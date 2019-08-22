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Россия
УФО
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Нефтеюганск

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганск


22.08.2019 Оптика в каждый дом: еще три населённых пункта Нефтеюганского района ХМАО-Югры получили высокоскоростной интернет «Ростелекома»
19.10.2015 «Ростелеком» подключил к оптике 500 домов Нефтеюганска
20.12.2013 «МегаФон» запускает 4G в Нижневартовске и Нефтеюганске
24.10.2013 Нефтеюганск с помощью БФТ теперь формирует бюджет программно-целевым методом
29.01.2013 В департаменте финансов администрации Нефтеюганска внедрена система планирования бюджета «АЦК-Планирование»
27.10.2008 «Комстар» обеспечил связью «Городскую библиотеку» в Нефтеюганске
26.08.2008 «М.Видео» открыла гипермаркет в Нефтеюганске
23.02.2001 27 февраля в Нефтеюганске откроется региональный центр Федерации Интернет Образования
11.10.2000 "СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске

Публикаций - 73, упоминаний - 87

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7917 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8613 8
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 189 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6385 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1271 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 4
Softline - Софтлайн 1829 3
5500 3
Сибинтек 97 2
Directum - Директум 813 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2285 2
NEC 1731 2
Microsoft Corporation 22015 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 510 2
1С-ИжТиСи 4907 2
Ростелеком БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 223 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 1
АйТи 1124 1
Philips 1924 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 741 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 307 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 1
1С-Битрикс - Bitrix 418 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 360 1
Intel Corporation 11016 1
ViewSonic 298 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 178 1
inDriver 12 1
Логика Бизнеса 202 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 67 1
Paragon Software Group - PSG 326 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 90 1
Армада - РБК софт 699 1
Caravan - Караван 70 1
М2М телематика 222 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 1
Rolsen Electronics 77 1
ЕТС - Единые торговые системы 31 1
Yota - Скартел 733 1
ЮКОС НК 138 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь 17 3
Роснефть НК 423 3
Связной ГК 1112 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5023 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 2
Открытие ФК 2003 2
Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
Открытие ФК - Росгосстрах 261 1
Татэнерго 37 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Газпром трансгаз Санкт-Петербург 5 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 13 1
ЮграМегаСпорт 3 1
Газпром добыча Астрахань 6 1
Groupe SEB - Tefal 60 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Роснефть РН-Юганскнефтегаз 11 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 20 1
Транснефть 222 1
Точка 508 1
Норникель - Норильский никель 277 1
Почта России ПАО 1825 1
Металлинвестбанк 47 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2013 1
Альфа-Банк 1341 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 1
re:Store 131 1
Евросеть 1389 1
Яндекс.Такси 281 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1607 1
РЖД - Российские железные дороги 1400 1
Газпром ПАО 870 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6833 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 50 3
Правительство РФ 6986 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2088 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 40 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 42 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2403 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 305 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области 15 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
Тюменская областная дума 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 256 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 30 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 341 1
Администрация Президента РФ 861 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 954 1
Президент Российской Федерации 3003 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1264 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7604 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1823 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 2
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30473 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4213 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4981 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12506 5
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ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1269 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5943 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2138 3
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1027 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 47 2
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2943 2
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Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 114 1
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 671 1
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Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 281 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 1
Apple iOS 6287 3
Google Android 11658 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2153 2
Linux - Debian GNU 325 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 161 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 366 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 206 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 567 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5999 1
Apple - App Store 2376 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 122 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 64 1
Microsoft Office Excel 730 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 920 1
1С:Бухгалтерия 482 1
Softline Direct 42 1
Directum СЭД - ECM-система 161 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
Яндекс Помощь рядом 12 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 122 1
Linux OS 7439 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2579 1
Microsoft Exchange Server 373 1
МТС ТВ - МТС СТВ 64 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 998 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 351 1
Apple iPad 3568 1
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Microsoft Windows 1901 1
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DonorSearch 2 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 30 1
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РусБИТех - Astra Linux Common Edition 69 1
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Ситай Ольга 1 1
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Россия - Сибирь 1434 5
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 1
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