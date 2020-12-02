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Informix СУБД



02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках» 1
11.09.2018 От крафта к конвейеру: как облако меняет подход к ИТ 1
24.03.2017 Вышла новая версия российской СУБД Postgres Pro «с самыми долгожданными функциями» 1
21.06.2016 Система защиты и аудита СУБД Chakra Max вышла на российский рынок 1
10.04.2014 «Инфосистемы Джет» построили систему защиты баз данных для United Card Service 3
14.10.2010 Банки усиливают контроль в отношениях с аутсорсерами 1
03.11.2009 Клиенты Sun и HP бегут в IBM 1
26.11.2008 Решение SteelEye обеспечивает бесперебойную работу центра авторизации «МультиКарты» 3
26.11.2008 Epam подошел к Европе с севера 1
23.09.2008 Perimetrix начала продажу SafeUse и SafeEdge для защиты корпоративных секретов 1
28.04.2008 Internet Server Monitor 2008 8.0.0.3: мониторинг сети 1
27.11.2007 Internet Server Monitor 2007 7.0.0.28: мониторинг сети 1
08.11.2007 Internet Server Monitor 2007 7.0.0.27: мониторинг сети 1
21.09.2007 SQL Server 2005 подключили к «Алее Архив» 1
31.08.2007 Internet Server Monitor 2007 7.0.0.18 – ПО для наблюдения за сетью 1
11.07.2007 IBM и AGS выпустили решения для сервера баз данных 1
07.02.2006 ИТ-сертификаты приносят хорошие деньги 1
15.08.2005 «Три толстяка» СУБД оккупировали рынок пожизненно 1
09.08.2005 IBM предложила поиск по понятиям 1
27.10.2004 Versant представила новую линейку средств для разработчиков ПО 1
11.06.2004 В Genesys - новый президент и CEO 1
27.05.2004 Базы на Linux стягивают одеяло с Microsoft 3
30.07.2003 На рынке СУБД наметилась четкая оппозиция 1
20.06.2003 IBM: Удобство заказчика – прежде всего 1
13.02.2003 Александр Гвоздев назначен директором по поддержке продаж и маркетингу представительства SAS в России 1
01.08.2002 "Софт Трейд Лаб" получил статус бизнес-партнера компании Interface 1
31.05.2002 "Терн" провела третью ежегодную конференцию по технологиям бизнес-анализа 1
24.05.2002 Рынок ПО: Будет ли Oracle снижать цены? 1
24.05.2002 Oracle начинает утрачивать лидирующее положение на рынке баз данных 4
02.04.2002 Hа платформе Intel создано надежноe кластерное решение для биллинговых систем крупнейшего телекоммуникационного оператора Белоруссии "Белтелеком" 1
29.03.2002 Рынок ПО: Современные EIP-решения приходят в Россию 1
27.03.2002 "Открытые Технологии" начали предлагать систему корпоративно-аналитической отчетности Actuate e.Reporting Suite 1
25.03.2002 Interface начала поставки новой версии средства разработки приложений Centura Team Developer 2.1 1
22.03.2002 16-17 апреля пройдет конференция "Корпоративные базы данных" 1
10.01.2002 "Энерго-Инфа" вошла в группу компаний "Борлас" 1

Публикаций - 44, упоминаний - 61

Informix СУБД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5052 9
Amazon Inc - Amazon.com 2034 3
Micro Focus - Borland 139 3
Cisco Systems 3665 3
IBM 6734 2
HP Inc. 4472 2
HP - Hewlett-Packard 2443 2
HP Compaq 834 2
Microsoft Corporation 17933 2
Dell EMC 3885 2
Google LLC 8914 2
NVision Group - Энвижн Груп 609 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7303 1
Oracle - Siebel Systems 156 1
Micro Focus - Novell 600 1
Vertica 20 1
Citus Data 1 1
EnterpriseDB 16 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 534 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 94 1
Verizon - WorldCom 334 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7502 1
Комстар ОТС - МТУ-Информ 126 1
Meta - Facebook 3968 1
CA Technologies - Computer Associates 243 1
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1404 1
Yahoo! 2767 1
Ericsson 1716 1
Teradata 180 1
SAP SE 4033 1
Галактика - Корпорация 446 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 307 1
TCL Corporation 131 1
Барс груп 409 1
Инфосистемы Джет 758 1
Микрон - Micron 491 1
GitHub 418 1
Apple Inc - Эппл Рус 9216 1
РЖД - Российские железные дороги 1256 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Газпром нефть 387 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 1
Y Combinator 34 1
Пентагон - Министерство обороны США 684 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6888 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1881 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 818 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1041 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 68 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 372 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11451 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 162 1
IDMS - Integrated Database Management System - Интегрированная система управления базами данных 4 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 13 1
IMDS - In-Memory Database Systems 1 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 55 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 654 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 108 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 114 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 88 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 201 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 941 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 94 1
ANSI C - Стандарт языка программирования C 10 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 998 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2300 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 627 6
SQL - Язык программирования 506 6
Ingres - СУБД 15 5
Linux OS 6309 4
Postgres95 5 4
Microsoft Windows 10 9294 4
VoltDB - СУБД класса newSQL и in-memory database 7 4
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 460 3
Microsoft SQL Server 1044 2
MariaDB 26 2
SCO Reliant HA 1 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Java - Язык программирования 2007 1
Microsoft Azure Data Platform 5 1
SAP Sybase 202 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 26 1
Apache HTTP Server 330 1
Corel Paradox - реляционная СУБД 25 1
Microsoft Visual FoxPro 14 1
Google BigTable 5 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 7 1
SCO UnixWare 25 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 55 1
SQLite - встраиваемая СУБД 36 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 327 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 101 1
БАРС.Alpha BI 32 1
C++ - Язык программирования 368 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 409 1
Google Gmail 746 1
PHP - Язык программирования 393 1
AWS - Amazon Web Services 578 1
Microsoft Azure 1175 1
Intel x86 - архитектура процессора 1200 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 935 1
IBM DB2 257 1
Stonebraker Michael Ralph - Стоунбрейкер Майкл 9 5
Chen Jolly - Чен Джолли 5 4
Yu Andrew - Ю Эндрю 5 4
Панченко Иван 43 3
Бартунов Олег 32 2
Коротков Александр 8 2
Сушкевич Антон 58 2
Сигаев Федор 9 2
Kennedy John - Кеннеди Джон 13 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 172 1
Kumar Rohan - Кумар Рохан 1 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Buckheit Paul - Бакхейт Пол 2 1
Разеньков Сергей 1 1
Косованов Ярослав 1 1
Воронин Илья 1 1
Ибрагимов Рустем 17 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 485 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 24483 6
Россия - Российская федерация - РФ 74271 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8670 1
Земля - планета Солнечной системы 2499 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1241 1
Индия - Республика 3209 1
Европа Западная 1113 1
Европа Северная - Скандинавия 381 1
Северная Америка 2131 1
Швеция - Королевство 1386 1
Финляндия - Финляндская Республика 1276 1
Бельгия - Королевство 654 1
Венгрия 498 1
Швеция - Стокгольм 284 1
Индия - Карнатака - Бангалор 132 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 876 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 166 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3421 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4738 1
Business Insider 183 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 130 1
VNUNet.com 179 1
IDC - International Data Corporation 3986 5
Gartner 2870 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
Gartner Dataquest 121 2
Fortune 100 75 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 70 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2001 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1031133, в очереди разбора - 932951.
Создано именных указателей - 47669.
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