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SAP HEC
SAP HANA Enterprise Cloud


04.02.2021 Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд 1
05.11.2020 Хозяева «Пятерочки» и «Перекрестка» перенесли все SAP-системы из-за границы в российский ЦОД 1
27.10.2020 Партнерство HPE и SAP позволит работать с SAP HANA Enterprise Cloud посредством HPE GreenLake 7
07.09.2020 SAP Marketing Cloud и SAP S/4HANA получили сертификаты безопасности ФСТЭК 1
12.05.2020 «Магнит» переманил из Lamoda команду ИТ-топ-менеджеров во главе с основателем компании 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
05.12.2019 SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure 1
05.12.2019 МТС запустил сервис SAP-хостинга в России 1
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
19.12.2018 SAP получила сертификаты ФСТЭК на портфолио облачных продуктов 2
12.12.2018 Облака: переводим технологии в бизнес-модели 2
11.12.2018 Современный взгляд на SAP HANA: как правильно развернуть платформу in-memory вычислений 2
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 1
08.10.2018 «Алроса» запустила систему бюджетирования в облаке SAP 2
16.08.2018 Гипермаркет «Глобус» запустил программу лояльности в облаке SAP с помощью «Мастердата» 2
30.07.2018 SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных 2
16.07.2018 Смена парадигмы: технологическая сверхпроводимость и будущее ИТ 1
18.06.2018 Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК 1
18.01.2018 В России завершено уникальное внедрение SAP HANA 3
28.11.2017 Microsoft и SAP предоставят клиентам стратегию цифровой трансформации в облаке 2
29.06.2017 Гипермаркет «Глобус» переходит в облако SAP 3
27.02.2017 Облачные технологии: время идет, вопросов меньше не становится 1
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC 2
11.11.2016 Tele2 внедрил систему бюджетирования на базе SAP BPC 1
08.11.2016 SAP перенес облако для бизнес-планирования в ЦОД «Ростелекома» 1
01.09.2016 SAP модернизирует хранение и анализ данных с новым решением SAP BW/4HANA 3
22.07.2016 Выручка SAP от облачных подписок и поддержки во втором квартале 2016 г. выросла на 30% 1
03.06.2016 Yandex и SAP запускают облачные сервисы по обработке больших данных в области предсказательной аналитики 1
31.08.2015 X5 Retail Group внедрит SAP HANA 2
17.08.2015 SAP помогает международным компаниям модернизировать работу с кадрами 1
25.02.2015 НХЛ с помощью SAP обеспечит сотрудников аналитикой, а болельщиков — статистикой по играм и игрокам 5
20.02.2015 Tele2 переносит ИТ-системы в московское облако SAP 3
20.02.2015 Tele2 сократит издержки на ИТ за счет облачных технологий 4
13.02.2015 «Трансаэро» переходит в «облако» SAP HANA Enterprise Cloud 3
16.12.2014 ERP в эру больших данных: как повысить производительность? 1
11.11.2014 Mitsui Knowledge Industry предложит услуги прогнозной аналитики на базе SAP HANA Enterprise Cloud 6
16.10.2014 IBM укрепляет сотрудничество с SAP в сфере облачных технологий 2
02.06.2014 Почему SAP готовит собственный дата-центр в России? 1

Публикаций - 43, упоминаний - 82

SAP HEC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 40
SAP CIS - САП СНГ 758 23
HEC 20 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
Microsoft Corporation 11226 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 3
Oracle Corporation 3374 3
VMware 1832 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 2
Авантаж 48 2
IBM 3575 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Amazon Inc - Amazon.com 1478 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
Lenovo MBG - Lenovo Mobile Business Group 16 1
Intel Corporation 4221 1
Cisco Systems 2069 1
Информзащита 425 1
Инфосистемы Джет 677 1
Salesforce.com 275 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
HP Inc. 2956 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Парус 206 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
Lenovo Motorola 1029 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Lenovo Intelligent Devices Group 8 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 1
Microsoft Worldwide Commercial Business 3 1
X5 Group - Х5 Технологии 8 1
Masterdata - Мастердата 16 1
Право.ру - Pravo.Tech 5 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 15 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
X5 Group - Пятерочка 561 3
X5 Group 601 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 3
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
Уралхим ОХК АО 43 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Трансаэро - авиакомпания 42 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 75 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Decathlon - Декатлон 22 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 1
Coca-Cola Company 113 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Hunkemoller - Hunkemöller 3 1
AECOM 9 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 1
DMI Дятьково 5 1
Белоруснефть - Государственное производственное объединение 2 1
Aldo Coppola 2 1
Альфа-Банк 1128 1
Алроса АК 81 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Росгосстрах 182 1
Lamoda 83 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
S7 Airlines 80 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
NVDIMM - Энергонезависимые двухрядные модули памяти 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
SAP хостинг 5 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 23
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 15
SAP Ariba 71 10
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 9
SAP SuccessFactors 110 8
SAP ЦОД 10 7
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 6
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 6
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 5
Microsoft Azure 1171 5
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 5
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 4
SAP Business Suite 66 4
SAP Concur 23 3
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 3
SAP Ariba On-Demand Solutions 3 3
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 3
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 2
SAP SuccessFactors Employee Central 10 2
SAP Fiori 40 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 2
МТС Cloud - CloudMTS 125 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
Microsoft Azure Stack 56 2
SAP S/4HANA Finance 15 2
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 1
SAP S/4HANA Retail 5 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP Commodity Management 2 1
SAP Predictive Analytics 11 1
SAP Cash Application 3 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 6 1
Lenovo TruScale Private Cloud 3 1
Linux OS 4288 1
HP Migration Factory 1 1
HP As-a-Service Solution for SAP HANA 1 1
Филатов Андрей 99 5
Шарак Андрей 42 4
Красюков Дмитрий 43 4
Матосов Максим 2 2
Шепелявый Дмитрий 50 2
Смирнова Людмила 9 2
Пестун Вадим 4 2
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 2
Костров Дмитрий 20 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Парменова Наталия 62 2
Шевченко Владимир 135 2
Козлов Иван 21 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 2
Кондратенко Кирилл 1 1
Гавренков Сергей 9 1
Орлов Павел 4 1
Арсентьев Илья 14 1
Мельниченко Андрей 1 1
Басырова Вероника 2 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Горяйнов Андрей 44 1
Малафеев Алексей 9 1
Главчев Владимир 17 1
Орехов Вячеслав 41 1
Щитов Валентин 3 1
Великожон Дмитрий 5 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 5 1
Летунов Илья 48 1
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 1
White Keith - Уайт Кит 5 1
Хебнев Анатолий 2 1
Андреенко Константин 2 1
Althoff Judson - Альтхофф Джадсон 3 1
Тихонова Кристина 44 1
Юрьев Илья 45 1
Кадыков Роман 15 1
Хайтин Александр 3 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 7
Германия - Федеративная Республика 3693 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 3
Индия - Республика 2184 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Япония 2827 2
Восточная Европа 1698 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Северная Америка 1420 2
Нидерланды 984 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 525 1
Латинская Америка 727 1
Швейцария - Цюрих 106 1
Ближний Восток 1486 1
Африка 1506 1
США - Нью-Йорк 1105 1
США - Лос-Анджелес 294 1
Новая Зеландия 294 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Европа 3798 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Краснодар 1043 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Владивосток 868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Forbes - Форбс 442 1
Thomson Reuters - Рейтер 1783 1
IDG - International Data Group 20 1
IDC - International Data Corporation 2738 4
Forrester Research 388 2
Gartner 2200 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
451 Research Group 44 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Oracle OpenWorld 36 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 96 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
SAP Coach Jam 1 1
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