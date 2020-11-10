«Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — единую финансовую подписку на сервисы экосистемы и партнеров

«Тинькофф» запускает Tinkoff Pro — финансовую подписку, которая позволит клиентам пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы «Тинькофф» и ее партнеров на специальных условиях.

Подписка Tinkoff Pro откроет клиентам доступ к большинству финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов экосистемы (Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, Тинькофф Банк, Тинькофф Путешествия, Тинькофф Бизнес, лайфстайл-сервисы, Тинькофф Инвестиции) на особо выгодных условиях. В частности, с помощью Tinkoff Pro клиенты могут увеличить свой доход (в том числе от сбережений), получать больше кэшбэка за развлечения, страхование и путешествия, бесплатную голосовую связь, пользоваться повышенными лимитами на переводы и др.

Также Tinkoff Pro позволяет дополнительно подключать тематические партнерские подписки. Первой из них стали «Видеосервисы» — эта подписка дает доступ к полным премиальным пакетам трех крупнейших видеосервисов рунета IVI, AMEDIATEKA и Start (их общая база составляет почти 100 000 российских и зарубежных фильмов и сериалов).

В ближайшее время будет объявлено о новых российских и международных партнерах в тематических подписках Tinkoff Pro.

Финансовая подписка особенно выгодна клиентам, у которых уже есть карточные продукты Тинькофф — например, она дает скидки на годовое обслуживание по картам, бесплатный смс-банк для всех карт и т.д.

Подключение Tinkoff Pro также отменяет плату за обслуживание по части карт и за мобильную связь Тинькофф Мобайл, автоматически увеличивает процент по накопительным счетам и депозитам, повышает кэшбэк на путешествия, развлечения, страховые продукты.

Первый месяц подписки Tinkoff Pro бесплатный, со второго — 199 рублей в месяц. Подключить ее можно в суперприложении Тинькофф: раздел «Еще», вкладка «Бонусы», Подписки. Tinkoff Pro в течение суток появится у всех клиентов Тинькофф.

Повышенный доход от сбережений. Подписчики Tinkoff Pro получают до 3,5% годовых по накопительному счету и до 5% — по новому вкладу в рублях (3% и до 4,5% соответственно без подписки).

Бесплатная мобильная связь. В подписку входит 600 бесплатных минут на Тинькофф Мобайле. Если абонент покупает пакет на большее количество минут, он получает скидку в размере стоимости 600 минут.

Бесплатное обслуживание и оповещение об операциях. Кредитные карты Tinkoff Platinum (со стоимостью обслуживания до 590 рублей в месяц), дебетовые карты Tinkoff Black (со стоимостью до 99 рублей в месяц) становятся бесплатными. На обслуживание специализированных и кобрендовых карт, например, All Airlines, All Games, Tinkoff Drive, S7 — Тинькофф клиенты получают скидку 50%. Подробнее об условиях можно узнать на портале Тинькофф.Помощь.

При включении подписки Tinkoff Pro оповещение об операциях по всем картам клиента становится бесплатным.

Увеличится лимит кэшбэка: максимальный кэшбэк по карте Tinkoff Black составит 5 000 рублей в месяц (вместо 3 000 рублей), по картам Tinkoff Platinum, ALL Games, ALL Airlines и Tinkoff Drive — 10 000 бонусов или миль (вместо 6 000)

Увеличится кэшбэк в Тинькофф Путешествиях. За покупку авиабилетов вернётся до 7%, за бронирование отелей — до 10%.

До 15% составит кэшбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы Тинькофф (для клиентов без подписки — 5%).

Увеличится количество категорий повышенного кэшбэка (от 3% до 15%) для выбора с 6 до 7. Из них клиент каждый месяц выбирает нужные именно ему 3 категории.

Повышенный лимит на переводы на карты других банков. Лимит на переводы с карт Тинькофф на карты других банков увеличится до 50 000 рублей (ранее — 20 000 рублей).

Персональные спецпредложения в Тинькофф Таргет с повышенным кэшбэком. Клиентам Tinkoff Pro будут доступны расширенные персональные подборки с повышенным кэшбэком до 70% в разделе «Спецпредложения» (от российских товарных брендов и компаний на основе Tinkoff Reco). Первым партнером по повышенному кэшбэку в рамках Tinkoff Pro стал маркетплейс goods.ru, объединяющий ведущие интернет-магазины России.

Лимиты на пополнение счета и снятие наличных для предпринимателей и компаний. Tinkoff Pro увеличивает на 100 000 рублей лимит на пополнение счета через банкоматы и снятие со счета в Тинькофф Бизнесе. Опция заработает после запуска и будет доступна всем предпринимателям, которые оформят подписку на свою карту физлица в Тинькофф.

Повышенный кэшбэк на продукты Тинькофф Страхования. При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других полисов Тинькофф Страхования в мобильном приложении Тинькофф на карту вернётся 7% кэшбэком.

Видеоподписка. Подписчики Tinkoff Pro могут на особо выгодных условиях воспользоваться новой партнерской подпиской «Видеосервисы» от Тинькофф. Она дает доступ к полным премиальным версиям подписок трех крупнейших видеосервисов рунета (около 100 000 фильмов и сериалов). Start — оригинальные сериалы и фильмы, созданные одноименной студией сервиса, а также эксклюзивные премьеры до показа на ТВ и библиотека лучших российских и зарубежных художественных и документальных фильмов, сериалов и проектов для детей. AMEDIATEKA — для просмотра премьер сериалов и фильмов одновременно со всем миром, а также хитов ведущих студий. IVI — самый широкий в России каталог фильмов, сериалов и мультфильмов. Общая стоимость видеоподписки (в которую уже включена подписка Tinkoff Pro) — 648 рублей в месяц.

Одновременно с Tinkoff Pro запускается расширенная версия подписки — Tinkoff Premium. Помимо действующих условий, она позволяет обладателю любой банковской карты Тинькофф получить привилегии, предусмотренные для владельцев премиальных карт.

Tinkoff Premium включает ещё больше спецусловий: повышенный лимит на переводы, увеличенный размер кэшбэков, консьерж-сервисы, вызов автоконсьержа, проход в бизнес-залы аэропортов, страхование выезда за рубеж для всей семьи и многое другое.

После подключения подписки Tinkoff Premium действующим клиентам обслуживание любых расчетных и кредитных карт Тинькофф становится для них бесплатным. Подписка Tinkoff Premium будет автоматически подключена владельцам премиальных карт All Airlines Black Edition (дебетовых и кредитных), Tinkoff Black Metal, ФизТех Black Edition, ЦСКА Black Edition (дебетовых).

Лимит на бесплатные переводы с карт Тинькофф на карты других банков составит 100 000 рублей.

Также пользователи Tinkoff Premium смогут получить кэшбэк 20% за оплату лайфстайл-сервисов в приложении Тинькофф с лимитом до 6000 рублей по каждому из сервисов. Кэшбэк за покупку любого страхового продукта через суперприложение Тинькофф для пользователей подписки Tinkoff Premium составит 15%. Также в подписку входят бесплатные безлимитные звонки от Тинькофф Мобайла на территории всей России. При поездках по Европе пользователи этой подписки получат 1 ГБ интернета в месяц ежемесячно.

Стоимость подписки Tinkoff Premium 0 рублей в месяц при соблюдении ряда условий. В иных случаях — 1990 рублей в месяц.