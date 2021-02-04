Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP HEC
SAP HANA Enterprise Cloud
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Публикаций - 43, упоминаний - 82
SAP HEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
|Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
|IDC - International Data Corporation 2738 4
|Forrester Research 388 2
|Gartner 2200 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
|451 Research Group 44 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
|LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770633, в очереди разбора - 674315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770633, в очереди разбора - 674315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru