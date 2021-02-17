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Symantec NetBackup


17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов 1
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке 1
25.11.2020 Как экономить десятки тысяч долларов на резервном копировании 1
20.10.2020 Можно ли тратить на бэкапы 3 часа в неделю и все равно оставаться защищенным 1
20.10.2020 Как построить систему резервного копирования от Калининграда до Владивостока 5
05.10.2020 Онлайн-трансляция презентации Veritas Net Backup 8.3 в России 3
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 3
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке 2
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 1
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 1
08.04.2019 Veritas приобрела разработчика облачной аналитики Aptare 1
05.06.2018 Fujitsu представила новое поколение СХД Eternus CS800 1
19.10.2017 Игорь Минаев: В современной экономике информация – самый критичный актив бизнеса 2
18.10.2017 Грамотный подход к хранению данных: минимум затрат на пути в облака 3
22.01.2016 «Мастер» модернизировал ИТ-инфраструктуру в новом операционном офисе банка ВТБ в Тюмени 1
25.12.2015 «Мастер» подвел «ITоги года» 1
19.10.2015 «Удобные деньги» увеличили скорость резервного копирования данных с помощью «Тринити» 1
23.09.2015 «Чумак» защитился от киберугроз с помощью Softline 2
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса 7
22.05.2015 «Тринити» построил отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру для Технического университета УГМК 1
25.12.2014 «Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента 1
23.04.2014 «Крок» открыл центр решений на базе технологий Symantec 1
24.01.2014 Symantec NetBackup упростит процесс перехода клиентов на современные ЦОД 2
02.10.2013 «Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ИТ-комплекс для «Авиастар-СП» 1
15.08.2013 Inline Technologies построила мобильный ЦОД для «Роствертола» 1
25.03.2013 «Инфосистемы Джет» открыли демо-лабораторию решений в области хранения данных 2
06.12.2012 Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования 3
11.10.2012 Symantec и VMware развивают сотрудничество в области решений для виртуализации 1
07.09.2012 «Россельхозбанк» подвел итоги своей деятельности в области ИТ за второй квартал 1
07.08.2012 «Астерос» модернизировал ИТ-инфраструктуру «Триколор ТВ» 1
05.03.2012 Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах 10
01.11.2011 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему резервного копирования для телекоммуникационной группы Vega 5
17.08.2011 Softline и Symantec предоставят полный спектр услуг и решений для обеспечения ИБ 1
15.04.2011 Riverbed расширяет экосистему решений для облачных систем хранения и систем резервного копирования данных 1
25.03.2011 Symantec NetBackup 7.1 ускоряет резервное копирование в виртуальных средах 14
02.03.2011 SaaS в России: рынок считает секунды до рывка 1
20.10.2010 Symantec начала продавать в России программное обеспечение по подписке 2
20.10.2010 «Ай-Теко» и Symantec предложат совместные «облачные» услуги 1
21.07.2010 EMC выпустила систему хранения со встроенным функционалом дедупликации: Data Domain DD670 1

Публикаций - 49, упоминаний - 113

Symantec NetBackup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Veritas Technologies 75 9
IBM 3557 5
Крок 1221 5
Инфосистемы Джет 675 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
VMware 1830 3
Veritas Aptare 6 3
NortonLifeLock (Symantec) 790 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 3
iTeco - Ай-Теко 720 2
Ланит ГК 1160 2
Microsoft Corporation 11168 2
Merlion - Мерлион 275 2
Google LLC 7177 2
Oracle Corporation 3363 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Fujitsu 747 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
АйТи 753 1
Softline Украина 6 1
Ланит Урал 18 1
Maykor - Мэйкор 259 1
RedSys - РедСис 67 1
Универсальные технологии 4 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
CA Technologies 60 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP SE 3220 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Nutanix 70 1
Cisco Systems 2056 1
Huawei 2733 1
Veeam Software 250 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Mitre 10 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
OpenStack 347 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
ИТ-аутсорсинг 672 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное архивирование информации - Хранения данных крупных предприятий 2 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Безопасный город 347 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
ИТ-аудит 75 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
Виртуализация 71 1
Veritas Backup Exec Capacity 35 5
Microsoft Azure 1171 4
Veritas NetBackup Appliance 17 4
Veritas Access 3 3
Veritas Enterprise Vault 18 3
Veritas Infoscale 10 3
SQL - Язык программирования 436 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform 4 2
Oracle VM VirtualBox 94 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Fujitsu Eternus LT - Серия СХД 10 1
Fujitsu Certified - Fujitsu Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
HPE ProLiant ML - Серия серверов 1 1
IBM Storwize 16 1
OpenStack Cinder 13 1
Brocade SAN Fabric 7 1
VMware View 42 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Apache Hadoop 339 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Fujitsu Eternus CS - Серия СХД 13 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Microsoft SQL Server 798 1
Стрелка - Транспортная карта 113 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Microsoft Windows 10 6676 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Linux OS 4276 1
Tele2 Миа - Виртуальный помощник 8 1
Минаев Игорь 3 1
Сысоев Александр 18 1
Яппаров Тагир 72 1
Кондаков Александр 14 1
Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Иванников Александр 2 1
Решетков Александр 5 1
Козодеев Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Казахстан - Республика 2650 2
Украина 3398 2
Новая Зеландия 293 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - Владивосток 866 1
США - Окленд 10 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Космодром Байконур 97 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-аналитика 15 1
Fortune 95 1
Gartner 2197 3
IDC - International Data Corporation 2729 2
CNews Analytics 1991 2
Fortune Global 500 162 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
Fortune Global 100 5 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769272, в очереди разбора - 672956.
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