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Т-Страхование Тинькофф страхование Тинькофф Онлайн Страхование

Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование


16.12.2024 «Т-Страхование» запускает пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков 1
02.10.2024 «Т-Банк» запускает собственную рекламную платформу с доступом к 50 млн жителей России 1
24.11.2023 «Инфосистемы джет» провела оценку соответствия «Тинькофф страхование» требованиям информационной безопасности Банка России 1
20.01.2023 «Тинькофф» запустил публичную программу по поиску уязвимостей на платформе Bi.Zone 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию 1
25.04.2022 Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» 1
28.03.2022 Компания Pravo Tech примет участие в конференции CNews «Импортозамещение 2022» 1
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии 1
01.12.2021 Страховые услуги хотят доверить роботам 1
24.05.2021 Алексей Пелевин -

Российские LegalTech-решения серьезно превосходят западные аналоги

 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
10.11.2020 «Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров 2
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 1
16.10.2020 Лопнула самая громкая сделка года. Почему Олег Тиньков не продал «Яндексу» банк 1
23.09.2020 «Яндекс» покупает банк «Тинькофф» 1
21.07.2020 Голосовой ассистент «Тинькофф» поможет клиентам экономить 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1
16.03.2020 «Тинькофф» запустил платформу для ТО и ремонта автомобилей с кешбэком 2
31.10.2019 Алексей Флоринский, SimbirSoft -

О плюсах и минусах выделенных команд

 1
08.10.2019 ФРИИ инвестирует 10 млн рублей в маркетплейс страховых продуктов 1
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ 1
01.07.2019 В банке «Тинькофф» сбой второй день подряд 1
06.12.2018 «Тинькофф Банк» подключил сервис Masterpass от Mastercard 1
16.07.2018 «Тинькофф» приобрел долю в «Кассир.ру» 1
29.06.2018 В Тинькофф банке крупный сбой: Пользователи «не могут провести ни одной операции» 1
21.11.2017 Основатель банка «Тинькофф» продал его акции на $245 млн 1
27.09.2017 В «Рестриме» назначен новый генеральный директор 1
22.08.2017 Тинькофф банк вышел из виртуальности, запустив сеть собственных банкоматов 1
01.11.2016 Дозвониться в контакт-центры страховщиков можно за 20 секунд 1
24.08.2016 Алексей Телятников назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома» 1
28.01.2016 Общий оборот акции «Киберпонедельник-2016» составил не менее 9 млрд руб. 1
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка 1
05.11.2015 Евгений Закрепин - Сегодня главное для ИТ-поставщика в банковском секторе – остаться на связи с заказчиком 1
15.01.2015 «Тинькофф Банк» переехал на новый сайт www.tinkoff.ru 2
24.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедряет систему управления страховым бизнесом Guidewire в «Тинькофф Онлайн Страхование» 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

Т-Страхование и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 13
Yandex - Яндекс 7340 7
Ростелеком 9701 5
Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 9 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
SAP SE 5279 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
Oracle Siebel Systems 507 3
АФК Система ПАО 1797 3
X Corp - Twitter 2845 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
8213 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Guidewire Software 4 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Хомнет Консалтинг 174 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
АйТи 1365 1
Крок - Croc 1777 1
Softline - Софтлайн 2811 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
Naumen - Наумен 626 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
Microsoft Corporation 24625 1
Atlassian 118 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
UIPath 101 1
Ростелеком - Рестрим - Restream 11 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Samsung Electronics 10255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Информзащита 756 1
Код Безопасности 616 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 25
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 9
Ренессанс Страхование 160 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 4
АльфаСтрахование СГ 320 4
Ингосстрах СПАО 421 3
Альфа-Банк 1769 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 6 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Кассир.ру - Kassir.ru 24 1
Тинькофф ипотека 4 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Visa International 1949 1
Альфа-Групп 696 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 7
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4977 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
Стандартизация - Standardization 2130 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 8
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 269 4
MoneyTalk 10 4
Apple iOS 7809 3
Microsoft Office 3734 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 3
Яндекс.Маркет 937 3
Google Android 13994 2
Тинькофф Путешествия - Tinkoff Travel Bot 6 2
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 2
Guidewire Insurance Suite 2 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
MasterCard MasterPass 29 1
Хомнет XBRL 15 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff All Airlines, All Games - Tinkoff Drive, Tinkoff OneTwoTrip, S7 - кобрендовые карты 12 1
Тинькофф ремонт 2 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff RECO 2 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
SAP CRM Loyalty Management 7 1
РСА - ЕАИС БСИ - Бюро страховых историй 10 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 19 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
Тинькофф Истории - Tinkoff Stories - Тинькофф Журнал 9 1
Apple iPhone 6 4862 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 1
Тиньков Олег 47 8
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 2
Пелевин Алексей 13 2
Алешкин Сергей 65 2
Волож Аркадий 251 2
Евгенов Никита 7 2
Худавердян Тигран 91 2
Литвинова Юлия 2 1
Делицын Леонид 128 1
Финкельштейн Евгений 10 1
Кирейко Андрей 5 1
Хромов Сергей 23 1
Михина Анна 12 1
Газизуллин Рустам 1 1
Катрич Алексей 43 1
Телятников Алексей 21 1
Богданов Алексей 7 1
Римский Александр 5 1
Висящев Андрей 64 1
Закрепин Евгений 60 1
Рубцов Иван 16 1
Флоринский Алексей 7 1
Булгаков Кирилл 104 1
Черешнев Михаил 10 1
Горяинов Александр 12 1
Драздов Валентин 4 1
Авакянц Владимир 1 1
Усаковский Константин 10 1
Путин Владимир 3171 1
Греф Герман 419 1
Потанин Владимир 63 1
Логинова Евгения 1 1
Литвин Артем 4 1
Ушанова Марина 1 1
Конюхов Сергей 5 1
Чесаков Георгий 19 1
Токарев Олег 9 1
Лях Валерий 3 1
Тимашев Ратмир 69 1
Баронов Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Великобритания - Лондон 2386 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Филиппины - Республика 564 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Украина 7608 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Европа 21768 1
Кипр - Республика 550 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 29
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 13
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 8
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 7
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 4
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