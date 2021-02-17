Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Symantec NetBackup
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 113
Symantec NetBackup упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|РСХБ - Россельхозбанк 183 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Mitre 10 1 1
|Минаев Игорь 3 1
|Сысоев Александр 18 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Кондаков Александр 14 1
|Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Иванников Александр 2 1
|Решетков Александр 5 1
|Козодеев Александр 1 1
|Gartner 2197 3
|IDC - International Data Corporation 2729 2
|CNews Analytics 1991 2
|Fortune Global 500 162 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|Fortune Global 100 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769272, в очереди разбора - 672956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769272, в очереди разбора - 672956.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru