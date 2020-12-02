Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Informix СУБД
Публикаций - 44, упоминаний - 61
Informix СУБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IDC - International Data Corporation 3986 5
|Gartner 2870 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
|Gartner Dataquest 121 2
|Fortune 100 75 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1031133, в очереди разбора - 932951.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1031133, в очереди разбора - 932951.
Создано именных указателей - 47669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru