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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность Превентивная защита


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 iTProtect и Servicepipe заключили стратегическое партнерство в сфере защиты от DDoS-атак и ботов 1
11.11.2024 Банки и маркетплейсы «на крючке» у мошенников 1
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
21.09.2018 США разрешили себе превентивные кибератаки против России, Китая и собственных союзников 2
19.04.2017 Qrator Labs обеспечит защиту клиентов Selectel от DDoS-атак 1
27.05.2013 Началось бета-тестирование Dr.Web Security Space 9.0 1
01.09.2011 Trend Micro предлагает новое решение для защиты от интернет-угроз Titanium 2012 1
17.12.2009 Как "железно" защитить периметр сети? 1
04.09.2009 Одна «лицензия» на всю защиту от Symantec 1
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского» 1
23.11.2007 Новые Norton Internet Security и Norton AntiVirus пришили на российский рынок 1
01.10.2007 Panda Security анонсирует новую линейку ИБ-решений 2008 1
18.04.2007 V.I.Labs: новое средство борьбы с пиратством 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 3
Dr.Web - Доктор Веб 1261 2
Microsoft Corporation 24823 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 2
Информзащита 786 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 2
Google LLC 11935 1
X Corp - Twitter 2879 1
Yandex - Яндекс 7670 1
Meta Platforms - Facebook 4463 1
Softline - Софтлайн 2958 1
Acronis - Акронис 451 1
Крок - Croc 1784 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 80 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 1
Selectel - Селектел 405 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 143 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 927 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 881 1
Yahoo! 3699 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Trend Micro 609 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
Эшелон НПО 131 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
AOL Inc - America Online 1868 1
ICG - International Communication Group 16 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 83 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Анкад - Ancud 48 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Titanium 84 1
SaveIT Group 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
Grokster 39 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 248 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 60 1
Газпром энергосбыт 10 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 757 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1425 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 889 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1811 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2809 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4045 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6386 4
Оцифровка - Digitization 4674 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2266 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 3
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1003 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 442 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6976 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14602 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2028 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12354 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7972 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 841 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10771 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3237 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3482 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 683 2
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 91 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 338 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 379 2
Website URL - Uniform Resource Locator 905 2
Оповещение и уведомление - Notification 4853 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 624 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1144 1
Microsoft Windows 15878 2
Microsoft Windows XP 2408 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 302 2
Google Android 14230 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 256 1
Kaspersky Internet Security 462 1
Microsoft Edge - браузер 2001 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 1
JavaScript - JS - язык программирования 1224 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 293 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 171 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 471 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1781 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 1
Microsoft ActiveX 153 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 1
Google Talk - Google Chat 159 1
Trend Micro Smart Protection Network - Trend Micro Smart Protection Suites 41 1
Dr.Web Security Space 64 1
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Яндекс Agnitum Outpost 49 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 27 1
Trend Micro Titanium 5 1
Dr.Web Cloud 7 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Security Response 19 1
Panda Antivirus 54 1
Panda GateDefender Performa - Panda GateDefender Integra 29 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 83 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 39 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 133 1
BitComet Development Group - BitComet - SimpleBT client 11 1
Солодовников Денис 100 1
Лямин Александр 74 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Горелов Дмитрий 61 1
Гвоздев Дмитрий 134 1
Дружинин Евгений 22 1
Янкин Андрей 35 1
Тугов Александр 14 1
Солодовников Кирилл 4 1
Груздев Сергей 46 1
Шабанов Илья 60 1
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Внедорожный Петр 20 1
Янко Виталий 12 1
Мандалака Сергей 3 1
Кунышев Павел 1 1
Хайдаршин Анвар 3 1
Hicks Karen - Хикс Карен 2 1
Гончаров Станислав 21 1
Шмигирилова Александра 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Америка - Американский регион 2172 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3005 1
Израиль 2752 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2500 1
Иран - Исламская Республика Иран 1098 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 563 1
Уран - планета Солнечной системы 544 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2477 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3699 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4483 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8741 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5969 1
ящик Пандоры 49 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 988 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 1
Blacklist - Чёрный список 637 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2553 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3087 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 863 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7978 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2121 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3505 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2804 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2332 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7071 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 660 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 201 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
Gartner - Гартнер 3570 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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