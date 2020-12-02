Informix СУБД

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На рынке СУБД наметилась четкая оппозиция 1

Александр Гвоздев назначен директором по поддержке продаж и маркетингу представительства SAS в России 1