Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
ХМАО-Югра
Нефтеюганск
Публикаций - 73, упоминаний - 87
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукошков Дмитрий 29 5
|Комарова Наталья 13 4
|Ципорин Павел 56 2
|Алаев Владимир 16 2
|Бояринов Андрей 17 2
|Шашурин Сергей 8 1
|Белимов Александр 14 1
|Катаев Алексей 5 1
|Тихомиров Александр 2 1
|Шевцов Александр 2 1
|Ковалевич Александр 1 1
|Демидов Михаил 132 1
|Зенин Николай 5 1
|Малахов Марк 1 1
|Забозлаев Алексей 3 1
|Семушина Людмила 16 1
|Бутаков Алексей 9 1
|Катырин Сергей 9 1
|Шадрин Олег 5 1
|Ситай Ольга 1 1
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Анкилов Константин 95 1
|Кузяев Андрей 61 1
|Кузнецов Александр 84 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Радченко Валерий 3 1
|Сивцев Илья 26 1
|Лопатухин Дмитрий 19 1
|Кудрявцев Максим 38 1
|Король Андрей 3 1
|Смятских Алексей 47 1
|Комаров Константин 16 1
|Щербаков Антон 9 1
|Лапковская Галина 1 1
|Иванов Евгений 35 1
|Гончаров Андрей 3 1
|Емельянов Станислав 67 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 261 1
|AppleInsider 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173765, в очереди разбора - 999183.
Создано именных указателей - 69756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru