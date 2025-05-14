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Кибербезопасность Превентивная защита
УПОМИНАНИЯ
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 60 1
|Газпром энергосбыт 10 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 757 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
|Солодовников Денис 100 1
|Лямин Александр 74 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Горелов Дмитрий 61 1
|Гвоздев Дмитрий 134 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Янкин Андрей 35 1
|Тугов Александр 14 1
|Солодовников Кирилл 4 1
|Груздев Сергей 46 1
|Шабанов Илья 60 1
|Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
|Керценбаум Кирилл 21 1
|Внедорожный Петр 20 1
|Янко Виталий 12 1
|Мандалака Сергей 3 1
|Кунышев Павел 1 1
|Хайдаршин Анвар 3 1
|Hicks Karen - Хикс Карен 2 1
|Гончаров Станислав 21 1
|Шмигирилова Александра 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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