27.09.2016 Средство доверенной загрузки Dallas Lock совместимо с USB-ключами и смарт-картами eToken 1
01.08.2016 Система защиты информации Dallas Lock 8.0 компании "Конфидент" совместима с продуктами от "Аладдин Р.Д." 1
16.05.2016 СЗИ от НСД Dallas Lock Linux совместима с электронными ключами eToken 1
02.11.2015 Смарт-карты и USB-токены «Аладдин Р.Д.» совместимы с «КриптоАРМ» 5.3 от компании «Цифровые технологии» 1
12.05.2015 ФСТЭК продлила сертификат на встраиваемый модуль безопасности TSM от «Аладдин Р.Д.» 1
26.02.2015 USB-токены и смарт-карты от «Аладдин Р.Д.» совместимы с СЗИ Secret Net 7 от «Кода Безопасности» 1
25.12.2014 USB-токены и смарт-карты JaCarta и eToken совместимы с криптопровайдерами «КриптоПро CSP» и «КриптоПро JCP» 1
26.11.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken протестированы на совместимость с «КриптоАРМ» 5.2 1
09.10.2014 Подтверждена корректность работы смарт-карт и USB-токенов JaCarta и eToken с ПО ViPNet Administrator 4 1
08.10.2014 Cмарт-карты и USB-токены JaCarta и eToken совместимы с ViPNet Client 4 1
09.06.2014 Электронные ключи JaCarta и eToken совместимы с новой версией «КриптоАРМ» 1
09.09.2013 СО ЕЭС внедрил Secret Disk Enterprise от «Аладдин Р.Д.» 5
10.06.2013 Новый продукт «Аладдин Р.Д.» автоматизирует управление жизненным циклом ключевых носителей пользователей 2
27.05.2013 Портал госуслуг подключили к УЭК 1
18.03.2013 Персональные данные пациентов медицинских учреждений Марий Эл под защитой eToken 4
21.01.2013 ТГУ им. Державина под защитой eToken 1
16.10.2012 Обновленная линейка eToken сертифицирована ФСТЭК России 1
13.06.2012 Сторожевой "Соболь" защитит мобильные ПК 2
16.02.2012 Ключи eToken совместимы с СЗИ «Страж NT» 3
27.09.2011 «Аладдин Р.Д.» защитил систему ДБО «Райффайзенбанка» с помощью eToken PRO (Java) 2
28.07.2011 СО ЕЭС защитил конфиденциальную информацию с помощью решений «Аладдин Р.Д.» 8
28.06.2011 Банк «АК Барс» выбрал комплексное решение от «Аладдин Р.Д.» и «Лаборатории Касперского» для защиты ДБО 2
24.05.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость с защитными продуктами «Соболь» и Secret Net 3
13.05.2011 Ключи eToken PRO (Java) интегрированы с кроссплатформенным продуктом LirCryptoki Java Card 3
11.05.2011 Ключи eToken протестированы на совместимость с программным комплексом «Астрал-Отчет» 2
14.04.2011 eToken протестировали на совместимость с программным комплексом для защиты данных «VPN/FW Застава» 2
24.03.2011 Eset и «Аладдин Р.Д.» предлагают совместное решение для защиты систем ДБО 1
15.02.2011 «НС Банк» выбрал eToken для защиты системы ДБО 2
27.01.2011 Медицинский центр МЧС России защитил персональные данные своих пациентов 1
24.01.2011 ФСТЭК подтвердил надежность электронного замка «Соболь» 3.0 1
23.12.2010 Электронный документооборот «Аском-Док» защищен решениями eToken 2
23.11.2010 «Русь-Банк» повысил безопасность дистанционного обслуживания с помощью eToken PRO 2
15.11.2010 Сетевые концентраторы Anywhere USB и eToken обеспечивают безопасность виртуальных инфраструктур 3
30.08.2010 Средства защиты данных «Панцирь» протестированы на совместимость с ключами eToken 2
03.08.2010 eToken обеспечивает безопасную работу с ЭЦП в СЭД DiState 2
29.04.2010 eToken обеспечивает сохранность ключей ЭЦП пользователей СЭД Directum 2

Публикаций - 71, упоминаний - 139

Aladdin eToken Management System упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 60
Код Безопасности 365 5
Крипто-ПРО 200 5
Конфидент 56 3
Microsoft Corporation 11110 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Элвис-Плюс 69 2
Сигнал-КОМ 22 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 315 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Газинформсервис - ГИС 34 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
3753 1
Рамэк-ВС 70 1
Check Point Software Technologies 447 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
HID Global 70 1
Калуга Астрал 41 1
Такском - Taxcom 119 1
SUSE 167 1
Red Hat 666 1
Directum - Директум 646 1
Citrix Systems 571 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
ESET 989 1
Информзащита 423 1
SafeNet 79 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Cisco Systems 2044 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
VMware 1829 1
Gemalto 168 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Visa International 1346 1
Ак Барс Банк 173 1
Мосэнерго ПАО 49 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 390 1
Альфа-Банк 1126 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Мосгортранс ГУП 68 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 7
Flash 476 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 5
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 70 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 2
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 2
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 2
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 2
UEFI - The Unified Extensible Firmware Interface - Интерфейс между операционной системой и микропрограммами - Развитие BIOS 91 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 179 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
FDE - Full Disk Encryption - Шифрование диска 6 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
Gemalto SafeNet eToken 120 44
Java - Язык программирования 1178 43
Aladdin JaCarta 147 11
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 9
Aladdin JaCarta PKI 74 9
Microsoft Windows 853 8
Microsoft Windows 10 6652 7
Linux OS 4265 5
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 5
Aladdin Secret Disk 33 5
КриптоПро СКЗИ CSP 96 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 794 4
Microsoft Windows Server 2003 144 4
Microsoft Windows Server 2008 210 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 3
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 17 3
Aladdin JaCarta PRO 21 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 3
Apple macOS 927 3
Aladdin JaCarta LT 23 2
Oracle Java Card 8 2
BSS BS-Client ДБО 110 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Linux - Debian GNU 273 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
КриптоПро СКЗИ JCP 10 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 1
ЭОС eDocLib 85 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Microsoft Windows Server 2012 147 1
InfoWatch Traffic Monitor + Aladdin eSafe 1 1
InfoWatch Device Monitor + Aladdin eToken 1 1
Microsoft CryptoAPI 14 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Груздев Сергей 26 2
Полякова Оксана 6 2
Щеглов Андрей 4 1
Ушаков Михаил 23 1
Груданов Сергей 20 1
Смирнов Иван 9 1
Хайретдинов Рустэм 42 1
Гуревич Алексей 3 1
Путин Владимир 1826 1
Рейман Леонид 412 1
Щеголев Игорь 676 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 2
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Украина 3374 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
Человеческий фактор 126 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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