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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aladdin eToken Management System
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Публикаций - 71, упоминаний - 139
Aladdin eToken Management System упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Груздев Сергей 26 2
|Полякова Оксана 6 2
|Щеглов Андрей 4 1
|Ушаков Михаил 23 1
|Груданов Сергей 20 1
|Смирнов Иван 9 1
|Хайретдинов Рустэм 42 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Путин Владимир 1826 1
|Рейман Леонид 412 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
|Человеческий фактор 126 2
|CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764389, в очереди разбора - 668076.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764389, в очереди разбора - 668076.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru