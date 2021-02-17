Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке 1

Как экономить десятки тысяч долларов на резервном копировании 1

Можно ли тратить на бэкапы 3 часа в неделю и все равно оставаться защищенным 1

Как построить систему резервного копирования от Калининграда до Владивостока 5

Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare 1

Fujitsu представила новое поколение СХД Eternus CS800 1

Symantec NetBackup упростит процесс перехода клиентов на современные ЦОД 2

Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования 3

Symantec и VMware развивают сотрудничество в области решений для виртуализации 1

Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах 10

Softline и Symantec предоставят полный спектр услуг и решений для обеспечения ИБ 1

Riverbed расширяет экосистему решений для облачных систем хранения и систем резервного копирования данных 1