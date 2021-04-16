Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Nokia 9 PureView
Смартфон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 164
Nokia 9 PureView упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11110 36
|Samsung Electronics 5686 30
|Nokia Corporation 2442 17
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 17
|Xiaomi 904 15
|HMD Global - Nokia 116 10
|Google LLC 7158 9
|Lenovo Group 1638 6
|Huawei 2731 5
|Sony 2387 4
|LG Electronics 1855 3
|ZTE Corporation 550 3
|OnePlus - BBK Electronics 131 3
|Nvidia Corp 2028 3
|Intel Corporation 4186 2
|OPPO Electronics 222 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 176 1
|Sprint Corporation 155 1
|Olympus 182 1
|Harman Kardon 167 1
|Ulefone Mobile 10 1
|NTT DoCoMo 161 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
|Fujifilm 136 1
|Umidigi 8 1
|Nikon 262 1
|Linux Moblin 52 1
|Olympus Imaging Corp 2 1
|FIH Mobile 14 1
|Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
|TF International Securities Group 2 1
|Canon 580 1
|Cisco Systems 2044 1
|Qualcomm Technologies 1003 1
|Facebook 3766 1
|Qihoo 360 14 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
|Vivo 125 1
|Carl Zeiss 179 5
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
|AliExpress 275 1
|Volvo Cars 155 1
|Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
|CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
|COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 7
|SlashLeaks 10 2
|The Verge - Издание 448 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Bloomberg 785 1
|ZDnet 381 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|PhoneArena 68 1
|Global Times 12 1
|SlashGear 131 1
|OnLeaks 9 1
|Business Journal 2 1
|Pocket-Lint 68 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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