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Nokia 9 PureView
Смартфон


16.04.2021 Лучшие смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM 1
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 1
30.10.2020 В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G 1
13.02.2020 Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года 1
10.02.2020 Смартфоны Samsung перейдут на чистый Android 1
27.11.2019 Главный флагман Samsung 2020 г. рассекречен до анонса. Видео 1
23.08.2019 Google переименовала Android. Что в нем изменилось? 1
19.08.2019 Nokia возвращается к дизайну смартфонов из самого страшного периода своей истории 1
05.07.2019 Новый iPhone 11 станет самым скучным и уродливым в истории 1
12.04.2019 В России начались продажи пятикамерной Nokia 9 PureView. Цена 8
02.04.2019 Apple готовит к выпуску очень маленький iPhone 1
29.03.2019 Рассекречен облик будущего iPhone XI. Фото 1
29.03.2019 Лучшие смартфоны 2019 года: выбор ZOOM 2
26.03.2019 Почему современные смартфоны фотографируют не хуже цифровых камер 1
12.03.2019 Смартфоны с гибкими экранами и 5G: главные новинки MWC 2019 2
07.03.2019 Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов 1
06.03.2019 Xiaomi прекратит выпускать дешевые флагманские смартфоны 1
04.03.2019 Впервые рассекречены фото нового «убийцы флагманов» OnePlus 7 1
01.03.2019 В России начинаются продажи смартфона Nokia 9 PureView. Цена 11
25.02.2019 Nokia выпустила сверхдешевые мобильники и флагман-монстр с шестью камерами. Цены 10
22.02.2019 Samsung скрыла от всех неустранимый недостаток гибкого смартфона 1
25.01.2019 Самые ожидаемые смартфоны 2019 года 3
15.01.2019 Легендарный смартфон Nokia N9 вернется к жизни 1
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе 1
09.04.2018 Российский рынок смартфонов вырос на 23% в первом квартале 2018 года 1
30.03.2018 «Мегафон» запустил в Татарстане высокоскоростной интернет LTE-Advanced 1
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1
22.02.2018 MWC 2018: самые ожидаемые анонсы 1
26.01.2018 В Сеть слиты изображения таинственного смартфона Nokia 9. Фото 5
20.12.2017 Рассекречены характеристики Nokia 9 Avatar. Фото 11
18.12.2017 Самые ожидаемые смартфоны 2018 года 2
15.03.2017 Nokia готовит два цельнометаллических смартфона с улучшенными камерами. Подробности 2
30.05.2016 Впервые рассекречен внешний вид «эталонного Windows-смартфона». Фото 2
13.04.2016 Офис в кармане: возможности Lumia 1
07.04.2016 Премиальный смартфон от Microsoft: Запуск переносится 1
22.01.2016 Microsoft проговорилась о загадочном смартфоне 1
18.01.2016 Названа дата анонса последнего смартфона Microsoft Lumia 1
25.11.2015 Microsoft привезла в Россию новые флагманы и открыла интернет-магазин 1
15.10.2015 Microsoft открыла предзаказ на новые флагманские смартфоны в России 1
09.10.2015 У Apple появился конкурент. Главные итоги презентации Microsoft 1

Публикаций - 89, упоминаний - 164

Nokia 9 PureView упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 36
Samsung Electronics 5686 30
Nokia Corporation 2442 17
Apple Inc - Эппл Рус 7713 17
Xiaomi 904 15
HMD Global - Nokia 116 10
Google LLC 7158 9
Lenovo Group 1638 6
Huawei 2731 5
Sony 2387 4
LG Electronics 1855 3
ZTE Corporation 550 3
OnePlus - BBK Electronics 131 3
Nvidia Corp 2028 3
Intel Corporation 4186 2
OPPO Electronics 222 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
Sprint Corporation 155 1
Olympus 182 1
Harman Kardon 167 1
Ulefone Mobile 10 1
NTT DoCoMo 161 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Fujifilm 136 1
Umidigi 8 1
Nikon 262 1
Linux Moblin 52 1
Olympus Imaging Corp 2 1
FIH Mobile 14 1
Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
TF International Securities Group 2 1
Canon 580 1
Cisco Systems 2044 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Facebook 3766 1
Qihoo 360 14 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Vivo 125 1
Carl Zeiss 179 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
AliExpress 275 1
Volvo Cars 155 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 14
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Smartphone - Смартфон 773 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 3
Lightning 131 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 319 2
USB Type-C - USB-C 901 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 2
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 312 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 105 1
PowerShare - функция беспроводной зарядки 7 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
ISO - Чувствительность фотоматериала 11 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 50
Microsoft Windows Phone OS 1472 41
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 39
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 30
Google Android 10751 29
Symbian OS 778 19
Microsoft Windows 10 6652 14
Apple iOS 5742 12
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 11
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 11
Samsung Galaxy 345 10
Samsung Galaxy Note 558 9
Nokia N - серия 243 8
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 8
Huawei Mate - серия смартфонов 183 7
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 7
Google Android 9 Pie 159 7
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 7
HTC One - серия смартфонов 137 6
LG G - серия смартфонов 120 6
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 5
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 5
Microsoft Surface - Планшет 305 5
Google Android 10 172 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 4
Corning Gorilla Glass 496 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 4
Google Photos 51 3
Apple Face ID 118 3
Apple iPhone 6 547 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 3
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 3
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 3
Nokia 1 - Nokia 1 Plus 10 3
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 38 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 3
Nvidia GeForce GTX 2071 3
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Гуцериев Михаил 107 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Суханов Дмитрий 12 1
Сухоруков Сергей 12 1
Золотарев Андрей 5 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Jun Lei - Цзунь Лей 43 1
Могилин Артём 5 1
Бахур Владимир 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Испания - Барселона 536 4
Европа 3766 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Япония 2792 3
Украина 3374 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Северный Кавказ 137 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - Владикавказ 133 1
Германия - Берлин 358 1
Россия - Нижнекамск 38 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Индия - Республика 2175 1
Казахстан - Республика 2637 1
Испания - Королевство 1256 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Южная Корея - Республика 1463 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 7
SlashLeaks 10 2
The Verge - Издание 448 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
ZDnet 381 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
DigiTimes - Издание 506 1
PhoneArena 68 1
Global Times 12 1
SlashGear 131 1
OnLeaks 9 1
Business Journal 2 1
Pocket-Lint 68 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Samsung Unpacked 19 1
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